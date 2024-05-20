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和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，日本A5和牛商業午餐88折，+199元有日本頂級A5老饕和牛，海鮮火鍋，板橋火鍋霸主，聚餐餐廳，新埔站美食。

2024-05-20 16:42:00 Wing Tsay 人氣：124
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Wing Tsay

發表篇數：442篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：大魔大滿足鍋物-板橋民生店
phone02-2967-6666
place新北市板橋區220民生路三段107號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

 

【大魔大滿足鍋物板橋民生店 】使用新鮮食材每日精心熬煮蔬菜湯頭，

多種部位的頂級日本A5和牛套餐更是誘人口舌，近期推出「商業午餐和牛88折」，

還有+199元就能吃到A5和牛的優惠，高CP值的牛肉套餐，

開業已來建立不少好口碑， 說是板橋最強肉品火鍋也不為過！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【大魔大滿足鍋物板橋民生店】鄰近捷運新埔站，步行約6-7分鐘左右可達，

若搭環狀線則於新埔民生站下車步行4分鐘即達，交通方便，附近也有不少公車可到。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

餐廳用餐空間寬敞舒適，座位以2-6人桌為主，略帶文青風的裝潢，

搭配昏黃有氣氛的燈光，呈現沈穩高雅質感，並設有電視螢幕，

節慶慶祝或團體聚餐也適合。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

慶祝生日的壽星還有生日皇冠及髮飾可借用拍照。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

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吧檯採自助式供應各式醬料及飲料，茶類、冰沙及咖啡等皆無限供應，

還有瓶裝可樂可自行取用，吃熱熱的火鍋配冰涼可樂最速配。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

居然還有提供星巴克兩款咖啡，我們家也都會買這兩種星巴克咖啡豆來磨煮咖啡。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

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和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

醬料有沙茶醬、蒜、蔥花、蘿蔔泥、辣椒、醬油、日式醬油等基本佐料，

都有加蓋保持衛生，最特別的是還有提供檸檬汁、鎮江醋等少見醬料，

另有提供建議搭配肉品的海鹽組合沾醬。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

簡單調了個蒜+辣椒+日式醬油+檸檬汁及蔥花的清爽醬汁。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

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和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

主打每日蔬果熬湯的原味蔬菜湯底，也可以加價升級各種湯底，

以個人套餐為主，尤其是選用日本A5和牛的頂級和牛套餐推薦必點，

套餐均附菜盤(菜盤不要可換肉或海鮮)、附餐、自助吧等。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

平日週一至週五中午還有超值的商業午餐「和牛套餐享有88折

而且平日午餐只要點店內任何套餐，+199元就可以享用日本頂級A5老饕和牛

真是太划算啦！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

凡當月壽星來用餐就送肉蛋糕，另外還有單人和牛套餐享88折優惠!

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

湯底我們選了原味蔬菜湯底養生蒙古湯底兩種口味做成鴛鴦鍋，

店內也是有個人鍋的選擇。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【原味蔬菜湯底】

招牌的湯底原味蔬菜湯底，每天用蔬果現熬現煮的，色澤清澈，

還可看到新鮮蕃茄及熬湯增加香甜的甘蔗，湯頭清爽甘醇，適合涮煮海鮮及鮮美的和牛

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【養生蒙古湯底】加價60元

養生蒙古湯底是店家以枸杞、紅棗等多種中藥材熬煮，加入辣椒帶點微香辣味，

滋味溫醇，嚐起來不會辣到不舒服的辛辣感，溫和的香氣我還蠻喜歡的。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

套餐餐點陸續送上桌了，擺滿一桌好豐盛！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【菜盤】

菜盤種類豐富，有高麗菜、青菜、凍豆腐、菇類、玉米、玉米筍、

豬血糕、芋頭、蟹肉棒、龍蝦沙拉丸、芋頭丸等，整體份量不少。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

附餐可選白飯/關廟麵/王子麵/韓式拉麵/烏龍麵/冬粉/蛋，

我們選了冬粉及韓式拉麵各一，都是個別袋裝包裝比較衛生。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

兩種鍋物都先放入蔬菜類熬煮湯底，加了蔬菜湯頭喝來更加甘醇。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【頂級日本A5和牛熊本套餐(頭刀)】NT840/6盎司

平日中午商業午餐時間(11:30-14:00)點和牛套餐可享有88折優惠，

我們點了6盎司的頂級日本A5和牛熊本套餐(頭刀)」

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

這和牛油花未免也太迷人了吧！！

看看這滿佈如雪花般細膩油脂的日本A５和牛，色澤紅潤，著實誘人口舌。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

可以看到日本A5和牛熊本(頭刀) 部位每片肉片都切的大片厚實，

上頭油花分佈均勻細緻，忍不住想趕快下鍋享用！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

將A5和牛輕刷至半熟，一入口就能感受到肉質的原始鮮甜味，嚐來非常軟嫩，

在口中油香滿溢，真是太可口啦！言語無法形容的美味，推薦必點！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

【超值牛肉海陸套餐】NT688

點12oz的超值牛肉套餐會加碼送海鮮盤變成超值牛肉海陸套餐組合，

這樣大份量的海陸套餐只要688元真的很高CP值，不愧是店內招牌套餐。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

12oz的超值牛肉套餐分別是由美國安格斯嫩肩里肌牛肉6oz」

「澳洲高級嫩肩里肌牛肉6oz」所組成的大份量12oz肉盤。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

海鮮盤有無毒大草蝦１隻、南美鮮甜野生白蝦３隻，九州小鮑魚1顆、台灣鯛魚片60g，

海鮮看來也很新鮮，鯛魚還特地捲成美美的花狀。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

細看草蝦及白蝦的個頭都不小呢！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

「美國安格斯嫩肩里肌牛肉」色澤鮮紅，帶有細緻的油花，口感嚐來會較為軟嫩。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

美國安格斯嫩肩里肌牛肉輕涮入口，肉質鮮美香嫩，有豐富油脂，汁多味美，

也是好好吃啊！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

「澳洲高級嫩肩里肌牛肉」鮮紅的色澤，帶有均均的油花，輕涮一下，口感紮實，

香嫩鮮甜有油脂香氣，非常可口的滋味！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

大魔的蔬食類及丸子類品質也都很鮮甜，南瓜鬆軟甘甜，水果玉米也好甜好Q!

還有內含飽滿芋頭顆粒的芋頭丸香Ｑ彈牙，龍蝦沙拉丸鹹香軟Ｑ品質都有挑過。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

中途把韓式拉麵放入養生蒙古湯底煮吸收湯汁香氣，嚐來香Ｑ夠味。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

海鮮的部份大草蝦肉質飽滿，口感彈牙鮮甜；

白蝦軟嫩鮮美，入口能感受明顯香甜味，吃得好滿足！

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

新鮮的九州小鮑魚嚐來Q彈脆口，不用沾醬吃原味就很鮮美。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

鯛魚軟嫩細緻，而且沒有土味，他們家的海鮮真的都精挑細選又新鮮，品質非常好。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

我們的套餐有附甜點，甜點有3種可選，也可另加價選哈根達斯，

我們選了初鹿鮮奶冰淇淋法式焦糖烤布蕾

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

法式焦糖烤布蕾結合了蛋香、奶香的香氣，再搭配上層香脆焦糖，

滑嫩細緻，甜香可口，忍不住一下就吃光了。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

初鹿鮮奶冰淇淋奶香味濃，口感綿密，吃來冰涼泌心。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

最後各來上一杯星巴克的咖啡，當作這頓豐盛火鍋饗宴的完美結尾。

 

 

和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，頂級日本A5和牛商

今日品嚐了【大魔大滿足鍋物-板橋民生店】的頂級日本A5和牛、嫩肩牛及鮮美海鮮，

加上新鮮現熬的蔬菜湯頭及各項精選食材，美味令人難忘，

而且自助吧隨時都整理得非常乾淨，可以感受到店家的用心。

服務人員客氣有禮，態度熱情親切，佐以舒適高雅的環境，

推薦為板橋必吃的最強火鍋店家。

 

各分店谷歌地圖網址：

📍大魔大満足鍋物-板橋旗艦店

02-2964-7788 https://g.co/kgs/YNsk7WQ

 

📍大魔大滿足鍋物-板橋民生店

02-2967-6666 https://g.co/kgs/bWeQQxL

 

📍大魔大滿足鍋物-新莊中平店

02-2279-1888 https://g.co/kgs/QGCuFYY

 

📍大魔大滿足鍋物-三峽北大店

02-2668-5488 https://g.co/kgs/MQ48zHx

 

📍大魔大滿足鍋物-中和四號店

02-2231-3399 https://g.co/kgs/GrFF2uo

 

📍大魔大滿足鍋物訂位系統

https://inline.app/booking/-LmEangtLu8ShaqSAFhI:inline-live-1

 

↓↓歡迎點個讚，好人一生平安和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，日本A5和牛商業午，感激不盡和牛火鍋推薦，大魔大滿足鍋物板橋民生店 ，日本A5和牛商業午!!   

     

文章標籤
和牛火鍋 和牛火鍋推薦 板橋火鍋 板橋火鍋推薦 日本A5和牛火鍋 日本A5和牛商業午餐88折 老饕和牛 新埔站美食 聚餐餐廳 聚餐餐廳推薦 海鮮火鍋 板橋美食
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