高雄生意最好的飯店火鍋就是 木櫃工廠創意鍋物
位於麗尊酒店二樓，聚餐便利、好停車
家庭聚餐、約會、商務聚會都很OK，
很多謝師宴、同學會也都會來 木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory
也推出超值的平日下午茶優惠時段
喜歡吃火鍋，一次滿足肉肉、海鮮饗宴的好選擇
星級飯店提供的火鍋吃到飽，還有熟食區、小農蔬菜、開胃季節性沙拉、特色飲料、
台啤暢飲、手工麵包、招牌自家特製甜點、哈根達斯、剉冰機等
夏天還特別引進了剉冰機，可自己DIY冰品唷!
木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory、麗尊酒店
位置：高雄市苓雅區五福一路105號2樓 (用餐免費停車三小時)
用餐時間｜
平日 午餐 11:30-14:30 / 下午茶 15:00-16:30 / 晚餐 17:00-21:30
假日 11:30-13:30 / 14:00-16:00 / 17:00-19:00 / 19:30-21:30
線上訂位：https://reurl.cc/GdYxMy
電話： 07 229 6030#3521
粉絲團：Facebook
木櫃工廠創意鍋物位於二樓，搭電梯上樓即可
分為平日精緻下午茶、豪華海陸饗宴、頂級海陸饗宴
都會有標註成人、孩童價格，夏季還推出新鍋物湯頭 酸筍羽白湯
頂級海陸饗宴還可以吃到和牛、美國無骨牛小排、菲律賓海肥豬蝦、韓國鮑魚、北海道扇貝唷!
不僅有自助吧全部餐點可以取餐，會提供QR-Code，使用一隻手機來做點餐
頂級肉品、海鮮都能使用QR-Code點餐
淺漬梅香淮山、南蠻漬、主廚推薦
都會依據季節性做變化，夏季最盛產的筍子美食
很多朋友都熱愛的日式捲壽司、豆皮壽司、玉子燒壽司
飲料區也多了新加坡Asia Farm飲品機
還有台灣啤酒可以暢飲
<未成年請勿飲酒，喝酒不開車>
光是檯面上的食材就有夠澎派了
海瓜子、巴沙魚、淡菜
讓愛吃海鮮家人很開心，白蝦、螃蟹、蛤蠣
超過百樣的美食可以挑選，可以先逛一圈再來夾取餐點
還有開胃的日式涼拌小菜
麵食的擺放方式讓我很喜歡，採用木箱帶有溫度感
不僅有常見的麵食、泡麵，還有市面上少有的粉絲
超人氣的咖哩，之前會添加牛肉
特別改良使用雞肉製作的咖哩醬，讓不吃牛肉的饕客也能大口享用
濃稠咖哩有夠好吃~~~推推!
產地直送小農蔬食
每次吃火鍋我最開心的就是有大量的蔬菜，都是小農新鮮配送來的唷!
高達30種以上的鍋物料可選，絕對可以暢快吃
還有香菇蝦漿，好吃推薦
熟食區也很精采，也會依據季節性來做變化
讓媽媽直接看到麻辣豆腐、麻辣鴨血馬上裝來吃，很入味香麻開胃
等候火鍋、肉品，就可以先來熟食區吃一點美食解餓
大受歡迎的宮保雞丁披薩，厚厚一層起司好邪惡好吃!引出宮保香氣
蒸籠美食一定要吃，自家港點師傅製作，讓媽媽大讚!
肉品都是現點現切，可以排隊自取
不同價位可以取用的肉品不同，頂級肉品使用手機點餐，專屬人員會送到桌上
新推出的<現做可朗芙>
供應時間:12:15、13:00、15:00(限定假日)、18:00、20:00
好吃推薦，自家製作的可頌壓扁烤到香噴噴
自行DIY加入水果、冰淇淋、餅乾配料等等，最美豪華 可朗芙甜點自己來
麵包甜點都很強，都是自家烘焙團隊所製作
新推出墨西哥餅皮、燒餅，旁邊有烤箱烤一下更好吃
墨西哥餅皮還可以搭配番茄肉醬，創意吃法很多朋友用墨西哥餅皮加冰淇淋唷!
分享一下好康活動
2024.05.22~06.22會推出 <餅的100種不思議吃法>
來木櫃用餐還可以享受DIY樂趣，記得可以拍照下來唷!!
使用可朗芙鬆餅、捲餅或是燒餅來製作美味拼盤(要吃完不可以浪費)
於活動期間上傳照片，獲得最多讚的兩位，會贈送價值1288的頂及海陸饗宴乙客
座位數很多，很多商務客、上班族聚餐、謝師宴、同學會都會提早預訂
很舒適帶時尚風的木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory
夏日限定湯底- 酸筍羽白湯
使用自家熬煮的雞湯搭配夏季鮮筍，帶出清香絲筍味，引出雞湯香醇風味
湯頭好喝不燥口，熬煮海鮮、肉品、蔬菜都很適合
木櫃工廠·夏季限定，限定湯頭供應到 10.25
日式壽喜燒
近期推出的日式壽喜燒也很受歡迎，湯頭甘甜不膩
也可以喝唷!!很喜歡用來涮肉、熬煮蔬菜
開胃爽口的涼拌菜色，還能吃到筍子的新鮮脆度
海鮮控直接裝滿滿澎派海味
頂級海陸饗宴，就可以吃到精選頂級海鮮:菲律賓海肥豬蝦、韓國鮑魚、北海道扇貝
菲律賓海肥豬蝦、天使紅蝦，兩款蝦的口感完全不同
菲律賓海肥豬蝦很彈牙，肉質很香甜
肉品都是現點現切，肉肉控集合囉!!!
頂級海陸饗宴:
澳洲黑和牛牛腿肉、美國Prime 無骨牛小排、澳洲和牛、丹麥松阪豬、美國牛五花、台灣梅花牛、
美國安格斯板腱、澳洲小羔羊、台灣鮮嫩雞腿、宜蘭櫻桃鴨
都能無限暢飲，使用手機點餐快快下單!
海陸餐點直接澎派吃，不用煩惱家人喜歡吃什麼
吃到飽好處就是喜歡吃什麼自己挑
海鮮建議最後熬煮，才不會影響湯頭滋味
日本A5和牛免費吃!!!!(每日限量)
好康推薦不要錯過
於活動期間穿著黃色服裝或配件來店用餐，
即享日本A5和牛或伊比利豬4盎司(價值：540元) 免費吃乙盤!
活動日期：2024.05.15-2024.06.14
身上配件也可以唷!!!黃色的即可~~~
免費送，點不到唷!!!這麼好康當然要換起來~
夏日限定湯底- 酸筍羽白湯
湯頭很清甜，越熬煮溶入雞湯香醇，柔和溫和好喝
和牛油花細緻
不要太熟，帶有軟嫩香甜滋味
美國安格斯板腱香濃好吃，口感豐富
好吃推薦美國Prime 無骨牛小排，五分熟度讓我好愛
不用沾醬，帶出湯頭的筍子清香、雞湯香醇風味
美國牛五花
北海道扇貝很肥美，飽滿香甜
韓國鮑魚很彈牙口感，實現鮑魚大富翁就來木櫃吃
現做可朗芙不要錯過，每一份都是現點製作，大約5分鐘
餐盤上會擠上特製奶油滋潤，就可自行DIY
水果冰淇淋可朗芙鬆餅
甜點布丁可朗芙鬆餅
喜歡吃什麼全部自己加，不要浪費要吃完唷!
酥脆層次的可朗芙鬆餅很好吃，帶香甜奶油滋味
可以上傳 餅的100種不思議吃法 參加活動，還能免費抽餐券
於活動期間上傳照片>至木櫃工廠臉書粉絲專頁指定貼文下方留下照片
木櫃鍋物的甜點蛋糕很多朋友都大讚很強
而且都是小顆小顆，才可以選擇多樣來吃，很大心
一定不能錯過來DIY剉冰機，旁邊還有煉乳、黑糖水、剉冰配料
可以加上水果、冰淇淋、彩色碎餅、餅乾棒等等食材
媽媽愛吃哈根達斯抹茶，幫弄了宇治金時黑糖剉冰
飯後來上一碗剉冰，真的很棒
檯面上高達上百樣食材美食可選，無限放題
高雄品項最多最齊全的個人鍋吃到飽，好吃推薦
木櫃工廠創意鍋物 MUQE Factory、麗尊酒店
位置：高雄市苓雅區五福一路105號2樓 (用餐免費停車三小時)
用餐時間｜
平日 午餐 11:30-14:30 / 下午茶 15:00-16:30 / 晚餐 17:00-21:30
假日 11:30-13:30 / 14:00-16:00 / 17:00-19:00 / 19:30-21:30
線上訂位：https://reurl.cc/GdYxMy
電話： 07 229 6030#3521
粉絲團：Facebook