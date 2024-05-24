羅東．水筠間民宿

位在羅東和冬山交界的水筠間，是間佔地不小的民宿

採南洋風獨棟式Villa設計，每個房間都有不同的主題（風格）

更棒的是，每個房間都有40坪的超大專屬空間

包含有前庭院、後陽台、獨棟套房和大型按摩浴缸

因房間各自獨立且安靜，不用擔心會吵到其它住客

房內還有個大按摩浴缸可泡澡，也讓孩子們很喜歡

另民宿內規劃不少設施，有停車場、籃球場、生態池、戲水池、烤肉區…

也有提供腳踏車及籃球、羽球拍等器具，都可免費租借使用

民宿的地理位置也很不錯，週邊的知名景點也不少

像是離羅東運動公園、羅東夜市、林業文化園區、梅花湖、斑比山丘都不遠

入住前後可就近安排一日遊或兩日遊的行程都很不錯

水筠間民宿_地理位置

水筠間民宿

獨棟庭院Villa套房專屬個人大庭院，擁有獨立式渡假套房及寬闊的大草坪綠地，

每間獨棟Villa都擁有40坪的超大私人專屬空間，包含前庭院、獨棟套房、後陽台，

大型按摩浴缸可泡澡，房間各自獨立且安靜，可供住客放鬆休閒、非常適合親子入住

另有樓中樓式特色房型，每間都有獨立的客廳空間以及陽台，非常適合情侶享受兩人時光

民宿內有100坪寬敞的停車空間，我們的住客完全不需要擔心停車問題！

民宿內更是設施豐富多樣，有水生植物生態池、休閒步道、戲水池、烤肉區、籃球場、

腳踏車、羽球拍給客人享受大自然般的氛圍與遊樂拍照！

民宿位於羅東與冬山交界，距離各個美食、景點都非常近，如羅東運動公園、羅東夜市

、林業文化園區、梅花湖、宜農牧羊場、斑比山丘等等，都是騎腳踏車就可以抵達的距離哦！

宜蘭民宿的完美選擇～水筠間民宿！歡迎您的到來

民宿有籃球場 戲水池 生態池及廣大空間

進房後可走走享受休閒的午後時光~

我們也提供免費腳踏車~

可以到達羅東運動公園、夜市等景點

可以考慮規劃一趟單車之旅~!

民宿櫃台可登記租借籃球、羽球及Wifi機

（以上資訊來源:水筠間官網）



看到大門外寫有水筠間字樣的白色牆面後

直接將車子開進來停放即可

進來後左邊的建築物是大廳櫃檯及房間

水筠間民宿_停車場

水筠間擁有近百坪的停車場空間

一進來的右手邊一整排都是停車格，停車很方便

走到底還有個籃球框

可惜來的這天天氣不好，沒能打籃球

另外民宿裡本來還有天然湧泉戲水池和水生植物生態池

但因為來的時候是秋天加上下雨，所以戲水池是沒有開放的

水筠間民宿_大廳



停好車後，往第一棟建築物的方向走，就是民宿的大廳和櫃檯

辦理好入住手續，民宿主人就會指引我們到入住的房間

這裡有沙發可以坐著休息，也有一些旅遊相關資訊

也有代售一些旅遊票券，若有需要都可以詢問

在大廳入口處前也放有一整排的腳踏車可以借

水筠間民宿_新中國四人房

白天忘了拍，只有拍到晚上的

上圖為我們這次入住的房間，房型為「新中國四人房」

水筠間的房型都是獨棟的Villa設計

每間獨棟Villa都有不同的風格且都有40坪的超大專屬空間

專屬空間包含有:前庭院、後陽台、套房、大型按摩浴缸

也因房間各自獨立且安靜，所以不用擔心會吵到其它住客

房內還有按摩浴缸可泡澡，不僅悠閒且放鬆，也很適合親子入住

上圖為房門一打開後看到的模樣

新中國四人房

中國風的魅力正侵襲全世界的每個角落，濃厚的東方色彩圖騰，

皆受到各方時尚設計之寵愛.現，代與復古結合的獨特中國氣息,

其散發的迷人風采讓人愛不釋手，歡迎您蒞臨體驗一場中國風情饗宴!

＊房內及民宿設備＊

日立分離式變頻冷暖氣機 純天然乳膠床墊+羽絨枕+羽絨被 悅氏天然純水+西雅圖極品咖啡 五星級飯店用備品 超大浴室+幻彩按摩浴缸 前後獨立陽台庭院 42 吋液晶電視 有線電視 可加人、加床 有線網路、WIFI 免費現做早餐 一層樓平面式 免費腳踏車 涼亭烤肉區 除濕機 天然湧泉戲水池 水生植物生態池 景觀池 籃球場 洗衣機 飲水機

以上資訊來源:水筠間民宿官網

房內也放有入住的貼心小提醒

一一進門這裡是可以看電視的沙發區

木木質風的家俱，有沙發、有桌子、有冰箱也有電視櫃

買東西回來可以坐這裡，邊吃邊看電視很可以

（瞧~上圖的兄妹倆，躺的有多舒適呀）

每一間房都有前後庭院，上面圖片為房間的後院

在後院也設置了桌椅，若想坐外面聊聊天或吃東西也OK



因為是中國風的主題房型，房用採用的物品

不管是傢俱、生活選物或是牆上掛著的畫作

都有著濃厚的東方（中國）風

四人房是提供兩大床，床也蠻好睡的

床的對面則是化妝台

也有衣架可以掛衣服

水筠間民宿_新中國四人房(浴室)

新中國四人房的浴室也很大一間

位置在一進門左手邊，從沙發休息區往後走

且洗手台就在走廊尾端，再轉進去就是浴室

浴室的空間也超大且是採乾溼分離的設計

入口處旁邊是廁所，旁邊則是淋浴區

淋浴區旁還有一個超大的按摩浴缸

牆邊放有一多層架可以放衣服，一旁也有準備浴巾

而除了基本的沐浴用品（沐浴/洗髮乳）之外

更貼心的是，還另外準備了兩包可以泡澡的入浴劑

孩子們看到有這麼大的浴缸可泡澡都很開心呢

只是~泡澡也是晚上要睡覺前再來泡就好

我們在房間休息了一會兒之後便外出覓食去了

我們到了羅東運動公園附近的「芭蕉小喜蔬房」吃創意蔬食料理

有興趣的人也可參考以下文章連結:

【羅東】「芭蕉小喜蔬房．隱身巷弄裡的綠色餐廳，西班牙風創意蔬食料理（魯凱小米粽沙拉盤/臭豆腐飯/甜點/雜貨/二手書/近羅東運動公園)」

晚餐後本來還想去逛羅東夜市的，但因為晚餐吃太飽

所以在回民宿的路上買些鹹酥雞和飲料當宵夜



進房前也讓孩子們練習騎一下腳踏車

騎了一會兒腳踏車

進房間前，先在房外的桌椅這裡吃買回來的宵夜

吃完宵夜後回房休息一會兒，孩子們也到浴室去泡澡

外宿時有浴缸可泡澡，一直都是孩子們的最愛

所以孩子們也邊泡澡邊玩的很開心

瞧~孩子們邊泡澡邊玩泡泡來做造型，玩的多開心啊，哈~

泡完澡後就可以舒舒服服的有個好眠啦~

水筠間民宿_早餐

入住會依房型給早餐券，早餐是一人一份的套餐形式

有分葷食和素食，因為我們有四份

所以將其中一份換成素食的來吃吃看

早餐時間是08:00~09:30，持券來CI的這棟櫃檯報到即可

從櫃檯旁的門走進去，就是吃早餐的地方

CI時沒發現，原來裡面的空間還很大呢~

早餐雖然是套餐式的，但仍有一些品項是無限供應的

像是右手邊的檯面上放著的幾款飲品都可以自行取用

有養生豆奶和紅茶

也有研磨的黑咖啡

一旁的小冰箱裡還放有鮮奶

另外也有奶油和果醬可取用

走進另一扇門，來到了用餐的座位區

門口這裡放有烤麵包機、兩款吐司和餐包

吐司是對半切成的大小，一款是白吐司

另一款顏色較特別的則是民宿自製，由蝶豆花做成的吐司

一旁的小立牌就有相關的介紹，自製的且天然的一定好吃

以置放麵包的位置為中心點，座位區可分為左右兩邊

上圖為右手邊的座位區兩兩一桌的位置共有五桌

上圖為左手邊的座位區，也同樣有五張雙人座位

原本沒留意到，後來低頭一看才發現

在木質地板上竟有個透明壓克力的設計

是可以看到底下悠遊的魚兒們呢

早餐是以一人一份的套餐型式供應

如上圖，就是一人份的早餐（飲料為自行盛裝）

有一盤沙拉+水果及一盤主食+甜點（茶凍）

主食裡有香椿抓餅、炒蛋、鱈魚條、薯餅



這有點兒綠綠的就是香椿抓餅，單吃就不錯

淋上醬油膏後也蠻好吃的

另一份這個好像是素食的，和一般的差別不大

所以一樣放上來給大家參考看看

稍早的蝶豆花吐司及餐包，我們也有夾一些來吃

其實一人一份套餐，對游小熊一家四口來說，份量是很足的

但對於食量較大一點的人來說，份量可能稍嫌不足

不過還好也另外提供有吐司和餐包可以吃，所以還是吃的飽的喔

因為用餐的地方就蓋在這生態池上面

所以透過落地窗就能欣賞到這般的景致

也可以走到屋外，沿著木質走道去走走看看

可惜因為當天早上仍在下雨，所以我們就大多待在屋內而已

雖然不能往前走，但孩子們也來到屋外看看魚

還有遠遠地看著停留在欄杆上的一隻鳥

看看時間差不多，用餐後的我們也準備回房整理行李啦~

退房前尊尊也把握時間再來騎一下腳踏車

接著就準備離開，再到附近走走逛逛啦~~

【後記】

水筠間的每個房間都有不同的主題和特色

而且還是獨棟Villa的設計，空間很大，CP值很高呢

可惜入住時的天氣都不好，因而沒能好好享受民宿裡的設施

（沒能借腳踏車騎出去、打籃球及好好的走走逛逛）

早餐屬半自助式的，而且也蠻有特色的

簡單且用心的套餐也是吃的飽

因為游小熊預訂的比較慢，所以只能預約到當日剩下的房型

若早點預訂，應可以挑選喜歡的主題房型入住也很不錯

這間水筠間民宿，也很值得推薦給大家喔~

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店家/景點資訊

店家名稱：水筠間民宿

所在地址：宜蘭縣冬山鄉廣安村水井一路246巷42號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:00-22:00

店家電話：03-9610091

評價：★★★★★

備註資訊：

入住時間: 15:00～22:00

退房時間: 08:30～11:00

早餐時間08:00~09:3 Google即時導航



