麵屋長樂(fb粉絲團):台北市大安區溫州街91號，營業時間：11:30–14:00/17:00–20:00(週一休)

下筆前我刻意翻了翻我那長滿灰塵的「拉麵戰國風雲系列」，第一篇是2012年內湖市場的豚骨拉麵一代目，最後一篇是2019年，共計59家。但即然都那麼久沒寫就乾脆重新開始，之所以重新開始乃是因為最近接了日本方面合作的「日本米其林拉麵」、「tabelog百大拉麵」的合作單元。停筆寫台灣日本拉麵的這幾年從幾位拉麵控友人的fb看出台灣的「日式拉麵」進步許多，越來越多像在日本的拉麵小店如雨後春筍般。對，光看樣子我就知道不可同日而語。這次會挑「麵屋長樂」再起，一來是新開沒多久，二來是拉麵控友人極力推薦。先說結論，真的有水準，閉上眼我的確會以為是在日本吃到的拉麵，至於大家最愛問的「鹹不鹹」，我還真覺得要你親自去嚐嚐，畢竟每個人對「鹹」的接受度不同。

接獲拉麵控友人的情報後，查了一下地址位於台電大樓捷運站出口約6、7分鐘的步行距離，這一帶相對來說略為寧靜一些，雖然離台電、師大商圈都對算太遠，店門口第一個印象是餐酒館，不太像拉麵店，最少跟我印象中的拉麵店不太一樣，所以當時頓了好幾下。



知道我不愛排隊的友人特別提醒我12點用餐時人潮會比較多，建議我早對到，於是我開門前10分抵達，當時前面已經排了四五位。吃完時全店已經客滿，外面還有零星的客人在候位。

相較日本那種小而美的拉麵店，麵屋長樂少了拉麵店的氛圍，多了一點點舒適的新視覺，除了拉麵店常見的L型檯前外，還有幾張兩、四人的方桌，算一算約莫可同時容下20多人。

跟裝潢一樣在傳統中多了一點新意，但我不清楚是不是台灣最近的拉麵點餐機都是這樣.....和日本拉麵店的傳統點餐機相比多了一點潮味。

拉麵一共有八種選擇，另外叉燒和叉燒飯的附餐，當然麵、飯、半熟蛋、蔥、蒜、豆芽都可以加價增量。看了一下，湯頭底是豚骨、雞骨兩種，搭配鹽味、醬油共有四種不同的w湯頭組合，價位分為230元基本款和長樂320元的豪華版。倒是沒看到麵條的熟度、湯頭的濃淡可以選擇。

先選了長樂鹽味豚骨320日幣，端上來視嗅覺感覺都很接近在日本吃到的，當然，我指的是比較新一派的拉麵，而非那種老拉麵食堂的純樸。順便說一下的是目前日本的拉麵，大致上分成兩派，一是傳統的拉麵食堂，這類型多半在鄉下、郊外，湯頭多數是一種，要嘛鹽味、要嘛醬油、豚骨，比較少有新派的w雙湯組合，另一派較新的，以大城市居多，這類的新派拉麵通常比較受米其林喜愛，湯頭多變多樣，配料除了筍干、半熟蛋外，也常見其他新奇的配料，叉燒也有不同於傳統的作法，甚至是舒肥的雞肉等。至於麵屋長樂大概是介於兩者之間，又多偏新派多一點。當然，這只是個人的觀感。去過日本150次，少說吃過3、500碗拉麵的陋見。

有些人吃拉麵先喝湯，有些人第一口嚐麵，個人偏好前者，這湯是豚骨沒錯，特別是那去了福岡老店特有的豚骨騷味後的甜，有一點像新派的豚骨，卻又多了一點像是煮完拉麵淋上的油，那油又不是豚骨常見的背脂，有一點蔥香有一點勾舌。至於鹽味很微妙，像有卻又不太強烈，最少不會死鹹，有一點為像吃肉灑一點高級岩鹽，又或現在日本米其林店在吃生魚片時捨山葵而就高級鹽的錦上添花。結論是這湯我愛。

麵條是個人覺得豚骨湯頭最適合的細直麵，就個人拍了3分鐘左右才吃的口感，算是微脆帶點咀嚼後的麵香，當然如果再硬一對我會更愛，也許下次不用拍照直接吃會恰到好處也說不定。

叉燒有兩種一是瘦肉，二是五花肉，兩片都切得有一厚度。五花肉明顯炙燒過，那香、那油沒入口就讓我口水猛吞了三四口，入口油化軟綿，尤其是帶皮的地方有一點像在吃焢肉，真是好吃得亂七八糟，瘦肉也算是軟嫩有餘，但個人吃拉麵向來偏好油的，最好越油越好...不知道下次點時，可不可以換兩片都五花肉(笑)。

配料方面兩碗我們都點320元的長樂拉麵，就一起說一說。首先是半熟蛋，筷子一夾Q彈後應聲裂成三段，蛋白除了Q還多了半綿很是厲害，蛋黃外層比較熟有一點微口感，越往中間越綿越稠，光是口感我就可以給90分，蛋黃的甜中熟著若有似無的茶香，真心好吃得亂七八糟。

筍絲口感脆爽，甜鹹香合一，也蠻有水準的。

最後拍個喝個精光是我對喜歡拉麵的敬意。

同行友人被我強迫點了長樂醬油雞骨320元，配料方面都一樣，我就省去不說了。

醬油香雞骨甜，第一口覺得濃厚又不死鹹非常棒，但越往後喝越覺有一點點微微鹹膩，和剛剛一飲而盡的鹽味豚骨相比，我可能更愛鹽味豚骨，這點恰好跟同行的友人相反。註:友人不常在台灣吃拉麵，去日本也比較不愛吃拉麵。

麵條方面我倒是覺得和這一碗醬油雞骨比較搭，尤其是麵香在咀嚼後相對突出，但興許我覺得豚骨的麵條我喜歡更細一點。

叉燒飯70元叉燒、蔥都給得蠻多的，調味有一點辣醬還有隱約覺得不妙的美奶滋，但才一入口我就被打臉了，這帶點微微討喜酸度的美奶滋根本畫龍點睛，和那自製的辣醬像是叉燒的左膀右臂，讓這油香滿嘴的叉燒變得更美味也更耐吃，加上也煮得不錯的白飯，即便我已經吃了一碗半的拉麵，還是三扒四撥不到五分鐘就吃光!

不好五花肉的友人則點了叉燒拼盤180元，感覺上用的肉就是拉麵上比較偏瘦的叉燒，友人很愛但我還是一如即往愛油的五花肉，倒是這盤還是有值得稱讚的，那多一點份量的辣醬有一點微韓風我很愛，蔥花也給得相對大氣，同時這盤叉燒的份量真是多..最後吃不完只好打包....。

倒水時發現有糖果可以吃!

附近有一點復古風的日式喫茶店，看了一下漢堡排好像不錯，下次有機會來嚐嚐。

麵屋長樂(fb粉絲團):台北市大安區溫州街91號，營業時間：11:30–14:00/17:00–20:00(週一休)

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