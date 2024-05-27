阿勃勒花季又來了！每年5月到6月，台中旱溪的阿勃勒步道是最美的時刻。開車經過這段路時，你會看到一排排像黃金葡萄一樣的阿勃勒花朵，金黃色的花海美景，從葳格學校一直延伸到海天橋。真的，這一整條路都是黃金雨的風景，超美的！

阿勃勒花季的最佳觀賞時間

拍攝日期：2024/05/19

台中旱溪阿勃勒步道分成東路和西路兩邊，從松竹路一直延伸到海天橋，兩邊都能欣賞到美麗的阿勃勒花。不過西路的花通常會更多一些，而且旁邊還有南興公園，也能看到迷人的阿勃勒花喔！

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這裡早上運動散步超棒的！一路往海天橋走，眼前滿是金黃色的阿勃勒花，真是美得讓人心情大好！這景色真的太棒了，一起來享受這段美好的散步吧！

不僅旱溪西路，旱溪東路也有一整排的阿勃勒花！來這裡拍照的話，可以完整繞一圈，還能順便運動一下，真是一舉兩得啊！

這裡的阿勃勒盛開時，一串串金黃色的花朵像黃金雨一樣飄落，景象真是迷人！黃澄澄的阿勃勒花美得讓人目不轉睛，也吸引了很多人來拍照。

如果幸運的話，還能看到阿勃勒黃金雨飄落喔！

一串串金色的阿勃勒花盛開，真是美不勝收啊！

旱溪東、西路兩側的黃金阿勃勒真美，但你知道嗎？南興公園旁邊也有一整排黃金阿勃勒喔！這些花圍繞著籃球場盛開，真是美不勝收！

停車的話，你可以把車停在南興公園附近，那裡停車很方便，也很好找。從那裡開始散步到海天橋，再回來剛剛好。如果想賞花，現在是最佳時機，快去那邊看看吧！阿勃勒盛開的樣子真的很美，一定會讓你驚艷！

另外南興公園以後也會有共融公園囉，到時候一定會有很多小朋友來這邊玩，在花季之餘還可以邊賞花喔!!

南興公園裡面還有一棵米奇樹，這個角度有像嗎?感覺好像是修剪的~

而且南興公園裡面還有兩排落羽松耶，這個到了落羽松季節的時候一定很美喔!!

台中其他賞阿勃勒景點

店家/景點資訊

店家名稱：南興公園

所在地址：406臺灣台中市北屯區軍福十九路

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★





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