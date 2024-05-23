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二本松涮涮屋

三月份生日來到一家非常厲害的火鍋店-二本松涮涮屋，主打全程代煮，服務很好。

門口有豆豆龍造景很可愛。

有吧檯區和包廂，座位數不多，店員會一直協助煮火鍋。

菜單

有海陸雙人餐

套餐有前菜、菜盤、主餐、飲料和甜點。

有肉品、海陸餐或全海鮮的套餐。

飲料選擇有五種。

舔點很多樣可以選擇。

餐點

◽️綜合菜盤

菜盤都是原型食物，沒有火鍋料，如果有不敢吃的東西，可以更換，非常貼心！

◽️前菜（四選一）

▷和風蟹肉鮭魚卵豆腐

鮭魚卵一咬下去會在嘴裡波波的口感，很有層次。

▷現流螢光烏賊佐味噌醬

◽️湯底選擇日式昆布湯及藥膳養生湯

▷西班牙國寶伊比利豬$1280

大理石的油花分佈均勻，肥瘦適中

生日有贈送一盤肉，肉質鮮嫩多汁。

◽️主餐

▷日本黑毛和牛沙朗$3980

油花超級美，大概有四五片肉，和牛沙朗非常大片，油脂很軟嫩順口。

▷招待的酒

▷抹茶

很濃郁的苦抹茶。

▷柳橙汁

▷提拉米蘇

像冰淇淋的口感，很濃郁。

▷萬丹紅豆鍋餅

紅豆餡料都滿出來了~使用萬丹的紅豆鍋餅，上面滿滿的白芝麻，入口非常酥脆，建議兩人一起吃。

◽️煮粥

吃完後會把飯放進去鍋中燉煮，大概15分鐘的時間，加入蛋液、海苔和蔥提味，香氣撲鼻，因為沒有煮海鮮，粥很清淡，不會太鹹，一碗接一碗。

📝感想～

服務很好，肉質也很高水準，適合有要過紀念日、生日等紀念意義時，可以來品嚐！

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✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡ 🍲 二本松涮涮屋 本館 📌 台北市大安區瑞安街118號 ☎️ 02-2708-6835

⏰ 12:00-14:30、17:30-22:30



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