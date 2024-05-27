位於南京東路新生北路口的李上,據說是來自韓國有著100家連鎖店的知名品牌,主打韓國人會喜歡吃的日本料理與韓國家庭料理.三個合夥人是原汁原味地將店內裝潢一併搬來台灣,想吃的人就不用大老遠跑到韓國去啦!

李上的位置就在築間火鍋隔壁,樓下是金車葛瑪蘭威士忌,對面是一大片公園,招牌很醒目,絕對不會錯過.不過這棟是很舊的房子,要上到二樓似乎沒有電梯,只能走一段很窄又蠻陡的樓梯,這點要特別注意.對於行動不便的人可能就不合適.

進入店裡需要脫,鞋店內的裝潢是日式中帶點韓國傳統韓屋風格,大部分是半開放是包廂,有一兩間獨立包廂.不過獨立包廂反而空間很狹窄,坐起來有的壓迫.下圖就是當天用餐的六人包廂(原定要坐八人.)

韓式泡菜 CASS啤酒炸雞翅 NT260 鹽烤玉米筍 NT220 黃金蜂蜜奶油脆薯 NT220

前三道餐點都中規中矩,就是這個脆薯調味有點詭異…

蟹肉起司蛋捲 NT280 明太子日本山藥 NT280 明太子秋刀魚 NT220 烤串全拚 NT580

起司蛋捲很軟嫩,中間的蟹肉帶點奶油醬是小朋友會喜歡的口味. 季節限定的明太子秋刀魚去了刺,鹹香很適合下酒. 烤串拼盤不太推薦.

牛肉蓋飯 NT280

明太子奶油烏龍 NT280

明太子起司年糕 NT430

韓式烤肉 NT380

韓式海鮮煎餅 NT340

吃起來像是西班牙烘蛋…沒有麵粉感.

海鮮鍋巴湯 NT480

店員沒有特別推薦,可是是我今天最喜歡的餐點.湯汁非常鮮美濃郁,裡面的海鮮也很多.加上脆脆的鍋巴,口感口味都是多重享受

可能因為我們沒有點到生醃系列,除了海鮮鍋粑湯之外,大部分的餐點就是一般日式居酒屋的口味,沒有特出但也不會不好吃. 會點了兩個明太子系列的澱粉其實是因為點餐店員聽錯,兩個的口味很接近選擇喜歡的點一款就好.年糕款起司白醬味比較重,烏龍麵相較的輕盈,鮮度也比較高.以上餐點吃起來一個人差不多NT900,以居酒屋來看蠻實惠的.

本日推薦前三名: 海鮮鍋粑湯

明太子奶油烏龍麵

明太子秋刀魚.

李上

地址: 台北市中山區南京東路一段130之4號二樓

電話:02-2522-3992

營業時間:17:00~00:00 (周日休)