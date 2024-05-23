台灣人真的很愛吃蛋塔最近又是一波蛋塔之亂，

不管是我之前報導的 曾家豆漿 或是 Libreadry | 巢屋都包含在裡面，

沒想到以蛋糕甜點出名的 法朋烘焙甜點坊 他們也出了一個可頌蛋塔，

這次也特別提早約40分他們開店前來排隊，

所以不需要排40分鐘也是可以吃到喔，

但他們有另外一個排隊的是只有拿預購商品的(蛋塔好像只能現場購買喔)，

千萬不要排錯喔～

法朋烘焙甜點坊 店家環境

排隊隊伍

▲ 這個人很厲害大概我們到之前很早就排在這了

▲ 左邊的隊伍就是排只能預購取貨的

▲ 右邊坡道這邊的隊伍才是可以現場購買及也可以拿貨的

▲ 他們每個人限購四個而已喔～

▲ 店家很貼心直接放水壺和瓶裝水在這供應給大家喝

▲ 這是我們買完之後出來的隊伍，

其實比起巢屋少很多ㄟ～

店內環境

▲ 一走進去就可以看到大冰櫃裡有各式各樣的蛋糕，

看起來都好好吃喔～

▲ 沒想到連這種特別一點的蛋糕都有

▲ 常溫蛋糕也是有

▲ 走到店的最裡面就可以看到這個櫃，

我們今天的主角就是他了阿，

馬上跟店員小姐要了四顆可頌蛋塔～

▲ 其實他們各式各樣的糕點才是主角，

許多甜點老饕都知道的～

▲ 我以前知道他們的就是他們的生乳捲超級好吃的，

甚至比亞ｘ克還好吃好幾倍，

我個人非常非常非常推喔～

法朋烘焙甜點坊 餐點推薦

可頌蛋塔

可頌蛋塔 NT.80

買完之後趕快附近找到公園就開箱了起來，

不過他們的可頌蛋塔讓我有點小失望，

光中間的蛋塔內餡明顯的很少，

味道是還可以蛋香還是有軟嫩度也有，

而外層的塔皮酥脆但咬起來有點太空虛，

以甜點名店做出來這樣真是有點小失望，

我覺得之前排巢屋真的比較值得，

不過想嘗鮮的朋友也可以試試看啦～

哈密瓜芒果季

哈密瓜蛋糕捲 & 香橙芒果慕斯杯 & 黑糖芒果三明治

我覺得他們比較強的還是蛋糕甜點類的，

像他們的奶油真的無話可說，

咬下之後在嘴巴裡就馬上融化口腔裡只留著奶香味，

還有他們的蛋糕體是我喜歡的那種，

算起來比較濕潤不會太空洞，

我個人覺得他們家還是甜點類的比較強～這我比較推～

法朋烘焙甜點坊 店家資訊

Le Ruban Pâtisserie 法朋烘焙甜點坊

官方網站：https://lerubanpatisserie.com/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/LeRubanPatisserie/

營業時間：週一至週日 11:30-19:30

最後取貨時間：週一至週日 19:00

客服服務時間：10:00-17:00​

店家電話：02 8978 8332

店家地址：10693台北市大安區仁愛路四段300巷20弄11號



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