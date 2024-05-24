新北蘆洲平價小火鍋！長興路超人氣熱門美食推薦、自助吧免費吃到飽

新北市蘆洲區必吃美食「逸小鍋鍋の物-蘆洲店」

C/P值爆表 主打多樣化風味小火鍋 招牌大腸臭臭鍋、韓式泡菜鍋、剝皮辣椒雞、越式胡椒鍋、南洋風味鍋

....等特色湯頭 超過 20 種湯底選擇 其中有 4 款素食湯底 只要160元起即可品嚐

內用更享自助吧、多種副食、餅乾、飲料、冰淇淋無限吃到飽 想吃飯 有麻辣醬汁、壽喜燒醬汁可以拌飯 肉鬆讓你爽爽加

想吃麵食 王子麵、雞絲麵、鍋燒意麵、米粉、烏龍麵、寬冬粉、細冬粉、黃麵、白油麵（隨機更換）

絕對讓你飽到天靈蓋 不僅適合三五好友聚餐 一個獨享也完全沒問題

還有優惠好康：

牛、豬、羊肉片『買一送一』共12片

麻辣鍋系列，任點 2 鍋 送麻辣滷鴨血一份

集點活動: 點一鍋送一點，集滿10點『送200元以下鍋物』一鍋

外帶熟食小火鍋『自取』加送一瓶飲料，消費滿$500有外送服務

原文:逸小鍋鍋の物-蘆洲店｜C/P值爆表 免2百元爽吃鍋！麵食拌飯霜淇淋飲料嗑到爽 還有集點送鍋、肉品買一送一。菜單價位(蘆洲平價精緻小火鍋)

逸小鍋鍋の物-蘆洲店在哪裡?怎麼去?

奉上資訊



名稱:逸小鍋鍋の物-蘆洲店

逸小鍋鍋の物-蘆洲店電話:02-8282-7588

逸小鍋鍋の物-蘆洲店營業時間:週一至週五 11:00–22:00 六日 10:00–22:00

逸小鍋鍋の物-蘆洲店ＦＢ: 點我

逸小鍋鍋の物-蘆洲店地址:247新北市蘆洲區長興路297號

備註：文章皆有時效性，如有修正皆以逸小鍋鍋の物-蘆洲店為主

文章內有逸小鍋鍋の物-蘆洲店地址、電話、營業時間、完整菜單價目表menu可提供參考

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逸小鍋鍋の物-蘆洲店位於新北市蘆洲區長興路297號上

紅色招牌相當顯眼 鄰近永平公有市場 最近的捷運為蘆洲站

步行約9分鐘即可抵達 如果開車前往 附近有停車格 也有收費停車場

逸小鍋鍋の物-蘆洲店的內用空間還蠻寬敞的 店面呈現長方型用餐區

靠牆的是 4 人桌 中間有兩排長條座位區 裝潢看起來相當有質感

原本以為價位可能會很高 結果意外的親民

不少學生、上班族會選擇來這裡用餐完全就是衝著價格便宜又吃得飽的優勢

超適合食量大的人 副餐無限量吃到飽超過癮 只要一到用餐時間就會客滿

內用還貼心的附置物籃 可以放包包、隨身物品或外套

兼備有兒童座椅的親子友善餐廳

外帶火鍋都是在餐台現點現煮 逸小鍋可『外帶或外送』熟食小火鍋

外帶熟食小火鍋『自取』加送一瓶飲料 消費滿$500 還有外送服務

逸小鍋鍋の物菜單價位

菜單分為兩種 內用的是黑色的 外帶是綠色的

自助式點餐 內用先在櫃台拿黑色MENU＋紅筆再找座位坐下

內用每人開鍋低消是160元 先選湯底 火鍋湯頭20多種

還有4款素食湯底 在挑選肉品及想要的辣度

一人一鍋，可共鍋身高110cm以上，未點鍋，共鍋費80元

可以抵單點身高140cm以上共鍋費100元，可抵單點用餐時間：餐點出齊90分鐘

劃好單拿到櫃檯點餐結帳後 店員會依點鍋／共鍋人數 給予飯碗與自助吧餐盤

ＹＵＮＯ當天試點 一鍋＂川香麻辣鍋、小辣、210 元+ 30 元主食升級雞腿肉 另一鍋則是蛤蜊多多鍋、不辣、290 元+ 20 元主食升級成魚片

無辣不歡的小夥伴 來碗白飯 加上一匙麻辣醬汁 再來個一大匙肉鬆 就是超美味的麻辣肉鬆拌飯了

不敢吃辣的小夥伴們 壽喜燒醬汁裡面還有滿滿的豆皮 絕對能讓人吃飽飽

而且檯面上相當乾淨 超級加分 吃多少拿多少 以不浪費為原則喔

還有乖乖及爆米花 在等火鍋滾前可以墊墊胃 鹹香酥脆 越吃越涮口

超多種飲品無限暢飲 不用在出去買飲料 整個省很大



醬料區有蔥花、蒜碎、辣豆瓣醬、特調辣椒醬油、蒜茸油膏、沙茶醬、麻辣醬、醬油、醋 應有盡有

沙茶醬是店家獨門配方製作 吃得到花生顆粒 香氣十足

這個麻辣醬 真的特別厲害 麻辣香無論拌飯、配肉超夠味！

想吃多少副餐通通隨你拿 蒸煮麵、王子麵、寬冬粉、拌飯、拉麵吃到飽 只要量力而為避免浪費就好啦

逸小鍋鍋の物｜川香麻辣鍋

一上桌就聞到麻辣香氣撲鼻 再看到浮在上頭的一層紅通通辣油就讓人食指大動

升級雞腿肉 肉質不錯 搭配麻辣湯底有夠涮嘴

麻辣系列會附上老油條 吸飽麻辣湯汁後 些微脆口的老油條 深得羽心

配料有高麗菜、青江菜、金針菇、寛冬粉、海帶結、鴨血、板豆腐、米血、甜不辣....份量十足 肯定吃得飽

逸小鍋鍋の物｜蛤蜊多多鍋

人氣款「蛤蜊多多鍋」也是一項經典 ＹＵＮＯ升級魚肉

帶有蛤蜊的大海鮮香 每顆都超飽滿新鮮

用來煮吃火鍋料、青菜 味蕾的幸福感滿溢 不論什麼食材都非常適合的湯底

牛肉片買一送一 $80元 總共12片

油花分布均勻 油脂風味濃厚 又不會油到太過膩口

火鍋滾後 只要在噴香的麻辣鍋裡秒涮一下

麻辣湯底香氣更加提升襯托出牛肉甜味！

想吃的更豐富 還可以單點火鍋料 更有飽足感

逸小鍋鍋の物｜麻辣燙魷魚

魷魚口感Ｑ彈！麻辣醬汁超對味 很像夜市賣的沙茶麻辣魷魚 配上酸菜超涮嘴

逸小鍋鍋の物｜滷大腸

大腸已滷的超入味 吃起來口感帶有彈性 香而軟Q 配上酸菜解膩真的很好吃 推薦必點！

冰淇淋提供的是小美冰淇淋及霜淇淋 吃飽喝足最後記得留點胃吃冰淇淋 做個完美結束

想省錢吃小火鍋時的好選擇 一人一鍋想吃就吃 不用煩惱揪不到朋友

口味選擇多 還能自由搭配肉品 自助吧吃到飽更是一大加分 通通無限供應隨你拿

價格也相當親民 用餐環境乾淨舒適 更是加分不少 逸小鍋鍋の物絕對值得一試

逸小鍋鍋の物-中壢健行店

地址：桃園市中壢區健行路245-1號

電話：03-428-5757

營業時間：10:00~23:00(不午休)

FB：逸小鍋鍋の物-中壢健行店

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逸小鍋蘆洲店

地址：新北市蘆洲區長興路297號

電話：02-8282-7588

營業時間：10:00~22:00

FB：逸小鍋 鍋の物-蘆洲店

經過附近時不妨也來逸小鍋鍋の物嘗嘗看吧!!