推薦超划算親子遊！傳承二代王功永昌叔採蚵生態旅遊，一個人200元烤蚵吃到飽不限時間，國小生一個人只要100元，王功永昌叔採蚵生態旅遊一票玩到底吃到飽，包含搭乘觀光三輪鐵車、鮮蚵吃到飽、潮間帶摸蛤蠣帶回家，來玩不用擔心停車問題，服務中心提供免費停車場，還有免費沖水區與美食街，小孩玩到不想離開～

王功永昌叔採蚵 在哪？

王功永昌叔採蚵生態旅遊觀光三輪車！需3~5天提前電話預約，統一在王功遊客中心前集合，地址是王功漁港漁港路900號，直接導航王功漁港旅客服務中心即可抵達，一定要預約不要臨時來，老闆需要備料，還會依當日天候與潮汐因素改變，總之記得要預約啦～

地址：王功漁港漁港路900號(遊客中心)

聯絡電話：0932-969790、0919-450507、0988-848796

營業時間：潮汐狀況不依！請提早3～5天詢問預約

收費方式：成人與國中以上200元、國小100元、幼兒免費

附設停車場：有（免費停車場）

一票暢玩吃到飽！不限時間

這的收費好便宜！一票玩到底、吃到飽不限時間～

票價包含：體驗搭乘觀光三輪鐵車、體驗挖蛤蠣(挖到蛤蠣可以帶回家)、鮮蚵吃到飽，不限時間隨你玩、隨你吃到飽，光是鮮蚵200元吃到飽就很划算，還有專車接送，小孩也有地方玩～

國中以上200元

國小生100元

嬰幼兒免費

在王功漁港旅客服務中心前集合！建議可提前到，先在漁港美食區買好飲料與礦泉水，如果怕肚子餓也能先買點小吃喔～

別看停車場好像很大！放假這天11點來只剩幾個車位，沒多久車輛越來越多，下午就會看到很多車，在等停車位啦～

觀光三輪鐵車還沒到！姪女已經換上拖鞋，準備好上車！飲料買好、防曬油塗抹好，準備出發～GO!!!

《採蚵生態旅遊前 建議準備》

擦防曬乳或防曬薄外套

乾淨衣物替換、毛巾

自備拖鞋或雨鞋

小朋友挖沙玩具

準備開水、飲料與小孩零食

防曬帽或太陽眼鏡

搭乘三輪鐵車出發～GO

每台觀光三輪鐵車可搭乘約8~10人！也能體驗坐在副駕駛座，鐵車超晃要捉好，避免站立發生危險，小朋友覺得這是很有趣的體驗～

沿路會經過王功漁港必拍地標！芳苑燈塔高37.4尺，外觀是八角形鋼筋混凝土挺美！藍色王者之弓橋也是必拍～

離岸約一公里！5分鐘抵達

雖然今天不見藍天白雲！遊客依舊不少，離岸約1公里的濕地，開不到幾分鐘就抵達，別看好像沒什麼海水！漲潮的時候可是很高，可能有一層樓高，所以有生之年一定要來體驗玩一次～

沿路看到很多遊客在濕地開挖！姪女已經等不及想下去啦！

永昌叔生態旅遊

永昌叔的濕地好寬敞很大一片！老闆說永昌叔是爸爸，現在已經傳承到第二代，永昌叔算是這最大的一間，這裡沒有什麼商業感，需要什麼請自備，一家人花個幾百元，就能搭乘專車、體驗挖蛤蠣、鮮蚵吃到飽好划算～

行動不便朋友也不用擔心，有小椅子可以踩，搭棚裡也有很多椅子～

木材搭建的遮陽棚！不用擔心太陽直射，這還有一區遊客專屬桌，大家東西都放在這，重要物品放身上就好。

採蛤蠣專用道具

來拿挖蛤蠣專用器具！有海耙子、蛤蠣耙好多傢伙呢！

小孩一溜煙人就不見了！拿著挖土玩具直奔濕地，不想玩沙朋友，可以自己找好爐位，請業者阿伯幫忙生火，在濕地烤鮮蚵真的很豪邁，阿伯一直提醒爐火非常燙，絕對不要靠近，讓小朋友去玩、大人烤就好～

現場提供好多椅子！我們還自己帶折疊椅，結果完全用不到，小孩玩累吃飽有地方坐，行動不便長輩也有地方坐，有椅子真的很加分～

現場幾乎都是家庭客！分散在濕地各處，我們也是各玩各的，姪女都忘記今天目的！

她忙著找螃蟹、貝殼，完全沒有要找蛤蠣的意思，濕地隨時都能看到螃蟹在探頭，超多招潮蟹數都數不完～

記得一定要帶挖沙玩具！光是玩沙姪女就玩了兩小時，都不會喊餓就知道多好玩，一直在沙土裡找寶物～

寶物找好！姪女開始做自己的城堡與水道～

挖蛤蠣、吃蚵仔都不限時間！所以早場客人也還在，還能一起玩～

體驗挖蛤蠣

小孩忙著挖沙土蓋城堡！大人忙著找空地挖蛤蠣，建議想挖蛤蠣的朋友，和老闆預約當第一批客人，體驗不限時間，大家忙著挖蛤蠣，越晚來越難找，好多人籃子都是滿滿蛤蠣，挖不到也沒關係，現場蚵仔吃到飽啦～

好大一顆蛤蠣都還是活的！

濕地有很多海中小生物！光是螃蟹就有好幾種，有遊客好厲害捉了一整籃螃蟹，小朋友都忍不住靠過去看，招潮蟹顏色很美喔～

玩累走回爐火區準備開烤！這一袋袋都是活鮮蚵，老闆說不怕客人吃，想吃多少自己拿～

超大袋 鮮蚵隨你拿！

這採自助式拿蚵，大家都一籃一籃裝，就是要吃到飽～

挖到的蛤蠣可帶回家煮，也能現場烤來吃！

新鮮蚵仔吃到飽

鮮蚵、蛤蠣放旁邊準備開烤！木碳火很旺一下就烤熟，熟客阿伯自己拿起板凳，坐著烤好專業，自備好茶水來這，200元就能吃到飽，比自己買鮮蚵還便宜～

現場沒有提供餐具！介意的朋友可自備，一個人才200元有吃有玩沒啥好挑剔了～

蛤蠣擺正烤！湯汁不浪費！這蛤蠣也太肥美了，看起來就是超新鮮，蛤蠣原湯好好喝～

看郭先生一臉陶醉喝就知道多好喝！超燙口蛤蠣好鮮美，一咬就爆汁好好吃喔～

這烤鮮蚵同樣沒話說！每一口都是最純粹天然海味，沒有一點腥味不用沾醬，淡淡鹹水味就是最佳調味～

如果你是有備而來吃到飽！怕吃原味會吃膩，可自備餐具和調味料～

忘記帶水買飲料也不用擔心！不時會有小蜜蜂(移動式飲料)來賣飲料，連小蜜蜂叭噗也有！

吃一吃又繼續去玩！今天天氣太讚！遊客都不想離開，一票玩到底吃到底超划算～

離開不忘在拍張照片！下午遊客越來越多，就知道這活動有多熱門～

回到遊客中心後方有一大間洗手間！兩邊都有免費沖洗區，左邊、右邊兩側都有，對遊客來講很方便，水管可以拿起來沖身體～

右側邊還有椅子可使用，沖好水把小孩放上去椅子，擦身體穿衣服，就不用擔心腳又髒掉。

喜歡探險戶外的朋友！後方還有燈塔、生態池與潮間帶步道。

洗手間對面就是漁港美食區！

放假還在找景點？！這真的很適合親子客，我們是一家三代來玩，大家都滿很滿意這次行程～

＊沒想到王功漁港、旅客服務中心挺好玩！附設免費停車場、免費沖洗區，一票玩到底吃、到飽！重點是不限制時間，因為每天潮汐狀況不同，記得要3～5天提前預約，散客與遊覽車團體都可體驗，四分鐘車程就能到芳苑鬧街，有全台最大蚵仔煎、30元鹼粽冰、76年老字號30元蚵嗲，玩一整天不是問題～

◎ 建議行程：王功旅客中心美食街>王功永昌叔採蚵三輪車>阿隆師の店>泉芳枝仔冰>巷仔內蚵仔炸

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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王功採蚵生態旅遊觀光三輪車-永昌叔 資訊

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