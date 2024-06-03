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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【食記】板橋美食餐廳明水然樂板橋重慶店是百位網紅爭相推薦人氣爆紅鐵板燒，網路溫度計此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍名店板橋也吃的到了

【食記】板橋美食餐廳明水然樂板橋重慶店是百位網紅爭相推薦人氣爆紅鐵板燒，網路溫度計此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒冠軍名店板橋也吃的到了

2024-06-03 23:48:00 hy 人氣：148
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窩客好文

hy

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

明水然.樂 板橋重慶店
phone02-29558933
place新北市板橋區廣德里重慶路251號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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秉持著日本高規格鐵板燒技術，採預約制，被網友譽為台北最迷人無菜單鐵板燒料理餐廳，不久前獲得DailyView網路溫計「此生必嚐十大高CP值無菜單鐵板燒」第一名，並獲頒2023網路人氣之星冠軍標章的明水然‧樂，現在進駐新北板橋了，讓想找板橋鐵板燒餐廳或板橋美食餐廳的人多了一個好選擇，因此前幾天趁著洽公之便，跟朋友在剛開幕的明水然‧樂板橋重慶店聚餐，而當天享用的1600樂饗宴套餐，活龍蝦、干貝、日本和牛都有包含在內，至於限量供應的2400樂盛宴套餐，更多了活鮑、海膽、整尾現流魚可品嚐，也讓我們整個吃得很過癮啦！

板橋鐵板燒餐廳

 

是台灣火鍋第一品牌肉多多姐妹品牌的明水然‧樂，我們這次預約用餐的板橋重慶店，剛開幕沒多久，而餐廳位置所在的重慶路，離府中捷運站、板橋後站商圈、板橋火車站、遠東通訊園區都蠻近的，除了大眾交通蠻方便外，如果要開車來用餐的話，就可以停在這家新北鐵板燒餐廳旁邊的重慶公園地下公有停車場。

明水然‧樂板橋重慶店

 

可以預訂兩個月內用餐場次（需先付清餐費）的明水然‧樂板橋重慶店，店裡總共有三個鐵板桌，每一桌可坐的人數上限是10位，因此一個用餐時段可以服務客人上限就是30位。

板橋美食餐廳

 

食材選用不馬虎的這家板橋無菜單料理餐廳，主廚在開始料理前，先讓我們看一下1600樂饗宴套餐，還有限量供應2400樂盛宴套餐會使用的食材。

一位難求的無菜單鐵板燒

新北板橋無菜單鐵板燒

 

接下來，就看這位明水然‧樂板橋重慶店鐵板燒主廚大展身手，料理一道道佳餚來滿足我們的口腹之慾囉…

台北最迷人無菜單鐵板燒料理

 

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#明水然樂
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明水然‧樂板橋重慶 明水然樂板橋重慶店 明水然‧樂 明水然樂 more
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