秉持著日本高規格鐵板燒技術，採預約制，被網友譽為台北最迷人無菜單鐵板燒料理餐廳，不久前獲得DailyView網路溫計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名，並獲頒2023網路人氣之星冠軍標章的明水然‧樂，現在進駐新北板橋了，讓想找板橋鐵板燒餐廳或板橋美食餐廳的人多了一個好選擇，因此前幾天趁著洽公之便，跟朋友在剛開幕的明水然‧樂板橋重慶店聚餐，而當天享用的1600樂饗宴套餐，活龍蝦、干貝、日本和牛都有包含在內，至於限量供應的2400樂盛宴套餐，更多了活鮑、海膽、整尾現流魚可品嚐，也讓我們整個吃得很過癮啦！

是台灣火鍋第一品牌肉多多姐妹品牌的明水然‧樂，我們這次預約用餐的板橋重慶店，剛開幕沒多久，而餐廳位置所在的重慶路，離府中捷運站、板橋後站商圈、板橋火車站、遠東通訊園區都蠻近的，除了大眾交通蠻方便外，如果要開車來用餐的話，就可以停在這家新北鐵板燒餐廳旁邊的重慶公園地下公有停車場。

可以預訂兩個月內用餐場次（需先付清餐費）的明水然‧樂板橋重慶店，店裡總共有三個鐵板桌，每一桌可坐的人數上限是10位，因此一個用餐時段可以服務客人上限就是30位。

食材選用不馬虎的這家板橋無菜單料理餐廳，主廚在開始料理前，先讓我們看一下1600樂饗宴套餐，還有限量供應2400樂盛宴套餐會使用的食材。

接下來，就看這位明水然‧樂板橋重慶店鐵板燒主廚大展身手，料理一道道佳餚來滿足我們的口腹之慾囉…

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