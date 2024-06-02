我又來微笑的魚報到了！上次吃過台北店、元化店的鬆餅後，回家後總是念念不忘，週末假期就帶著家人再訪微笑的魚～

微笑的魚不定期推出多款新品，也會有季節限定的飲品或鬆餅，超過４０種選擇琳瑯滿目，就算經常吃也不怕會吃膩

店家相當注重食安、衛生、服務，忙碌之餘也不失笑容，餐點每一份都做得很精緻，不論自己吃或者要請朋友，微笑的魚都是我心中下午茶的首選

一份鬆餅兩種口味，再搭配炸物、飲品，就是超豐盛的一餐，花小錢就可以飽餐一頓。省錢王就不多說了，趕快看看這一次微笑的魚推出哪些新品吧！

微笑的魚餐點真材實料，我們三個人點了滿滿一桌，一個人花一百多，就可以吃得非常得飽～

新口味花生熔岩起司唐揚雞鬆餅、炸物爆漿巧克力球，是這次一定要點嚐鮮的新品

搭配冰涼解渴的奶油啤酒、酸甜開胃的檸檬西西里咖啡、料好實在熱騰騰的玉米濃湯，就是幸福的一餐

微笑的魚鬆餅( 一份可以選2口味，以價高計價)

微笑的魚鬆餅點法，是一份就可以選擇兩種口味，不論要一甜一鹹、兩種甜口味、兩種鹹口味，都可以依照自己喜好組合

數一數將近40種口味選擇，之前吃了好幾種口味都很喜歡，像我最喜歡一鹹＋一甜，只要花一份的錢，就可以吃到主餐跟甜點~

半開放的廚房空間，鬆餅現做現吃，滋味格外美味，看得到製作過程吃起來更放心，

環境乾淨又衛生，微笑的魚相當注重食安，用心做好每一個環節，就是要給客人吃到安心又美味的鬆餅

金沙唐揚雞鬆餅

一上桌我就聞到金沙香噴噴的香氣，剛起鍋的唐揚炸雞，帶點微微辣度，跟微甜的金沙醬，真是非常MATCH的美味~

加上清爽的生菜，更加卡滋卡滋，不只可以除去油膩感，更能增加爽脆的層次感，讓人一口接一口，完全不會感到油膩，一眨眼就吃個精光！

花生熔岩起司唐揚雞鬆餅（新品）

鬆餅內加了兩種醬料，微甜的起司醬、吃得到顆粒的花生醬，兩種我愛的醬料一次吃得到，

兩種醬料增添唐揚雞的風采，口中的滋味更加豐富，一開始還擔心會不會吃不飽，沒想到我才吃半份就開始打嗝了！

巧克力香蕉鬆餅

甜的口味我特別愛巧克力香蕉，裏頭的香蕉真的好大塊喔，濃郁的果肉跟巧克力完美融合在一起～～

口中充滿巧克力及香蕉的香氣，增添鬆餅的濕潤度，完全不會乾乾的，相當喜歡這個口味，下次來一定要再點這個口味

就愛Oreo鬆餅

之前微笑的魚推出季節限定口味，冬天草莓、夏日鳳梨，不知道今年夏天會不會有芒果口味，之後我繼續持續關注粉專／ＩＧ，希望很快又有新口味可以吃

就愛Oreo鬆餅加入細緻的鮮奶油，佐上經典的餅乾OREO，簡單的搭配就能迸出令人驚豔的滋味，吃完也不會甜膩，是不賴的甜口味鬆餅，愛吃OREO的朋友可別錯過！



煉乳銀絲卷（花生／煉乳）55元

炸物的熟度抓得太好了，不會炸到過乾，也不會油膩，沾上古早味花生粉，淋上甜蜜蜜的煉乳，就是幸福的好滋味～

一口咬下外酥內軟，內理濕潤，美味度一百分，我從小到大都超愛吃炸銀絲卷，現在越來越少地方點得到，沒想到在微笑的魚又相遇

爆漿巧克力球（新品）55元

一顆顆圓滾滾好像大地瓜球，沒想到一咬下湧現一股巧克力香氣，這是微笑的魚新推出的爆漿巧克力球

外皮脆脆，裏頭彈牙，越嚼越Ｑ，甜度剛剛好，不會過甜，也不會油膩，一口爆漿巧克力球，一口冰飲就是完美的點心組合

煉乳起司薯條（新品）70元

剛起鍋的熱騰騰薯條，一根接一根越吃越涮嘴，沾上特別的煉乳起司醬，甜甜鹹鹹，讓薯條味道更豐富～

這個煉乳起司讓薯條更美味，我其實不太愛吃薯條，但只要有這個沾醬，再多的薯條我都能吃個精光ＸＤ

玉米濃湯M60元

之前的玉米濃湯是用紙杯裝，現在用可愛的大婉，裏頭熱騰騰的玉米濃湯，用料完全不手軟，

玉米鮮甜多汁、火腿軟Q口感佳、湯頭鹹度適中，喝上一大杯好溫暖喔~搭配鬆餅真的非常暖心！

奶油啤酒 L60元

微笑的魚不只鬆餅、小點心超好吃，連飲品都很用心，多樣化的飲品種類，搭配餐點一起享用，美味度更加提升~

特別推薦奶油啤酒，老闆特調的味道，完全喝不出來有酒感，微微氣泡喝起來相當順口，又可以除去口中油膩感，

這個奶油啤酒搭配炸物真的一百分！（提醒您喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

檸檬西西里咖啡70元

美式咖啡搭配檸檬調配成檸檬西西里咖啡，酸甜可以除去咖啡的苦澀，喝起來清爽又能刺激食慾，相當適合搭配鹹食一起享用

再訪微笑的魚，真的還是一如既往的高評價，從鬆餅、炸物、到飲品通通都無可挑踢，推薦愛吃美食的朋友，快來成為微笑的魚粉絲吧

微笑的魚周邊交通

微笑的魚位於台北市中心，從公車站榮星花園、捷運站中山國中過來都很方便，附近也有濱江市場、UBIKE租車站，想吃鬆餅超級方便~

附近有好多景點，欣賞飛機的飛機巷、信仰中心行天宮、在地人運動休憩的榮星花園、首都國門松山機場等，玩累了來微笑的魚吃鬆餅補充滿滿體力！

微笑的魚內用空間

用餐區跟做餐區有間隔，不怕全身都是食物味道，裝潢簡單清爽，裡裡外外都相當明亮～

給人一種耳目一新的清爽感，乾淨又舒服，在舒服的環境享受美食，餐點吃起來更加好吃！ 不論單身、小情侶、全家大小，來微笑的魚都很棒～

微笑的魚菜單（未成年請勿飲酒、禁止酒駕）

每份鬆餅都可以搭配兩種口味，平均算下來一種口味鬆餅大約40-50元而已，價格相當經濟實惠，是我們小資族絕佳的選擇！怪不得許多客人吃過一次就被圈粉～

微笑的魚支付

微笑的魚配合OCARD線上點餐平台，一律店內不加價，依照距離滿額就免運費，非常推薦透過OCARD外送

提供LINEPAY、台灣PAY行動支付，還有配合外送平台可以訂購，相當方便就可以享受到微笑的魚好滋味~

下次我們公司團購下午茶的時候，我就要推薦同事訂這家-微笑的魚，平價、美味、吃飽飽，是下午茶的絕佳選擇！

微笑的魚台北榮星花園店 ６大特色

1.台北旅遊一定不能錯過微笑的魚，離松山機場超級近，來上引水產吃美食前，就先來微笑的魚吃個鬆餅、配個點心、喝個飲料，就是最佳的一日遊行程～

2.桃園起家的微笑的魚，在桃園相當高人氣，插旗台北市後，我想吃時更方便！鬆餅一份可以選兩種口味，鹹的甜的通通都有，40多種口味選擇，不定期推出新口味，每天來報到也不怕吃膩

3.鬆餅口感Q彈，濕潤質地，吃完嘴巴不怕乾乾的！金沙唐揚雞帶有鹹蛋黃沙沙口感，帶點香辣滋味相當獨特！新登場花生熔岩起司唐揚雞，起司醬跟花生醬兩種超級速配，濃郁滋味超滿足

4. 新登場爆漿巧克力球，口感Q彈還會爆漿，一球接一球越吃越涮嘴~煉乳起司薯條鹹鹹甜甜滋味超涮嘴，一根接一根一下子就清盤了！花生煉乳銀絲卷又罪惡又好吃，來微笑的魚一定要點起來

5. 吃美味鬆餅怎麼能少了冰涼飲料，檸檬西西里咖啡酸度可以刺激味蕾，奶油啤酒細緻度滿分，酒感不會太重喝上一杯超清爽～還有料好實在玉米濃湯～一口鬆餅配一口飲品就是最佳組合！

6.微笑的魚也有提供客製化餐盒的服務唷，可以依據預算搭配，無論是會議餐點、團體訂餐、活動需求都可以配合~也可以透過外送平台訂餐，Ocard線上點餐免加價超划算～

💭店家資訊 微笑的魚台北榮星花園店

🏠地址: 台北市中山區五常街53巷13號

🚌交通: 近榮星花園

☎️電話: 0966-947-666

⏰時間: 週二~週五1000-1900 週六日0900-1800

😪公休: 週一公休

💰消費: 現金、 Linepay、台灣PAY、外送平台

🛵Ocard線上點餐平台: https://order.ocard.co/smile7/mGObXm

💬粉專: https://www.facebook.com/SmilingfishTaipei

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406946009

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