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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市南區吃。台南市｜南區。「香煎蔥仔餅」灣裡必吃台式下午茶點心，超佛心價九層塔蔥油餅＋蛋只要20元，蔥油餅銅板

台南市南區吃。台南市｜南區。「香煎蔥仔餅」灣裡必吃台式下午茶點心，超佛心價九層塔蔥油餅＋蛋只要20元，蔥油餅銅板

2024-05-30 14:40:10 樂天小高&樂天人生 人氣：102
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2465篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 南區

造訪商家：

灣裡市場旁無名蔥油餅（香煎蔥仔餅）
place台南市南區灣裡路209號（灣裡市場旁）
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位在灣裡市場一旁停車場鐵欄杆旁邊。

小高平常比較少來灣裡地區活動關係，因此這間「香煎蔥仔餅」放入口袋名單很長的時間，因近來物價飛漲才從口袋名單挖掘出來，今天就利用星期六專程前來品嚐分享，來到現場發現攤位已經出現排隊人潮，小高發現顧客都以當地居民為主，且客人一次買就是10幾張蔥油餅，因此排隊人潮消散的速度比較緩慢，廢話不多說總結品嚐心得，這裡蔥油餅＋蛋定價20元市面上罕見，重點手工餅皮不油膩充滿Ｑ勁，還有滿滿九層塔來提味風味更佳，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

星期六時間剛剛擺攤營業就出現排隊人潮。

小高大概等候半小時才輪到我點餐。

我猜這攤位是父子檔共同經營中，父親負責油煎蔥油餅兒子負責招呼顧客。

年輕人會問您要不要淋上辣椒醬。

小高就購買蔥油餅＋蛋60元（3片）與蔥油餅10元。

小高觀看以前格友文章得知，物價飛漲店家只有在蛋調漲5元，而蔥油餅維持10元真是超佛心的。

這是蔥油餅＋蛋20元。

手工麵糰經過發酵後直接下鍋油煎，裡面滿滿九層塔超級討喜。

餅皮咬下去有點豬油香氣很軟Ｑ，不油膩九層塔提味下真涮嘴好吃

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「香煎蔥仔餅」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：香煎蔥仔餅

地址：702台南市灣裡路灣裡菜市場旁 

營業時間：14:30–17:00（週日公休）

電話： 06-296-5604

 樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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