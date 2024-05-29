Wood Bistro 木餐酒館店家介紹

「Wood Bistro 木餐酒館」是板橋滿多人推薦的餐酒館，佇立於住宅區中，離新埔捷運站3號出口，走路大約3-5分鐘，充滿著植萃點綴，著名的「Wood Bistro 木餐酒館」之所以取名為此，是因為「板橋」，地名皆為「木」部首

更是希望大家聯想到板橋酒吧時，可以想到「Wood Bistro 木餐酒館」！

在捷運新埔站附近的民生路巷弄內，近新埔捷運站3號出口，走路3-5分鐘，這間「Wood Bistro 木餐酒館」裝潢得相當亮眼，透過滿是綠意盎然的視覺，完美結合了「木」的存在，屬於低調的質感餐酒館，門口不忘提醒大家「降低音量」

「Wood Bistro 木餐酒館」的logo設計相當特別，仔細橫看發現是結合了一張桌子、一瓶酒，象徵著「木餐酒館」是個讓大家團聚的好地方！能夠透過木與木餐酒館結合起大家之間的情誼！

既然名為「木餐酒館」裝潢也是與木相關，無論是店內招牌、桌椅，皆是以木質材做呈現，完美結合了餐酒館的名字以及呈現出溫馨的氛圍，色調上也採用較暖色系，並以溫暖的黃光打造出溫暖的氛圍感！

在這樣恬靜舒適的氛圍下，無論是與朋友聚餐，或是包場活動都相當合適呢！而且，這裡也屬於寵物友善，只要不影響其他客人，都歡迎帶毛孩來！有著開放式的吧台～還可以坐在吧台與bartender有吧台互動呦！

就連Menu的呈現也是連結到了餐酒館的名稱，一翻開Menu時，我和另一半都想到以前國小畢冊大家會一起寫的小本本，彷彿帶我們進入了過往的回憶中！

透過Menu可以感受到餐酒館對於自家的設計、餐點都相當用心，摸著Menu上logo就發現，這凹面logo摸起來太有質感了！

Wood Bistro木餐酒館必點餐點

牛肚佐牛香醬$220

這一道牛肚佐牛香醬，絕對是必點餐點！端上桌就散發出淡淡的滷過後的牛肚香氣，尤其這光澤飽滿的牛肚，如果再搭配上店家提供的沾醬，肯定是超美味的餐點！

吸滿湯汁的牛肚，除了散發牛肉香氣外，更散發出滷汁的香，尤其那一咬下口，滷汁便與牛肉香氣散發於唇舌間，吃起來緊實又香脆，帶著點嚼勁，這盤牛肚佐牛香醬配上酒真的是超涮嘴！

莎莎魔醬番茄蝦餅$180

天吶！！滿滿的蝦餅真的是讓我們兩人大吃一驚！很少看到有酒吧會運用蝦餅與莎莎醬搭配成一道餐點，尤其一端上桌就是滿滿的蝦餅～

中間的莎莎魔醬番茄，是店家自製調配的，看起來格外的清爽，也很難讓人想像如果將炸過後的蝦餅沾上莎莎魔醬番茄會不會因為醬汁導致蝦餅濕潤影響口感！

我們沾了一大坨的莎莎魔醬番茄，發現經油炸後的蝦餅沾上醬後，居然不影響它酥脆的口感，而且蝦餅那入口即化與莎莎醬的清爽交織，口感相當獨特！除了濃郁的蝦香外，還帶著酸甜的番茄口感呢！

香酥菜圃麻糬$160

這一道「香酥菜圃麻糬」可說是日式與台式的材料結合，絕對是另一種獨特且美味的餐點！

坦白說，目前為止還沒有在酒吧看到這道餐點的我，一端上桌在好奇心的驅使下，咬下一口麻糬，天吶！那種外酥內軟，帶著菜圃微辣的香氣，還有Q綿的麻糬，讓這一整道餐點吃起來格外美味！

古早味五香炸雞$280

吃過五香粉調理的餐點，都知道這味道濃郁到令人難以抗拒！尤其在豆干、肉乾等，又能增添另一種風味～「古早味五香炸雞」吃起來就是令人難以忘懷！味道香濃且更提升了炸雞本身的雞肉甜度～

吃起來鮮嫩的炸雞，那種外酥內軟又多汁的口感，配上一口口酒真的好涮嘴！

滷味拼盤$350

被滿滿滷汁圍繞的滷味們！這盤滷味端上桌看起來就令人垂涎三尺，尤其飄散的滷味香氣，是非常合適的下酒菜！裡面有：鴨肉丸、翅小腿、二節翅、天婦羅、百頁豆腐、後豆乾

我將拿來沾牛肚的辣椒醬也來沾一下滷味，發現滷得徹底的滷味香與辣椒帶出的蒜香感，交織在一起一口咬下時，那種淡淡、香醇的辣椒香氣會和滷汁一起唇齒留香！

饗吃回頭炒泡麵$180

居然可以在餐酒館吃到最最最令人回味的炒泡麵！尤其這碗熱騰騰的炒泡麵上桌時，那種椒麻香氣隨即散發出來，尤其在拌炒泡麵時，香氣更是濃郁！

原本以為是不會辣的感覺，因為炒泡麵的美味，一口接著一口停不下來，接著就會吃到椒麻香氣，尤其嘴中會帶著椒麻的麻感，實在太舒服啦！麵條的Q彈，加上配料合而為一的美味，再搭配味辛而麻的花椒香

這道絕對是主餐必點之一！

椒香潑油辣餃$180

餐酒館吃到水餃，就跟在咖啡廳點到水餃一樣驚豔！這道「椒香潑油辣餃」吃起來一點也不膩口，反而是清爽感，接著有著椒香氣息，更能將韭黃的香多層次帶出

飽滿的水餃，咬下一口實在太多汁啦！裡面的蝦仁也是肥美鮮嫩，還帶著Q滑感，這道絕對要編配酒邊吃一口餃，又是另一種美味的層次感！

手作提拉米蘇$160

由餐酒館手作的提拉米蘇，這倒是餐酒館必點的甜點之一！吃完餐點後，喝杯酒再吃個甜點，實在太幸福啦！灑滿可可粉的提拉米蘇吃起來綿密不過於濕潤，帶著本該有的軟滑綿密口感，嘴中還會散發淡淡微醺味！

Wood Bistro木餐酒館必點酒類

福爾摩沙冰茶$350

這杯喝了會讓你直呼：酒感也太濃醇了吧！由烏龍Vodka、Gin、Rum、Tequlia為基底，根本是高濃度酒為基底的一杯茶酒！

上面再放上片水果片+話梅，酒感濃醇的口感搭配上Vodka爽口帶點烈焰般的爽度，尤其還會散發淡淡的烏龍香氣，如果喜歡醇厚酒感的人，真的可以點上一杯！

花蜜波特$380

由Graham's No.5 White Port、烏龍、桂花、蜂蜜交織的「花蜜波特」，想像起來就是滿滿的甜蜜感，喝起來除了滑順的酒感外，整體來說口感比較輕盈！

尤其加了Graham's No.5 White Port的關係會帶出袋袋的果香以及微酸感，喝起來沁爽宜人！

接著會漸漸散發出烏龍、再來是桂花香，最後才是蜂蜜的香氣，整體來說口味可以層層的散發於唇舌間～

在這裡除了可以喝他們的創意調酒外，也能請bartender製作客製化調酒呦！

⚠️未滿18請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒

💝口感見仁見智，謝謝大家！！