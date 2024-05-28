

蘆洲 捷運徐匯中學站、徐匯廣場周邊的美食林立， 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 ，在地經營已有23年歷史，即便周邊美食不斷插旗，依然屹立不搖，相信附近住民對他並不陌生，每次經過濃郁的日式炭火燒肉飄香，總是讓人忍不住聞香而來，精心嚴選的頂級食材，吸引不少主顧饕客，一訪再訪。



燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 跟一般吃到飽燒肉店不太一樣，採 單點點餐制度 ，另外，也有提供套餐，對於燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力不熟悉的朋友，較推薦點搭配好的套餐，不需要為點餐花費過多心思，熟客的話，採單點會比較合適自己胃口。









蘆洲燒肉推薦 | 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 地理位置 交通資訊

燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 座落於熱鬧的徐匯商圈內，距離 捷運徐匯中學站 步行只要2分鐘，徐匯廣場的正後方，開車過來，剛好可以停在徐匯廣場的地下收費停車場，交通非常便利。









蘆洲日式炭火燒肉推薦 | 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 環境介紹

室內設計採用大量的日式元素，ex.日式燒酒空瓶、日本藝妓圖、原木製日式桌椅、日式和風包廂 等等，靠窗還有日本屏風間隔的卡式包廂座位。



座位設置採4人座為主，也有8人座的長桌以及多人數隱密包廂座位，合適人多聚餐、節日慶祝、情侶約會、家庭聚會、員工聚餐、尾牙、春酒、謝師宴 等等。



日式炭火燒肉所產生的炭烤香氣特別濃郁，特別使用 專業等級的排煙系統 ，超大心～！！！















▼8人長桌座位設置





▼包廂座位









蘆洲頂級燒肉推薦 | 燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 人氣菜單

燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力 菜單品項分：和牛類、上肉類、肉類、海鮮類、內臟類、野菜類、飯類、單品類、飲物類以及套餐類，食材新鮮嚴選，有高等級的頂級肉品、海鮮，鹿兒島A5和牛菲力、美國極黑和牛 等等，還有日本A5和牛，在這裡也可以吃得到呢～



另外，也提供一般燒肉店點餐率最高的基本款肉品，像是牛五花、牛舌等，價位合理，份量給量恰到好處。



［ 線上菜單 ］

https://shop.ichefpos.com/store/vWYON7Gk/ordering



這裡最大特色就是 日式炭火燒烤出的燒肉帶著獨特煙燻飄香 ，獨門醬汁更是一絕，提供六種不同佐料，依照個人喜好調味，特別附上玫瑰鹽，真正好的肉品，輕撒玫瑰鹽提味，就可以吃到肉質的原始鮮甜。











▼提供免費雞骨湯，餐前暖胃。











韓式泡菜

自家手作醃漬的韓式泡菜，清爽開胃，單獨吃或是搭配燒肉一起吃，都很不錯～！！！









伊比利梅花豬

油脂豐潤，吃起來卻沒有討人厭的豬腥味，自然油脂經過炭火燒烤之後，與特殊薰香所結合的香氣迷人，搭配自家手作燒肉醬，讓人忍不住大快朵頤。





















鹿兒島A5和牛菲力

嚴選油脂較少的鹿兒島A5和牛菲力，燒烤時注意不斷翻烤，可以避免浪費食材，不慎烤焦。精心嚴選 日式昆布鹽 為主要佐料，搭配著吃，可以吃到肉質的鮮嫩多汁與昆布鹽海味的特殊結合，精緻細膩的口感，讓人回味無窮；也可以輕撒玫瑰鹽，稍稍提味，享受鹿兒島A5和牛菲力的自然鮮甜與日式炭火的薰香。





















山藥

搭配日式炭火燒烤所產生的香氣，佐以玫瑰鹽做調味，不需要特殊沾醬，就很好吃了～！！！













美國安格斯牛小排

油花分佈均勻的安格斯牛小排，燒烤至七分熟，口感鮮嫩可口，搭配日式昆布鹽，吃起來鮮甜不死鹹。





















干貝

特殊嚴選生食級干貝，可以依照個人喜好，燒烤至喜愛熟成度，喜愛新鮮海味的朋友，可以燒烤至表面微焦，害怕生食的朋友，燒烤至全熟，依然美味，Lulu喜歡烤至7分熟，千貝大小不縮水，熟成度剛剛好，紮實飽滿的口感。













明太子玉子燒

帶著微甜蛋香的玉子燒，結合明太子的新鮮海味，味道就是match，經典道地的日式美食。













日式牛肉丼飯(加蛋)

滿滿的日式牛肉燒肉片鋪滿丼飯上層，搭配韓式泡菜、海苔絲增添風味，獨門丼飯醬汁與蛋黃液結合後，融入米飯之中，吃起來微濕潤的口感，香鹹香鹹，讓人忍不住一口接一口的吃光光。





















日本水果沙瓦（葡萄沙瓦/海鹽荔枝沙瓦）

今天開車不喝酒，特別請人員幫我們去除酒精，喝起來就像水果風味氣泡飲，搭配日式炭火燒肉就是暢快～！！！













黑糖麻糬

日式燒肉的經典飯後甜品：烤麻糬。讓麻糬們在烤網上不斷翻滾，至麻糬身體膨脹、變胖胖的，輕沾煉乳、黑糖粉，香、軟、Q 的口感，為今天的日式燒肉大餐做完美的END～！！！

























［ 店家資訊 ］



燒肉屋(蘆洲店)~感受日式炭火魅力

地址：

新北市蘆洲區永安北路二段8巷14號

電話：

02 8285 5521

營業時間：

週一至週四 17:30–23:30

週五 17:30–23:50

週六 17:00–23:50

週日 17:00–23:30



粉絲團：

https://www.facebook.com/yakiniku1688/













~~以下為廣告時間~~



感謝您耐心看完我的文章，

如果你喜歡我的文章，

別忘記按讚加分享 ，加入粉絲團，

掌握最新文章發佈訊息喔！



















本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。