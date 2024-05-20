【大魔大滿足鍋物板橋民生店 】使用新鮮食材每日精心熬煮蔬菜湯頭，

多種部位的頂級日本A5和牛套餐更是誘人口舌，近期推出「商業午餐和牛88折」，

還有+199元就能吃到A5和牛的優惠，高CP值的牛肉套餐，

開業已來建立不少好口碑， 說是板橋最強肉品火鍋也不為過！

【大魔大滿足鍋物板橋民生店】鄰近捷運新埔站，步行約6-7分鐘左右可達，

若搭環狀線則於新埔民生站下車步行4分鐘即達，交通方便，附近也有不少公車可到。

餐廳用餐空間寬敞舒適，座位以2-6人桌為主，略帶文青風的裝潢，

搭配昏黃有氣氛的燈光，呈現沈穩高雅質感，並設有電視螢幕，

節慶慶祝或團體聚餐也適合。

慶祝生日的壽星還有生日皇冠及髮飾可借用拍照。

吧檯採自助式供應各式醬料及飲料，茶類、冰沙及咖啡等皆無限供應，

還有瓶裝可樂可自行取用，吃熱熱的火鍋配冰涼可樂最速配。

居然還有提供星巴克兩款咖啡，我們家也都會買這兩種星巴克咖啡豆來磨煮咖啡。

醬料有沙茶醬、蒜、蔥花、蘿蔔泥、辣椒、醬油、日式醬油等基本佐料，

都有加蓋保持衛生，最特別的是還有提供檸檬汁、鎮江醋等少見醬料，

另有提供建議搭配肉品的海鹽組合沾醬。

簡單調了個蒜+辣椒+日式醬油+檸檬汁及蔥花的清爽醬汁。

主打每日蔬果熬湯的原味蔬菜湯底，也可以加價升級各種湯底，

以個人套餐為主，尤其是選用日本A5和牛的頂級和牛套餐推薦必點，

套餐均附菜盤(菜盤不要可換肉或海鮮)、附餐、自助吧等。

平日週一至週五中午還有超值的 商業午餐 ，「和牛套餐享有88折 」，

而且平日午餐只要點店內任何套餐， +199元就可以享用日本頂級A5老饕和牛 ，

真是太划算啦！

凡當月壽星來用餐就送肉蛋糕，另外還有單人和牛套餐享88折優惠!

湯底我們選了原味蔬菜湯底及養生蒙古湯底兩種口味做成鴛鴦鍋，

店內也是有個人鍋的選擇。

【原味蔬菜湯底】

招牌的湯底原味蔬菜湯底，每天用蔬果現熬現煮的，色澤清澈，

還可看到新鮮蕃茄及熬湯增加香甜的甘蔗，湯頭清爽甘醇，適合涮煮海鮮及鮮美的和牛。

【養生蒙古湯底】加價60元

養生蒙古湯底是店家以枸杞、紅棗等多種中藥材熬煮，加入辣椒帶點微香辣味，

滋味溫醇，嚐起來不會辣到不舒服的辛辣感，溫和的香氣我還蠻喜歡的。

套餐餐點陸續送上桌了，擺滿一桌好豐盛！

【菜盤】

菜盤種類豐富，有高麗菜、青菜、凍豆腐、菇類、玉米、玉米筍、

豬血糕、芋頭、蟹肉棒、龍蝦沙拉丸、芋頭丸等，整體份量不少。

附餐可選白飯/關廟麵/王子麵/韓式拉麵/烏龍麵/冬粉/蛋，

我們選了冬粉及韓式拉麵各一，都是個別袋裝包裝比較衛生。

兩種鍋物都先放入蔬菜類熬煮湯底，加了蔬菜湯頭喝來更加甘醇。

【頂級日本A5和牛熊本套餐(頭刀)】NT840/6盎司

平日中午商業午餐時間(11:30-14:00)點和牛套餐可享有88折優惠，

我們點了6盎司的「頂級日本A5和牛熊本套餐(頭刀)」。

這和牛油花未免也太迷人了吧！！

看看這滿佈如雪花般細膩油脂的日本A５和牛，色澤紅潤，著實誘人口舌。

可以看到日本A5和牛熊本(頭刀) 部位每片肉片都切的大片厚實，

上頭油花分佈均勻細緻，忍不住想趕快下鍋享用！

將A5和牛輕刷至半熟，一入口就能感受到肉質的原始鮮甜味，嚐來非常軟嫩，

在口中油香滿溢，真是太可口啦！言語無法形容的美味，推薦必點！

【超值牛肉海陸套餐】NT688

點12oz的超值牛肉套餐會加碼送海鮮盤變成超值牛肉海陸套餐組合，

這樣大份量的海陸套餐只要688元真的很高CP值，不愧是店內招牌套餐。

12oz的超值牛肉套餐分別是由「美國安格斯嫩肩里肌牛肉6oz」、

及「澳洲高級嫩肩里肌牛肉6oz」所組成的大份量12oz肉盤。

海鮮盤有無毒大草蝦１隻、南美鮮甜野生白蝦３隻，九州小鮑魚1顆、台灣鯛魚片60g，

海鮮看來也很新鮮，鯛魚還特地捲成美美的花狀。

細看草蝦及白蝦的個頭都不小呢！

「美國安格斯嫩肩里肌牛肉」色澤鮮紅，帶有細緻的油花，口感嚐來會較為軟嫩。

美國安格斯嫩肩里肌牛肉輕涮入口，肉質鮮美香嫩，有豐富油脂，汁多味美，

也是好好吃啊！

「澳洲高級嫩肩里肌牛肉」鮮紅的色澤，帶有均均的油花，輕涮一下，口感紮實，

香嫩鮮甜有油脂香氣，非常可口的滋味！

大魔的蔬食類及丸子類品質也都很鮮甜，南瓜鬆軟甘甜，水果玉米也好甜好Q!

還有內含飽滿芋頭顆粒的芋頭丸香Ｑ彈牙，龍蝦沙拉丸鹹香軟Ｑ品質都有挑過。

中途把韓式拉麵放入養生蒙古湯底煮吸收湯汁香氣，嚐來香Ｑ夠味。

海鮮的部份大草蝦肉質飽滿，口感彈牙鮮甜；

白蝦軟嫩鮮美，入口能感受明顯香甜味，吃得好滿足！

新鮮的九州小鮑魚嚐來Q彈脆口，不用沾醬吃原味就很鮮美。

鯛魚軟嫩細緻，而且沒有土味，他們家的海鮮真的都精挑細選又新鮮，品質非常好。

我們的套餐有附甜點，甜點有3種可選，也可另加價選哈根達斯，

我們選了初鹿鮮奶冰淇淋及法式焦糖烤布蕾。

法式焦糖烤布蕾結合了蛋香、奶香的香氣，再搭配上層香脆焦糖，

滑嫩細緻，甜香可口，忍不住一下就吃光了。

初鹿鮮奶冰淇淋奶香味濃，口感綿密，吃來冰涼泌心。

最後各來上一杯星巴克的咖啡，當作這頓豐盛火鍋饗宴的完美結尾。

今日品嚐了【大魔大滿足鍋物-板橋民生店】的頂級日本A5和牛、嫩肩牛及鮮美海鮮，

加上新鮮現熬的蔬菜湯頭及各項精選食材，美味令人難忘，

而且自助吧隨時都整理得非常乾淨，可以感受到店家的用心。

服務人員客氣有禮，態度熱情親切，佐以舒適高雅的環境，

推薦為板橋必吃的最強火鍋店家。

各分店谷歌地圖網址：

📍大魔大満足鍋物-板橋旗艦店

02-2964-7788 https://g.co/kgs/YNsk7WQ

📍大魔大滿足鍋物-板橋民生店

02-2967-6666 https://g.co/kgs/bWeQQxL

📍大魔大滿足鍋物-新莊中平店

02-2279-1888 https://g.co/kgs/QGCuFYY

📍大魔大滿足鍋物-三峽北大店

02-2668-5488 https://g.co/kgs/MQ48zHx

📍大魔大滿足鍋物-中和四號店

02-2231-3399 https://g.co/kgs/GrFF2uo

📍大魔大滿足鍋物訂位系統

https://inline.app/booking/-LmEangtLu8ShaqSAFhI:inline-live-1

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