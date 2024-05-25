去年分享的「蝦king活蝦料理」受到大家的熱烈愛戴，默默地開店滿一週年了耶

店家主打活蝦料理，每日新鮮直送泰國蝦，不管公蝦和母蝦都是挑比較大隻的，有蝦膏和蝦卵吃起來超過癮的

快炒料理也很好吃，可以說是被活蝦料理耽誤的快炒店 XD

記得上次反應奶油蝦太甜的問題，這次老闆特別改良口味，讓小米再次來嚐看看有沒有對味？

結果如何呢？快跟著小米一起去看看吧。

週年慶活動：累積消費10份蝦類料理即送1份鹽烤母蝦。

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👉蝦king活蝦料理位置及停車方式

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蝦king活蝦料理位於中正路上，就在大來燒臘的正對面。

開車的朋友可以把車停在中正市場停車場，步行過來不用5分鐘

👉蝦king活蝦料理環境介紹

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店門口有活蝦池，看到活蹦亂跳的蝦子就知道有多新鮮

店家堅持使用新鮮無毒活體泰國蝦，而且Size都是比較大隻的，堅持給客人最好的品質，難怪開幕一年多以來深受大家喜愛~

老闆強調蝦子出貨前兩三天就不會餵東西了，所以胃囊那些都是很乾淨的，一定要用清澈的水養殖，客人可以安心大口吃

公蝦、母蝦來個大對比~

愛吃大蝦子的朋友一定要選公蝦，Size真的是巨無霸，比手掌還要長，光看就很過癮

不管大小隻，老闆都會秤重足一斤的量給客人，所以隻數會略有不同，但重量是一樣的唷。

鹽烤蝦使用傳統方法料理，鮮蝦用鹽巴拌勻後，鐵網夾著放進烤爐~

胡椒鳳螺就是要吹才對味啊 (謎之聲:小米不要色色的喔)

料理都是現點現炒，加上主廚多年來的真功夫，熟練的甩鍋技巧，鍋內的活蝦就像跳舞般翻滾，光看就讓小米口水直流~

果然是被活蝦料理耽誤的快炒店

奶油蝦經過改良後偏鹹甜風味，老闆不計成本加入鮮奶和鮮奶烹煮

蝦子都會開背去除腸泥，而且經過烹煮後更入味了。

來這邊不只吃蝦，快炒料理也很厲害喔！

餐桌是有質感的木桌，炎熱的天氣在店內吃著活蝦配啤酒很過癮

新竹市區的活蝦料理餐廳真的非常推薦這家~

👉蝦king活蝦料理菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

有胡椒蝦、蒜頭蝦、鹽酥蝦等多種口味的活蝦料理，冬天不能錯過藥膳蝦、燒酒蝦，可以選擇公蝦或母蝦(一斤750元)。

快炒和燒烤料理變多了，還有破布子蒸魚

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👉蝦king活蝦料理用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴、Kelly、韋樂一起來吃好料

奶油蝦(750元/斤)這次真的很對我們的味~

鹹味中和了甜膩感，鹹鹹的、帶微甜的奶香風味就是台味十足

奶油蝦選用的是母蝦，剝開超多蝦卵的，母蝦蝦卵口感偏軟一些，而且很甜喔！

剝完蝦殼後，蝦肉沾滿醬汁超對味的。

檸檬蝦(750元/斤)也是小米很推薦的

帶有檸檬清香，不會太酸，上桌沒多久就被我們解決囉！

蝦子有開背比較容易吸入美味的湯汁~

蝦卵一樣很甜超讚的！

老饕吃法再將蝦肉沾湯汁吃更過癮

蒜頭蝦(750元/斤)滿滿的蒜末真的超浮誇的 這一道是超配酒的菜色唷！

每道料理都可以選公蝦或母蝦，想要吃大隻泰國蝦的話必選公蝦。

公蝦就是大隻！Size比小結巴手掌還大耶！

大隻肥美的公蝦吃起來超過癮，公蝦蝦膏吃起來口感較Q軟，大家可以依喜好挑選啦

Kelly很喜歡他們的鹽烤蝦(750元/斤)，兩隻公蝦加起來比臉還大了

如此多的蝦膏是不是很爽快？

蝦肉沾上芥末醬油超對味的

吃那麼多活蝦料理，當然要喝一杯來解渴解膩啦！

胡椒鳳螺(500元)使用活鳳螺料理，所以不會有冷凍那種阿摩尼亞的味道。

彈牙鮮甜的口感，加上辛辣胡椒香，是很棒的下酒菜

有帶小朋友或喜歡吃蒸魚料理的朋友必點破布子蒸魚(550元)。

鯛魚搭配破布子、特調醬汁等食材清蒸，肉質非常甜美，因為是活魚不會有冷凍味，而且魚刺較少，食用上非常方便~

烤生蠔(500元)來自馬祖的生蠔味道比較重，喜愛重口味的朋友再點，不喜歡這麼重口味的朋友就不建議啦

老闆說不要強調我們的快炒太厲害，不然客人一直點快炒和炒飯，炒到他都手軟了 (謎之聲:小米你好壞喔 XD)

糖醋里肌(250元)酸酸甜甜的，沒有骨頭食用上很方便，下飯又下酒

過貓沙拉(200元)也是招牌菜色，過貓是每天從新竹尖石回來的。

口感特別爽口、清甜，加上美乃滋和花生粉，風味很特別！

小米特別推薦給大家喔

跟大家說炒飯(100元)千萬不要點！千萬不要點！千萬不要點！

老闆說他炒飯炒累了…

以上是我們的心得分享，蝦king活蝦料理這一年來憑藉高品質的活蝦和快炒料理，成為不少新竹人深夜來吃香喝辣的據點~

趁著周年慶活動大家趕緊來吧

👉蝦king活蝦料理營業時間地址

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🌟店家資訊：蝦king活蝦料理

🏠地址：新竹市北區中正路283號

☎電話：035350785

⏰營業時間：17:00–04:00 (出餐時間至2:30)

粉絲團：蝦king

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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