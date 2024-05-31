ABV 閣樓餐酒館板橋府中店就在美麗殿商務旅館這棟的12樓，

如果是開車記得不能酒駕喔，板橋府中店交通位子來說算很方便。

店內環境分為室內和戶外座位區，戶外兩側的座位可以欣賞到板橋的街景，

雖然夜景算不上特別美麗，但卻有著獨特的都市氛圍。

而店內則是營造出舒適、溫馨的氛圍。

ABV 閣樓餐酒館以啤酒聞名，擁有一整櫃高達300多款的啤酒。

而店員更是專業，能夠根據顧客的喜好，介紹各種不同的啤酒口味及特色。

點了四人分享餐 $2389，Ruby把單點的價格key上去，加總起來一共省了221元，

如果你對某些單點特別感興趣，Ruby建議還是單點自己喜歡吃的餐點會比較好~

都會給餐前麵包，可以免費續。口感偏硬

開胃菜-印度優格醬佐批塔 $190

清爽的優格搭配香脆的批塔，但批塔的麵皮較厚，

Ruby是第一次吃覺得口感偏乾。

沙拉-經典凱薩沙拉 $320

新鮮的蔬菜搭配經典的凱薩沙拉醬，

裡面有堅果增加了豐富的口感，味道中規中矩。

炸物-ABV招牌炸雞翅$300

Ruby覺得當天最美味的一道餐點就是招牌炸雞翅，外酥內嫩的口感，

單吃就不錯了，滿適合配啤酒的一道小點心。

熱下酒菜-雪莉酒炒蛤蜊 $260

蛤蜊與雪莉酒的香氣相輔相成，可惜份量偏小。

燻鮭焗醬佐批塔麵包 $240

燻鮭焗醬非常為這道料理加分，平淡無奇的批塔麵包，

超濃郁的奶香味，讓批塔吃起來味道更加豐富。

義大利麵-魚子燻鮭魚寬扁 $420

寬扁麵條吃起來口感有彈性，魚卵有爆漿的口感，一口咬一滿滿的鮮味，

而燻鮭魚增添了深厚的風味，讓這盤麵整體口感層次感和豐富度。

坎帕尼亞鮮蝦寬扁 $440

鮮蝦帶些清甜與醬汁的濃郁風味，完美的扒在麵體上，

進一步提升了口感的層次和豐富度。

炸薯-炸薯塊佐西班牙番茄醬 $240

鹹香的薯塊搭配酸甜的番茄醬，味道非常獨特。

甜點-英式杏桃烤麵包布丁 $200

不像台式或日式的布丁，這英式的布丁吃起來很紮實，

味道很獨特，不會死甜，好難形容的味道。

Ruby用餐的時間是禮拜五的下班，當天還有桌邊魔術，非常特別又好玩，

魔術師變了魔術還特地寫了祝福給Ruby，為這次的用餐多添一份趣味。

整體的用餐感受，豐富的啤酒種類是市面上餐酒館所難以比擬的，

這點ABV 閣樓餐酒館就有自己的獨特魅力，在這裡可以品嚐到各種風格、口味的啤酒，

無論是麥味濃郁、酸爽清爽還是甜美可口，都能找到符合自己口味的選擇，

可以和三五好友一起來這裡喝喝小酒，品嚐美味的炸物，享受放鬆愉悅的時光。

至於餐點的美味程度，則是因人而異，所以對於餐點的評價也會因人而異。



【店家資訊】

👉ABV 閣樓餐酒館-世界精釀啤酒餐廳-板橋府中店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市板橋區府中路67號12樓

☎️02 2969 9989

⏰PM12:00~PM01:30



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

回訪率⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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