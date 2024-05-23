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【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|大咖名人都來造訪的頂級日式火鍋|二本松涮涮屋

2024-05-23 22:59:00 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：114
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：106篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：二本松涮涮屋 本館｜台北火鍋
phone02-27086835
place台北市大安區瑞安街118號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

 

IG REELS

 

 

二本松涮涮屋

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

三月份生日來到一家非常厲害的火鍋店-二本松涮涮屋，主打全程代煮，服務很好。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

門口有豆豆龍造景很可愛。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

有吧檯區和包廂，座位數不多，店員會一直協助煮火鍋。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

 

菜單

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

有海陸雙人餐

套餐有前菜、菜盤、主餐、飲料和甜點。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

有肉品、海陸餐或全海鮮的套餐。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

飲料選擇有五種。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

舔點很多樣可以選擇。

餐點

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

◽️綜合菜盤
菜盤都是原型食物，沒有火鍋料，如果有不敢吃的東西，可以更換，非常貼心！

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

◽️前菜（四選一）
▷和風蟹肉鮭魚卵豆腐
鮭魚卵一咬下去會在嘴裡波波的口感，很有層次。

 

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

▷現流螢光烏賊佐味噌醬

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

◽️湯底選擇日式昆布湯及藥膳養生湯

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

▷西班牙國寶伊比利豬$1280
大理石的油花分佈均勻，肥瘦適中
生日有贈送一盤肉，肉質鮮嫩多汁。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

◽️主餐
▷日本黑毛和牛沙朗$3980
油花超級美，大概有四五片肉，和牛沙朗非常大片，油脂很軟嫩順口。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

▷招待的酒

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

▷抹茶

很濃郁的苦抹茶。

▷柳橙汁

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

▷提拉米蘇

像冰淇淋的口感，很濃郁。

▷萬丹紅豆鍋餅

紅豆餡料都滿出來了~使用萬丹的紅豆鍋餅，上面滿滿的白芝麻，入口非常酥脆，建議兩人一起吃。

【台北美食】生日慶生台北專人代煮火鍋|號稱火鍋界PRADA|

◽️煮粥

吃完後會把飯放進去鍋中燉煮，大概15分鐘的時間，加入蛋液、海苔和蔥提味，香氣撲鼻，因為沒有煮海鮮，粥很清淡，不會太鹹，一碗接一碗。

 

📝感想～
服務很好，肉質也很高水準，適合有要過紀念日、生日等紀念意義時，可以來品嚐！

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看更多分享🔍 #很慧吃台北
歡迎按贊追蹤 @alice_hui0311
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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 

🍲 二本松涮涮屋 本館

 📌 台北市大安區瑞安街118號

☎️ 02-2708-6835
⏰ 12:00-14:30、17:30-22:30


#台北#台北餐廳#高級火鍋#桌邊服務#海鮮#台北火鍋#美食推薦#生日慶生#頂級肉品#二本松涮涮屋

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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