位在灣裡市場一旁停車場鐵欄杆旁邊。

小高平常比較少來灣裡地區活動關係，因此這間「香煎蔥仔餅」放入口袋名單很長的時間，因近來物價飛漲才從口袋名單挖掘出來，今天就利用星期六專程前來品嚐分享，來到現場發現攤位已經出現排隊人潮，小高發現顧客都以當地居民為主，且客人一次買就是10幾張蔥油餅，因此排隊人潮消散的速度比較緩慢，廢話不多說總結品嚐心得，這裡蔥油餅＋蛋定價20元市面上罕見，重點手工餅皮不油膩充滿Ｑ勁，還有滿滿九層塔來提味風味更佳，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

星期六時間剛剛擺攤營業就出現排隊人潮。

小高大概等候半小時才輪到我點餐。

我猜這攤位是父子檔共同經營中，父親負責油煎蔥油餅兒子負責招呼顧客。

年輕人會問您要不要淋上辣椒醬。

小高就購買蔥油餅＋蛋60元（3片）與蔥油餅10元。

小高觀看以前格友文章得知，物價飛漲店家只有在蛋調漲5元，而蔥油餅維持10元真是超佛心的。

這是蔥油餅＋蛋20元。

手工麵糰經過發酵後直接下鍋油煎，裡面滿滿九層塔超級討喜。

餅皮咬下去有點豬油香氣很軟Ｑ，不油膩九層塔提味下真涮嘴好吃 。

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「香煎蔥仔餅」銷售空間整潔舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價很親民，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：香煎蔥仔餅

地址：702台南市灣裡路灣裡菜市場旁

營業時間：14:30–17:00（週日公休）

電話： 06-296-5604

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com