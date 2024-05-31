隱身在中和捷運永安市場旁的超人氣小吃店「楊家麵食水餃舘」，是許多中永和人都知道的巷弄美食，其中招牌巨無霸鍋貼的大小絕對是這間店最讓人印象深刻的餐點，每一顆鍋貼的長度更是長達15公分，周圍焦香酥脆的麵衣皮大片且完整是鍋貼最佳的配角，水餃雖然也是大顆飽滿但在巨無霸鍋貼旁邊顯得十分嬌小。餐點不只份量多又大味道也非常好，平日裡也是許多上班族或學生晚餐的好選擇。

餐廳資訊

楊家麵食水餃舘 名稱 : 楊家麵食水餃舘

電話 : (02)2928-7807

地址 : 新北市中和區中和路324巷5號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-14:00、17:00-20:30

粉絲專頁 : 楊家麵食館

從捷運永安市場站出來步行大約3分鐘左右就可抵達，餐廳的位置就隱身在住宅區中，遠遠就能看到顯眼的紅色招牌

餐廳環境

餐廳的空間滿寬敞的主要都是以四人桌為主，整體的裝潢看得出這間店的歷史，經過這麼多年依舊能屹立不搖擁有許多忠實的顧客

最裡面有兩張圓桌適合聚餐時使用，因為這裡的餐點分量滿多的可以多人互相分享

牆上的時鐘適用古典樂器設計而成有種復古的風格

醬料跟餐具在裡面靠牆的位置，醬料的種類非常多，可以依照個人的口味做調配

在餐具烘碗機的旁邊是放小菜及飲料的冰箱，小菜的價格都是均一價拿完後直接在菜單上註明數量即可

菜單

餐點都是以麵食類為主，可以選擇餃類、鍋貼或是麵食類，湯的部分酸辣湯有特別分成大碗跟小碗，想說兩個人一起喝就點大碗的

在門口旁邊的牆上有貼餐點的實體照片，不管是甚麼餐點看起來都十分美味

餐點介紹

這次是鍋貼、水餃各點一份，再加一碗酸辣湯跟小菜

小菜拿的是小黃瓜因為一開始以為「三鮮水餃」是以肉類為主

小黃瓜吃起來爽脆多汁，是一道非常開胃的小菜

第一道是「巨無霸大鍋貼」，一份共有六顆蛋整盤的體積比10顆水餃還要大

鍋貼周圍的皮衣用筷子輕輕戳下去發出的酥脆聲十分悅耳，而且皮衣不只多還非常完整一片

一口咬下外皮酥脆到跟印象中鍋貼的口感不同，裡面的內餡飽滿多汁，一定要用碗或是湯匙吃因為會不斷流湯汁出來，而且放涼後外皮依舊保有酥脆的口感

第二道是「三鮮水餃」一份有10粒，以水餃的體積來說也算是滿大顆的

每顆都紮實飽滿一口咬下的味道比較像是「韭菜水餃」，因為裡面包的韭菜量完全不手軟，搭配滿滿的肉餡跟鍋貼一樣湯汁會不斷流出，讓人吃得非常滿足

第三道是「酸辣湯(大)」，雖然是點大碗但這個大碗完全是出乎我預料的大碗，跟鍋貼一樣都是巨無霸的尺寸

即便這麼大碗但調味沒有因此而馬虎，喝起來的味道酸辣夠味加上豐富的配料，整碗喝完飽足感十足，來這裡吃飯幾乎不用擔心會有吃不飽的問題

結語

能夠把鍋貼做這麼大顆同時也兼顧美味十分不容易，不過因為鍋貼體積大的關係煎的時候用的油會稍微多一點，但吃起來不會到過於油膩主要是酥脆的外皮可以提升口感以及味蕾，搭配水餃跟酸辣湯一起吃十分過癮，相比於鍋貼的酥脆水餃的外皮是Q彈咀嚼後麵香會慢慢釋放出來，酸辣湯基本上是我吃餃類一定會搭配的湯品，吃一口剩下泡在酸辣湯中會更有味道。用餐時段人會比較多點鍋貼就需要稍微等候一下，不過整體出餐的速度還算滿快的。