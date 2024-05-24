高雄生意最好的飯店火鍋就是 木櫃工廠創意鍋物

位於麗尊酒店二樓，聚餐便利、好停車

家庭聚餐、約會、商務聚會都很OK，

很多謝師宴、同學會也都會來 木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory

也推出超值的平日下午茶優惠時段

喜歡吃火鍋，一次滿足肉肉、海鮮饗宴的好選擇

星級飯店提供的火鍋吃到飽，還有熟食區、小農蔬菜、開胃季節性沙拉、特色飲料、

台啤暢飲、手工麵包、招牌自家特製甜點、哈根達斯、剉冰機等

夏天還特別引進了剉冰機，可自己DIY冰品唷!

木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory、麗尊酒店

位置：高雄市苓雅區五福一路105號2樓 (用餐免費停車三小時)

用餐時間｜

平日 午餐 11:30-14:30 / 下午茶 15:00-16:30 / 晚餐 17:00-21:30

假日 ​11:30-13:30 / 14:00-16:00 / 17:00-19:00 / 19:30-21:30

線上訂位：https://reurl.cc/GdYxMy

電話： 07 229 6030#3521

粉絲團：Facebook

木櫃工廠創意鍋物位於二樓，搭電梯上樓即可

分為平日精緻下午茶、豪華海陸饗宴、頂級海陸饗宴

都會有標註成人、孩童價格，夏季還推出新鍋物湯頭 酸筍羽白湯

頂級海陸饗宴還可以吃到和牛、美國無骨牛小排、菲律賓海肥豬蝦、韓國鮑魚、北海道扇貝唷!

不僅有自助吧全部餐點可以取餐，會提供QR-Code，使用一隻手機來做點餐

頂級肉品、海鮮都能使用QR-Code點餐

淺漬梅香淮山、南蠻漬、主廚推薦

都會依據季節性做變化，夏季最盛產的筍子美食

很多朋友都熱愛的日式捲壽司、豆皮壽司、玉子燒壽司

飲料區也多了新加坡Asia Farm飲品機

還有台灣啤酒可以暢飲

<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>

光是檯面上的食材就有夠澎派了

海瓜子、巴沙魚、淡菜

讓愛吃海鮮家人很開心，白蝦、螃蟹、蛤蠣

超過百樣的美食可以挑選，可以先逛一圈再來夾取餐點

還有開胃的日式涼拌小菜

麵食的擺放方式讓我很喜歡，採用木箱帶有溫度感

不僅有常見的麵食、泡麵，還有市面上少有的粉絲

超人氣的咖哩，之前會添加牛肉

特別改良使用雞肉製作的咖哩醬，讓不吃牛肉的饕客也能大口享用

濃稠咖哩有夠好吃~~~推推!

產地直送小農蔬食

每次吃火鍋我最開心的就是有大量的蔬菜，都是小農新鮮配送來的唷!

高達30種以上的鍋物料可選，絕對可以暢快吃

還有香菇蝦漿，好吃推薦

熟食區也很精采，也會依據季節性來做變化

讓媽媽直接看到麻辣豆腐、麻辣鴨血馬上裝來吃，很入味香麻開胃

等候火鍋、肉品，就可以先來熟食區吃一點美食解餓

大受歡迎的宮保雞丁披薩，厚厚一層起司好邪惡好吃!引出宮保香氣

蒸籠美食一定要吃，自家港點師傅製作，讓媽媽大讚!

肉品都是現點現切，可以排隊自取

不同價位可以取用的肉品不同，頂級肉品使用手機點餐，專屬人員會送到桌上

新推出的<現做可朗芙>

供應時間:12:15、13:00、15:00(限定假日)、18:00、20:00

好吃推薦，自家製作的可頌壓扁烤到香噴噴

自行DIY加入水果、冰淇淋、餅乾配料等等，最美豪華 可朗芙甜點自己來

麵包甜點都很強，都是自家烘焙團隊所製作

新推出墨西哥餅皮、燒餅，旁邊有烤箱烤一下更好吃

墨西哥餅皮還可以搭配番茄肉醬，創意吃法很多朋友用墨西哥餅皮加冰淇淋唷!

分享一下好康活動

2024.05.22~06.22會推出 <餅的100種不思議吃法>

來木櫃用餐還可以享受DIY樂趣，記得可以拍照下來唷!!

使用可朗芙鬆餅、捲餅或是燒餅來製作美味拼盤(要吃完不可以浪費)

於活動期間上傳照片，獲得最多讚的兩位，會贈送價值1288的頂及海陸饗宴乙客

座位數很多，很多商務客、上班族聚餐、謝師宴、同學會都會提早預訂

很舒適帶時尚風的木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory

夏日限定湯底- 酸筍羽白湯

使用自家熬煮的雞湯搭配夏季鮮筍，帶出清香絲筍味，引出雞湯香醇風味

湯頭好喝不燥口，熬煮海鮮、肉品、蔬菜都很適合

木櫃工廠·夏季限定，限定湯頭供應到 10.25

日式壽喜燒

近期推出的日式壽喜燒也很受歡迎，湯頭甘甜不膩

也可以喝唷!!很喜歡用來涮肉、熬煮蔬菜

開胃爽口的涼拌菜色，還能吃到筍子的新鮮脆度

海鮮控直接裝滿滿澎派海味

頂級海陸饗宴，就可以吃到精選頂級海鮮:菲律賓海肥豬蝦、韓國鮑魚、北海道扇貝

菲律賓海肥豬蝦、天使紅蝦，兩款蝦的口感完全不同

菲律賓海肥豬蝦很彈牙，肉質很香甜

肉品都是現點現切，肉肉控集合囉!!!

頂級海陸饗宴:

澳洲黑和牛牛腿肉、美國Prime 無骨牛小排、澳洲和牛、丹麥松阪豬、美國牛五花、台灣梅花牛、

美國安格斯板腱、澳洲小羔羊、台灣鮮嫩雞腿、宜蘭櫻桃鴨

都能無限暢飲，使用手機點餐快快下單!

海陸餐點直接澎派吃，不用煩惱家人喜歡吃什麼

吃到飽好處就是喜歡吃什麼自己挑

海鮮建議最後熬煮，才不會影響湯頭滋味

日本A5和牛免費吃!!!!(每日限量)

好康推薦不要錯過

於活動期間穿著黃色服裝或配件來店用餐，

即享日本A5和牛或伊比利豬4盎司(價值：540元) 免費吃乙盤!

活動日期：2024.05.15-2024.06.14

身上配件也可以唷!!!黃色的即可~~~

免費送，點不到唷!!!這麼好康當然要換起來~

夏日限定湯底- 酸筍羽白湯

湯頭很清甜，越熬煮溶入雞湯香醇，柔和溫和好喝

和牛油花細緻

不要太熟，帶有軟嫩香甜滋味

美國安格斯板腱香濃好吃，口感豐富

好吃推薦美國Prime 無骨牛小排，五分熟度讓我好愛

不用沾醬，帶出湯頭的筍子清香、雞湯香醇風味

美國牛五花

北海道扇貝很肥美，飽滿香甜

韓國鮑魚很彈牙口感，實現鮑魚大富翁就來木櫃吃

現做可朗芙不要錯過，每一份都是現點製作，大約5分鐘

餐盤上會擠上特製奶油滋潤，就可自行DIY

水果冰淇淋可朗芙鬆餅

甜點布丁可朗芙鬆餅

喜歡吃什麼全部自己加，不要浪費要吃完唷!

酥脆層次的可朗芙鬆餅很好吃，帶香甜奶油滋味

可以上傳 餅的100種不思議吃法 參加活動，還能免費抽餐券

於活動期間上傳照片>至木櫃工廠臉書粉絲專頁指定貼文下方留下照片

木櫃鍋物的甜點蛋糕很多朋友都大讚很強

而且都是小顆小顆，才可以選擇多樣來吃，很大心

一定不能錯過來DIY剉冰機，旁邊還有煉乳、黑糖水、剉冰配料

可以加上水果、冰淇淋、彩色碎餅、餅乾棒等等食材

媽媽愛吃哈根達斯抹茶，幫弄了宇治金時黑糖剉冰

飯後來上一碗剉冰，真的很棒

檯面上高達上百樣食材美食可選，無限放題

高雄品項最多最齊全的個人鍋吃到飽，好吃推薦

木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory、麗尊酒店

位置：高雄市苓雅區五福一路105號2樓 (用餐免費停車三小時)

用餐時間｜

平日 午餐 11:30-14:30 / 下午茶 15:00-16:30 / 晚餐 17:00-21:30

假日 ​11:30-13:30 / 14:00-16:00 / 17:00-19:00 / 19:30-21:30

線上訂位：https://reurl.cc/GdYxMy

電話： 07 229 6030#3521

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