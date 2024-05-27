這間肉旨房可是日本最新型態的直火炭烤漢堡排定食，以純肉製成的漢堡排，配上生蛋黃、白飯、專屬醬料等，可以一排四吃，總共有五種肉排，可惜當天沒有和牛漢堡排，白飯、味噌湯、小菜可以免費無限續，挑戰立蛋再送肉排，沙瓦買一送一，整體吃起來滿划算的

肉旨房 在哪？

肉旨房在台北和桃園各有一間店，桃園空港店是去年11月開幕，位在大園復興空廚航棧綠洲美食聚落，肉旨房是復興空廚旗下的新品牌，引日本最流行的直火炭烤漢堡排定食，來到這裡也可以看飛機起降的美景唷！！距離桃園機場開車大約8分中車成，這裡停車也相當方便唷！！

航棧綠洲目前有星巴克、幸福烘焙屋、肉旨房、cama café、福來雞台式炸雞、復興空廚餐飲等店，不少人週末假日都會來此看飛機

店內環境

店內空間以一個大圓桌為設計，滿像鐵板店的設計，中間是師傅料理的空間，師傅煎台距離圓桌座位稍有空間，不過還是可以看到師傅料理過程

座位數不多，這裡採預約制，中午時段已經客滿訂不到位，只好選擇下一個時段時間，真的建議提早訂位會比較好唷！！

店內空間採木製的日式裝潢設計，環境相當乾淨整潔，也沒有濃厚的油煙味

這裡還有提供小包廂，想要小包廂用餐可以先打電話預約唷！！

菜單MENU

菜單有五種漢堡排，想吃不同口味的漢堡排也有海陸套餐、海派套餐、肉旨狂套餐可以選擇，價格落在$400~$668之間，每人低消是一份套餐，白飯、每日例湯、小菜都可以無限續唷！！

漢堡排的吃法牆上有寫，服務人員也會親自教，所以不用擔心～

入座後會先送上蛋、當日例湯，一旁還有兩款醃漬小菜～

餐點

泡菜跟醃蘿蔔可以自己無限夾取，吃多少夾多少，肉排吃到後面也可以加著一起吃唷！！

桌上也有附上甘味醬油跟白味噌醬，可以淋在肉排與飯上又是不同的口感唷！！

肉排都是以純肉（牛、豬、雞）製成，不添加澱粉和配料，以海鹽和洋蔥調味而已，現場師傅就會一顆一顆揉製圓狀下去煎製，邊看口水直流啊！！採用現點現煎口感更新鮮美味

每個客人桌前都有專屬的無碳保溫爐具，可以延續高溫鐵板的燒烤感，讓每個肉排吃起來都是熱的

東港小卷

這小捲真的必點，整體口感鮮甜美味，口感超Q彈，超推

草莓沙瓦/哈密瓜沙瓦（買一送一）

沙瓦是含酒精飲品，如果開車的話可以跟店員說要無酒精，目前活動是沙瓦買一送一，可以同價位不同品項唷！！

等待期間先將洗選蛋敲開，讓蛋黃和蛋白分開，等等就可以玩立蛋遊戲，如果不吃生蛋黃，也可以請服務人員煎熟唷！！點餐前可以先詢問店員挑戰立蛋成功送的是什麼口味的肉排，我們當天沒有問，看google留言是月見雞漢堡排，結果當天贈的是煙燻豬漢堡排，沒吃到月見雞有點小可惜～

肉旨牛漢堡排

原本是想選擇黑毛和牛漢堡排，不過當天沒有，只好選擇肉旨牛漢堡排，漢堡排每顆約3oz，一份會有兩顆，都是使用純肉作成絞肉～

漢堡排夾起來相當有厚度，整體相當扎實，先夾起來放置飯上，然後把肉汁壓出來，讓白飯可以吸附肉汁，再漢堡上戳出一個小洞，再把生蛋黃立在漢堡排頂端，就完成了立蛋挑戰啦！！真的滿簡單的～

一吃可以先吃原味的漢堡排，二吃可以配上蛋黃一起享用，三吃可以淋上一旁特製的醬汁，四吃則可以加上醃漬的蘿蔔、泡菜，真的是一排四吃，口味變換不單調，牛肉漢堡排肉質真的是超級扎實，牛肉味道相當鮮明，搭配上特製醬汁也超級對味

鮮蟹肉漢堡排

鮮蟹肉漢堡排完全是我的愛，口感鮮甜軟嫩，海味十足，不過這款比漢堡肉鹹一些，但是整體吃起來真的超推，配上特製醬汁也很美味唷！！

剩下的蛋白也不浪費，可以選擇煎或者煮蛋白湯，個人比較喜歡煎的，蛋白湯是用熱湯沖熟，就看個人喜好嚕！！

焦糖奶酪

飯後甜點是焦糖奶酪，因為實在是太飽了，所以就沒吃了～

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店家/景點資訊

店家名稱：肉旨房 鐵火板前 The Fatty Room(航棧綠洲店)

所在地址：337臺灣桃園市大園區三民路一段568號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:00

店家電話：03-3933818

評價：★★★★★

備註資訊：

✔每人低消一份套餐

✔用餐限時60分鐘 Google即時導航

交通資訊

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