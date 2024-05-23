善化下午茶外送_炸雞大獅善化大同店─善化炸雞，全台首創手搖式炸雞，獨家調味、層層堆疊超夠味涮嘴台式炸雞，新品「臻寶菜頭粿」、「海派辣醬臻寶炸雞」顛覆對炸雞的想像，嚐嚐台式蘿蔔糕與台式炸雞相遇的美味火花_附菜單，善化下午茶推薦、善化午餐推薦、台南善化便當推薦

目錄索引

1. 關於炸雞大獅善化大同店

2. 交通指引_炸雞大獅善化大同店

3. 炸雞大獅善化大同店環境開箱

3.1 炸雞大獅善化大同店_接待區

3.2 炸雞大獅善化大同店_等候區

3.3 炸雞大獅善化大同店_用餐區

4. 炸雞大獅善化大同店餐點分享

4.1 新品_海派辣醬臻寶炸雞

4.2 升級套餐C_雞翅 + 英式紅茶

4.3 人氣新品_臻寶菜頭粿

4.4 單點 青春四季豆

5. 消費資訊

5.1 炸雞大獅善化大同店餐點評價

5.2 炸雞大獅善化大同店菜單

5.3 優惠資訊

6. 善化下午茶外送相關資訊

6.1 品牌資訊

「善化炸雞」

「善化下午茶外送」

「善化下午茶推薦_善化午餐推薦_台南善化便當推薦」

炸雞大獅善化大同店在哪裡

炸雞大獅善化大同店位於台南市善化區大同路360號，近善化圖書館，附近有機車停車空間、汽車收費停車場。

炸雞大獅善化大同店餐點特色

「全台首創手搖式炸雞_最搖滾的台式炸雞」

「清真認證_穆斯林友善」

「隱藏版人氣台南善化便當」

交通_停車資訊

機車：附近停車空間_炸雞店門口

汽車：附近停車空間_大同路上；善化圖書館地下停車場，走路3分鐘。

善化圖書館附近_機車停車空間_汽車收費停車場

選址於台南市善化區大同路的炸雞大獅善化大同店，在善化圖書館附近；大同路、平等路交叉口，開車前往的朋友們可將汽車暫時停放在善化圖書館的地下停車場；騎車可暫時停放於店門口。

炸雞店門口

假日下午茶時間，騎車到善化市區走走，回家路上看到這家之前友吃過覺得蠻好吃的 炸雞大獅善化大同店，停下來買幾份回家跟家人們分享。

營業時間

炸雞大獅善化大同店營業時間為：

一~五 11：30~21：00

六、日 15：00~21：00

點餐區

可先參考菜單，確認想點的餐點內容後，到此區點餐、結帳。

超人氣炸雞

第一次走進炸雞大獅善化大同店不知道要吃什麼的朋友們，可以參考點餐區上方的超人氣炸雞名單。

付款方式

在炸雞大獅善化大同店購買炸雞，可使用：現金、LinePay、全支付等方式付款。

等候區

在面向點餐區的左側設置可稍坐等後的椅子，備餐時可在此區坐著等候炸雞。

用餐區

簡單設置2張桌子、4張椅子，提供給喜歡燒騰騰即時美味的朋友們，拿到剛出爐打包的炸雞，直接開嗑。

這餐點了：

海派辣醬臻寶炸雞 大份

_升級C套餐小心翼(雞翅) 加 英式紅茶

臻寶菜頭粿

青春四季豆

海派辣醬臻寶炸雞(L) 99元

麻辣控朋朋推薦這款！

經典臻寶炸雞淋上辣感溫和、多了海菜香氣的海派辣醬，也好搭。

一口一塊海派辣醬臻寶炸雞，吃到了美麗金黃色外衣的酥香、淋上海派辣醬襯托更上一層樓的風味層次感、酥炸過程中鎖住的飽滿肉汁，內裡雞肉口感是軟嫩不柴的，整體鹹度不會太高、不鹹口。

套餐C_小心翼(雞翅)加英式紅茶 60元

雞翅份量排行榜前三名肯定有這支！

從翅小腿到雞翅尖拉直居然超過15公分，光用看的就覺得很有存在感，麵衣厚度嘟嘟賀不會覺得過於厚膩，可以吃到裹藏在麵衣裡的滑嫩雞肉、酥炸前先醃漬過的獨特香氣。

英式紅茶

可以喝到優質茶葉加點糖襯托，再上層樓的醇厚茶香。

臻寶菜頭粿 89元

一盒裡面可以吃到蘿蔔糕跟經典的臻寶炸雞！

灑上些許辣椒、小黃瓜切片點綴 → 出餐。

外酥內嫩的蘿蔔糕可以咀嚼到淡淡米香；清脆小黃瓜包裹炸雞，平衡入口的辣感，有搭。

青春四季豆 49元

這四季豆很厲害！

穿上一層薄薄金黃色外衣的四季豆，一口咬下，吃到了化入嘴裡鎖在四季豆中的自然清甜，不油膩、蠻涮嘴的。

購買日期：2024_05月

付款方式：現金、LinePay、全支付

善化下午茶外送，在善化市區走走順路到擁有高評價的善化炸雞─炸雞大獅善化大同店，買幾份回家當下午茶。

這次點了新推出的海派辣醬臻寶炸雞搭配升級C套餐，還有同為新品的臻寶菜頭粿、每次吃炸雞大獅都會點的青春四季豆，入口吃到的口感、風味都是有在水準線上的，會想分享給更多朋友，嚐嚐這波新推出的炸雞口味、新組合。

善化下午茶外送_炸雞大獅善化大同店菜單，來源：炸雞大獅善化大同店FB粉絲頁，2024_05月

買任一蓋飯 +30元，加贈英式紅茶一杯 + 點心三選一，整顆地瓜、黃金脆薯、獅紫薯薯三擇一

善化下午茶外送_炸雞大獅善化大同店優惠資訊，攝於2024_05月

炸雞大獅善化大同店

類型：善化下午茶外送_善化炸雞_善化下午茶推薦_善化午餐推薦_台南善化便當推薦

⏰ 營業時間

一~五 11：30~21：00

六、日 15：00~21：00

📍 地址：台南市善化區大同路360號

📞 電話：06-581-8779



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