離頭城巿區不遠的烏石港北堤，有條絕美藍色堤防步道可直達海中央，這裡有個絕佳觀景台，是龜山朝日最佳觀賞點，就位在凱渡酒店後方，為頭城最新看海秘境，走在其中眼前就是一望無際大海，感覺像通往龜山島，這裡也是離龜山島最近的海堤，衝浪最佳觀賞視角，是處小而美的看海景點，跟我一樣不喜歡人擠人的可以來訪。

Google導航可設：烏石港北堤，離龜山島最近的觀景台。 影片分享

周邊必遊景點：蘭陽博物館

宜蘭最新網美新的打卡點：烏石港北堤，與龜山島合影最佳視角。

藍色堤防步道就位在凱渡酒店後方，為頭城最新看海秘境。

旁邊就是烏石港衝浪天堂，為最佳觀賞視角。

另一邊為烏石港漁港。

海天一色，美不勝收，大海愛上藍天最佳寫照。

這條藍色堤防步道超長，完全沒有遮蔽物，想去必須做好防曬措施。

這條感覺像通往龜山島的藍色走廊，不管從那個角度欣賞都美。

一條通往海中央的藍色堤防步道，是龜山朝日最佳觀賞點。

周邊景點：蘭陽博物館





周邊美食：啾咕咖啡

蘭陽博物館是宜蘭是一座博物館，光外型就讓人驚艷，走到裡面更能感受光營造出空間感，一樓有景觀咖啡廳。

周邊景點：火豚食品，宜蘭最新網美新的打卡點

烏石港北堤宜蘭縣頭城鎮烏石港路92-1號

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