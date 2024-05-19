去年才剛開幕的及時樂漢堡 Sizzlove Burger深受時下年輕人喜愛，交通非常方便，離捷運站都不遠

純白北歐風格的建築怎麼拍都好看，餐點都是現點現炸，份量個人覺得比麥X勞還多，餐點多項選擇

不吃牛的人還有豬、雞肉可選擇，另外還有素食餐，吃素的朋友們也不用擔心









及時樂漢堡 Sizzlove Burger 位置

及時樂漢堡 Sizzlove Burger位在中正三路與復興路交叉口，周邊有二個捷運站信義國小站以及美麗島站

二個捷運站步行到漢堡店的距離都差不多，外地來的朋友們也不用擔心交通不便

及時樂漢堡 Sizzlove Burger 1樓環境

一樓是工業風設計，外帶用餐的朋友們都會坐在沙發椅等待餐點

及時樂漢堡 Sizzlove Burger 2樓環境

2樓的採光極佳，回家修圖才發現怎麼拍的那麼暗，我這個蠢蛋居然把光圈調錯了

我超喜愛這個長桌因為有插頭可以充電，學攝影課程也很方便









及時樂漢堡 Sizzlove Burger 自助式點餐

及時樂漢堡 Sizzlove Burger有六種選擇：牛肉、海鮮、雞腿、豬肉、炸雞以及素食

店內點餐是用自助式點餐機點餐，常去日本玩的話會發現，現在日本的店家大都是用自助式點餐機

疫情3年的關係許多餐飲模式都改變了，點餐方式很簡單，有各種支付、悠遊卡、信用卡以及現金模式付款

點完餐記得領取小白單交給櫃檯人員喔!!

及時樂漢堡 Sizzlove Burger 餐點內容

餐點有單點或是套餐選擇，食量小的人單點即可，但點選套餐還是比較划算

這回選了及時牛肉堡/薯條/台茶12烏龍茶、海洋鮮蝦堡/隨行沙拉/氣泡飲二份套餐

汽泡水/台茶12烏龍茶

飲料35元內可以免費更換，超過者要另行補貼

隨行沙拉

隨行沙拉有二種醬料可選，芝麻和風醬以及千島醬









海洋鮮蝦堡

朋友近來在控制飲食選了熱量較低的鮮蝦堡

細皮薯條

及時樂漢堡 Sizzlove Burger近期把薯條換成細皮薯條，但我比較想吃粗薯條啊

及時牛肉堡

即時牛肉堡雖只有一份但厚度不能小瞧，裡頭有生菜、酸黃瓜、起司片

半筋半肉的口感還挺紮實，比麥X勞的還棒，怪不得用餐時間整間店都客滿

及時樂漢堡 Sizzlove Burger 店家資訊

及時樂漢堡 Sizzlove Burger

電話：07-261-6373

營業時間：AM11:00-PM22:00

地址：高雄市新興區中正三路73號

及時樂漢堡 Sizzlove Burger：粉絲團