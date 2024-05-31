婆媽的好幫手就在這！台中人氣水產大進化，推【免費代客料理】，品嘗海鮮美味更方便！

台中人氣水產” 阿布潘 “大進化！！推出 免費代客料理 讓婆婆媽媽更輕鬆，亦是單身客群的好幫手，尤其小資族租套房沒有廚房又想要吃好料，來阿布潘找美味大廚料理就對了！！

美味大廚料理時間為10:00~19:00(每周三~週日)

阿布潘水產 就位在台74快速道路松竹交流道附近，環中東路二段上，一旁就有專屬停車場，如遇滿車、建議可停放至正對面停車場再走路過來。阿布潘水產不只是在地台中人喜歡來逛採買，就連鄰近的南投、彰化等地區的內行人也都直接來掃貨，畢竟一個地方就能買齊現撈活體海鮮、現流魚貨、肉品、現切生魚片、握壽司、燒烤，而且假日還有海鮮市集更是饕客的最愛，加上價格公開透明且不隨意喊價，每每到假日停車位都是一位難求！

假日海鮮市集每每推出的料理都不一樣，建議大家可以將 阿布潘水產粉專 加入最愛，店家當日都會立馬告知有啥好料唷!! 像小凉週六來就有 貴族香烤龍蝦 、虎之海老天婦羅、炙烤甜不辣、燒烤牛五花包蔥、黃金蟹、麵包蟹等等~~~

現點現烤的品項還不少，但現烤需要耐心等候唷!!

這次假日海鮮市集內最吸睛的就是這” 貴族香烤龍蝦 “，一串有兩尾龍蝦肉、完全就是滿足視覺與味覺的海鮮饗宴，現場烤、那香氣真的不得了~~

不只是刷上特製噴香的醬，現場還有炙燒秀，那香氣瞬間四溢空氣中超迷人~~

活體海鮮區，只要海鮮上有標示免費料理，即可享用這次活動唷!! 這一區有大家喜歡的水姑娘、紅鳳螺、馬祖牡蠣、玉米貝、鮑魚等等… 美味大廚料理時間為10:00~19:00(每周三~週日)

某些海鮮是有限定數量才可享免費料理喔! 總不能買一顆鮑魚就叫大廚幫你料理吧XDD 料理方式依照牌子上大廚的建議清蒸或烤來料理海鮮。(活體海鮮需要支付代殺處理費才能免費料理，目前只有魚類、貝類不用代處理費)，且代煮商品不適用數量優惠價，以單件原價計費。

水族箱內好多活體海鮮，松葉蟹、黃金蟹、麵包蟹、牛奶貝、日本法螺、北寄貝、波士頓龍蝦等等，都有提供免費料理(代殺處理另計)。

新鮮活跳跳的 波士頓龍蝦 ，大小隻都有任你選!!

黃金蟹 也好大隻喔!!

這次活體海鮮區還多了 日本法螺 、還有小孩大人都愛的 北寄貝 ，不管清蒸或烤都很好吃。

這各式鮮魚區也讓小涼開了眼界，原來可以吃的魚種有那麼多！！難怪這一區可說是婆婆媽媽最愛逛的一區，且鮮魚類滿1000元還可免費真空包裝，真的很貼心。一次買齊一個禮拜的份量再真空包、放冷凍要吃隨時有，還能天天變化不同的鮮魚料理。

( 真空優惠活動依每天現場特惠內容略為調整 )

看到上面的美食料理照片，一度還以為我來到現炒店囉!! 這阿布潘家的師傅也太厲害了，料理可是頂級餐廳水準呢，黃魚、鱸魚、吳郭魚等，不管是要煎煮、就連鹽烤也沒問題!!

膠質滿滿又Q彈的 澎湖龍虎斑 這邊也有。

現場看到好多婆媽超愛買的野生高檔魚”紅斑”，色澤討喜、宴客更讚，加上現在購買魚類、貝類不只是免代殺費用、再加碼免費料理呢

( 代煮商品不適用數量優惠價，以單件原價計費 )

龍膽石斑 更是以三大精華部位來販售，更將最棒的美味方式直接掛在上頭，可以煮湯、紅燒、清蒸或直接買回家涮火鍋吃。而且阿布潘這邊有個特色就是買越多越便宜~~

野生肥豬蝦 ，就會建議直接烤來吃是最美味。

冷凍櫃上有貼上免費料理的就表示這一區都可以請師傅現場料理食材唷！！目前這區有熟凍帝王蟹、紅鱈場蟹腳、基隆大砲管~~~~

比手臂還要大的基隆大砲管。

能吃到滿滿蟹腳美味的冷凍鱈場蟹腳，不管清蒸或是烤都很好吃！！

需要免費料理的朋友，要記得選購後要先到鮮魚區這邊先結帳唷!!

結帳後，服務人員會給你一張料理單，上頭會有你需要料理的食材、發票末碼及電話，發票號碼就是你的取餐號碼喔！人潮不多時，服務人員會幫你送往代殺處理室，當下如果人潮較多是需要自己拿過去的唷！現場由專業人員處理海鮮、過程都是看的見。

處理後，就會如下圖這樣，再轉料理處唷～～

依照食材及顧客的喜好來烹煮，再受熱均勻的鐵板上香煎鮮魚更是外酥肉嫩呢～～

食材新鮮真的無需過多的調味唷！！

現場還有蒸烤箱呢

剛出爐的清蒸鮮魚，有沒有像大廚出菜啊！！這專業度真的不輸給大餐廳，難怪免費料理活動一推出，就造成轟動，師傅的手從我來到離開兩小時都沒有停過的再蒸煮煎烤阿～～～

料理好的海鮮，就會再以耐熱包裝來擺放好，讓顧客帶回家享用。

小涼很建議大家先鎖定目標，先選購好要免費料理的食材後，結帳→請師傅處理料理，再去逛逛現場要另購買的生魚片或熟食、其他海鮮等等，等選購好其實料理也差不多可以拿取，這樣一點都不浪費採購時間喔！！

阿布潘秉持著以新鮮食材提供給顧客，也是因為堅持的理念得到大眾的信任，所以每每推出新的活動都造成人潮洶湧，停車場更是一位難求（小涼每次來買都要停到對面去），更是成為大家買海鮮首選的水產市場，就連熟食區的選購人潮也是不停～～

活體、冷藏、冷凍海鮮樣樣有，任你選購。而且這邊還有不少烤肉食材；對於夏日來臨要去烤肉玩水的朋友來說，更是最佳選購地點。

買海鮮免費料理，不管蒸、烤、煎、煮樣樣都沒問題，且會依照海鮮的屬性來推薦大家適合蒸或烤的方式，讓你一點都不用傷腦筋要怎樣呈現美味。

冷凍鱈場蟹腳 ，簡單清蒸就能享受頂極海味！蟹腳肉可說是螃蟹中最受歡迎的部位，滿滿厚實的蟹管肉，讓全家人都能輕鬆吃到！！

飽滿蟹腳肉質肥厚，光看還沒有吃就讓人大滿足了！

碩大飽滿的蟹肉，纖維絲絲鮮明，直接放入嘴中，那滑順又清甜的迷人滋味，讓人一口接一口，真的太幸福了！偶爾就是要對自己好一點，吃螃蟹也可以很優雅，直接買鱈場蟹腳就對了！

貴族香烤龍蝦 ，飽滿的龍蝦佐上頂級油醋是龍蝦控非吃不可的海味啊！！

這龍蝦肉的厚度真的很誇張，大口咬是最過癮的吃法唷！扎實Q彈的口感、不但新鮮有嚼勁，邊吃還伴著炙燒香氣超迷人~

這一道清蒸魚可厲害了，在 蝴蝶魚 上頭給了不少青蔥絲在淋上醬汁蒸煮，上桌的香氣可是噴噴香。這賣相宛如是在大餐廳外帶回來的吧!!

小涼喜歡將魚肉與上層的蔥絲、薑絲一同搭配入嘴，藉由蔥絲的獨特香氣帶出魚肉的甜味~~

沙母 以蒜香奶油去清蒸，就好比去海鮮餐廳吃的大菜一樣。

每一隻都很肥美，尤其螯腳也很多肉喔!

清蒸能突顯沙母的鮮美清甜，且阿布潘師傅的蒸煮熟度與時間控制得剛剛好，對切開吃有著濃厚的蟹黃及飽滿的蟹肉、吃起來彈牙又鮮甜。

牛奶貝 簡單的以薑絲、料酒加入後蒸熟，保留了鮮味。

肉質緊實Q彈的牛奶貝又比蛤蠣多了一股甜味，超鮮甜~

小凉個人很喜歡吃波士頓龍蝦，不管是清蒸或是烤都很美味。阿布潘將波士頓龍以清蒸的方式在淋上蒜酥增添油香味，只要剝開外殼即能看到雪白滑嫩的龍蝦肉，入口鮮嫩彈牙的肉質，再裹著蒜酥一起吃層次美味更是不一樣呢

基隆大砲管 以鐵板香煎，在搭上芥末椒鹽。

爽脆又彈牙的口感，撒上些許芥末椒鹽一起吃就很鮮甜囉!

以鐵板香煎的 活鮑魚 真的好好吃，不僅肥厚還特彈嫩好食，小凉個人喜歡沾上特製五味醬，更能襯托出鮑魚的鮮美。

廣島牡蠣 肥嫩又飽滿，裹上些許薄粉再香煎，顆顆甘甜無比！口感超creamy，在沾上特製五味醬、內裏嫩滑，蠔味濃郁，大口吃超滿足!!

野生肥豬蝦 肉富有彈性，在烤過後直接吃，更能吃出它濃厚的鮮甜味兒，蝦頭裡還有滋味甘甜無比的蝦膏可是千萬不能錯過的唷!

水姑娘活體龍蝦 不用任何調料，清蒸就能吃到滿滿海味再嘴內翻來覆去的鮮甜滋味，而且ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的蝦肉厚實又細緻，加上蝦膏也不少、吃過後就讓人有著難忘的舌尖記憶呢~

阿布潘水產近期推出的免費料理真的超棒，對於單身家裡沒有廚房的客群來說是一大福音，更是婆媽宴請客人時的好幫手，重點現在是 買海鮮免費料理 ！！！

阿布潘水產

電話：04-24391456

地址：台中市北屯區環中東路二段125之3號

營業時間：10:00～21:00

線上購物： http://www.seafoodpan.com.tw/product

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*海鮮食材為時價，價格若有異動，以店家現場公告為主。