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最近R8中正紀念堂捷運站這邊悄悄的開了一個美食歡樂吧！

不知道大家發現了嗎？

聚集了各種人氣美食，想大口吃肉還是想暢快喝酒都可以

而且裝潢非常的有時尚感，讓人有種走在潮流尖端的感覺～

裏面最適合上班族和年輕人來的餐廳就是HOT LA Food 美墨餐酒吧啦

可以在餐廳裡好好的喝一杯吃美食，把加班的苦悶、人生的辛酸都說出來！

而且週五晚上還有駐唱的表演，可以好好的放鬆狂歡一下😍

下面就跟著企鵝一起來吃這間人氣美墨餐廳吧！邊吃邊喝讓煩惱都離你而去～

R8 中正紀念堂美食｜HOT LA Food 美墨餐酒吧

HOT LA Food 美墨餐酒吧的地址為台北市中正區金華街12號

位於 R8 METRO BAR 輕食吧這個廣場裡面~

這裡就在中正紀念堂3號出口，走路不到一分鐘就到了！

非常的方便，而且整體環境的設計還非常的新穎，跟周圍的建築完全不同風格~

一路過就會忍不住多看幾下🤣

Hot LA Food 美墨餐酒吧的餐廳就在尾端用餐區這邊~

走進來到 R8 METRO BAR 輕食吧往後走就會看到，LOGO和裝潢還滿明顯的

有找到位置都可以先坐，然後再找店員點餐或拿菜單即可

HOT LA Food 美墨餐酒吧 用餐環境

R8 HOT LA Food 美墨餐酒吧的用餐環境讓人感受到了滿滿的科技感！

不管是吧檯還是方桌的設計都跟傳統的木桌不同，在這用餐有點很前衛的感覺😎

雖然這裡沒有冷氣，但夏日時會定時的噴灑水氣~整體下來也不會到太熱

如果想看帥哥店員親自調配飲品的，可以坐在吧檯搖滾區哦🤣

店員人都很友善！很認真得在製作每個人的餐點~當做一個喝酒時風景也不錯 XD

因為「R8 METRO BAR 輕食吧」這裡有滿多不同的餐飲店家~

所以它的用餐空間還滿大，可以容納下20-30人左右！

感覺滿適合大學生或上班族下班一起來這喝一杯🤣好好放鬆一下

HOT LA Food 美墨餐酒吧 菜單

HOT LA Food 美墨餐酒吧的菜單有兩張，一張是以餐點和經典飲品為主~

另一張則是R8 HOT LA Food 美墨餐酒吧 限定的星球特調美食

想吃好料或喝好酒這裡通通有！

現在還有個優惠活動，30天內憑企鵝的文章截圖到R8店消費~

可以免費得到一杯風味氣泡飲或生啤酒!! ! * 每人每天只能兌換一次

HOT LA Food 美墨餐酒吧 餐點推薦

企鵝和朋友和點了一份主餐、玉米脆片、調酒和氣泡飲來享用~

以兩個人來說份量上不會太多，又吃得飽！

而且口感都很不錯，尤其是LA SA熱狗堡🌭 來HOT LA必吃美食之一！

滿滿的醬料還沒吃就讓人口水直流🤤

LA SA 肉醬培根熱狗堡

熱狗堡吃起來的口感非常的夠味和豐富！

上層滿滿的肉醬加起司，都快把麵包給覆蓋過去了！根本看不到底下的熱狗🤣

味道也非常的濃郁，還沒吃就先聞到滿滿的肉香🤤

鹹香的肉醬和熱狗搭配著酥脆的高麗菜、培根，吃起來口感非常的豐富~

每一口都能吃到滿滿的肉香和軟嫩的麵包 😋

而且整體吃起來不會太膩口，企鵝還滿喜歡的

美墨風味麵

炒泡麵的醬都是店家特製，吃起來特別香辣又夠勁！

搭配洋蔥蔬菜吃起來有著酥脆的口感又有泡麵根根分明的軟嫩層次感！非常好吃😍

再搭配著調酒或氣泡飲一起吃，口口都讓人直呼爽快👍

除了炒泡麵外，這份餐點裡還有一個炸雞🍗

吃起來的口感也很不錯，外酥內軟又有著雞汁香😋

跟炒泡麵一起吃可以提升整體的風味~喜歡吃炒泡麵的朋友一定要試試看哦❤️

香脆玉米脆片

如果已經吃過正餐了，可以點一份香脆玉米脆片來搭配調酒哦！

吃起來酥酥脆脆而且口感還很豐富，除了有蜂蜜芥末醬外、還可以選擇要起司醬或經典莎莎醬~

HOT LA的經典莎莎醬是真材實料用蕃茄製成，吃得到蕃茄純粹的風味🍅非常的健康！

而且這一份餐點的份量還多的~很適合點一份大家一起分著吃❤️

喝得盡興時搭配點炸物可以解饞又添加的飽足感~這樣比較不容易喝太多酒而喝醉🤣



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HOT LA Food 美墨餐酒吧 調酒分享

上面兩張為Hot la 調酒的菜單和品名，以行星、星球來做命名還滿特別的～

而且每一杯酒的顏色和口味都完全不一樣！

想喝水果味的、還是濃烈酒香的亦或是獨家滋味的都有的選❤️

喜歡喝酒的人可以把所有星球都喝一杯😂

像企鵝和朋友這次喝的就是他們家最受歡迎的兩瓶調酒～

一瓶是女性最愛的海王星調酒，另一瓶是Hot LA 獨有的HotLA星球特調調酒🍸

這兩杯都非常好喝而且滋味很獨特，是外面喝不到的獨家滋味！

第一次來Hot LA的朋友可以試試看這兩種口味哦❤️

HotLA 星球特調調酒

這杯調酒邊緣為迷迭香鹽（迷迭香+鹽巴打碎），酒呢則是店家特製的剝皮辣椒龍藍舌～

晶瑩剔透的結晶乍看之下很像是金箔的感覺，加上淡金色的酒色，給人一種高貴感🥰

喝的時候要記得沿著杯緣喝，可以更明顯的喝到這杯調酒的層次感！

第一口會先品嘗到鹹香的口感再來會是酒精的香氣，尾韻則是剝皮辣椒的辛辣！

口感非常的豐富和特別😍

海王星

另一個則是有著葡萄的甜味和紫蘇的香氣，喝起來帶著淡淡的酒香和甜味！

企鵝非常喜歡這杯！整體酒精感並不會太重，反而有種柔順絲滑的口感😋

就算酒量不喝的女生也可以暢飲～

而且他的杯子還設計成紅酒杯，拿起來還滿有質感的❤️很適合跟它拍一張🤣

杯子最上面也有個酒釀的葡萄~吃起來也很不錯

保留了葡萄的多汁但又帶著淡淡酒香，好吃😋

風味氣泡飲

如果不喜歡喝酒或開車的朋友也可以試試看他們家的氣泡水哦！

有葡萄柚、草莓、蔓越莓、奇異果、青蘋果、水蜜桃等等口味可以選~

喝起來也還可以，而且一開始端上桌還有漸層的美！也很適合拿來拍照哦😆



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HOT LA Food 美墨餐酒吧 評價

這間的調酒和餐點都還滿不錯的，味道都非常入味和充滿特色！

整體用餐下來讓人覺得非常的放鬆和舒適🥰

尤其調酒的部分，喝起來酒精味不太會重～女生也可以輕鬆駕馭！

搭配著炸物一口一口的很快就乾完了🤣

加上這裡就在中正紀念堂捷運站出口而已，不用騎車也可以很方便地到達～

不用擔心喝多了怎麼回家，當然如果太醉的話還是搭計程車比較安全😂

如果你想要邊喝酒邊欣賞夕陽也可以去Hotla大稻埕碼頭分店哦！

坐在大稻埕碼頭眺望著夕陽再搭配著異國美食～微風吹來會有種人生的幸福不過如此的感概☺️

Hot LA 大稻埕分店還有提供 經典特調第二杯半價！很適合揪朋友一起來喝酒❤️

最後也跟大家分享一下Hot LA 兩間分店的詳細資訊和優惠活動！

HOT LA Food 美墨餐酒吧 詳細資訊

R8 HOT LA Food 美墨餐酒吧

📍：台北市中正區金華街12號

⏰：週一~週日15:00~00:00。

💌：R8 METRO BAR 捷運輕食吧

🌟：特色：捷運中正紀念堂三號出口，到站就到家🍺

R8限定菜單- HotLA星球特調調酒、LASA肉醬培根熱狗堡

優惠活動：30天內憑企鵝的文章截圖到R8店消費~

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Hot LA 美墨料理 大稻埕碼頭

📍：台北市大同區大稻埕碼頭貨櫃市集

⏰：平日16:00-24:00、假日13:00-24:00

💌：Hot LA 美墨料理粉絲團

🌟：特色：來大稻埕碼頭欣賞夕陽！吃異國美食～

獨家優惠：HotLA 經典特調第二杯半價！彷彿在塞納河畔邊吹著風喝杯酒🔥