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【台南食記】阿公阿婆蛋餅 - 藏在巷弄內的大份量古早味粉漿蛋餅，一份只賣35元超佛心

2024-06-02 23:24:00 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：170
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窩客好文

雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：697篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

阿公阿婆蛋餅
phone06-2747580
place台南市東區小東路198巷10號 .
作者本次評價：
4.20
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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【台南食記】阿公阿婆蛋餅

 

來到台南早餐吃膩了常見的牛肉湯，可以試試這間阿公阿婆蛋餅，他們的蛋餅是使用粉漿製作口感較為鬆軟濕潤，與一般吃薄皮的口感很不同，重點是蛋餅的份量超級大，一份只要35元真的很便宜，在google更是擁有2600則評論，可說是隱藏在巷弄中的低調名店。

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

▲當天造訪是假日早上，店內座無虛席生意非常好，阿婆熱情的招呼我們入座。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

▲阿公阿婆蛋餅菜單：有大蛋餅和小蛋餅的選擇，可加火腿、起司、玉米，其他還有饅頭、肉包、菜包、蔥蛋。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

▲店內用餐空間不大需與別人併桌，不過桌上隔著紙板省去不少尷尬，店門口也有戶外用餐區域坐起來較寬敞舒適。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

豆漿 12元：我們點了一杯熱的和冰的，分別用紙杯和塑膠杯來裝，豆漿濃郁甜度微甜，重點是一杯只要12元真的很便宜。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

大原味蛋餅 45元：大份的蛋餅有兩顆蛋，粉漿蛋餅表層煎得微焦有酥酥的脆度，咬下發現口感是蓬鬆濕軟的，跟一般吃到的蛋餅有很大的不同。一份蛋餅的份量頗大，胃口小的女生建議兩個人分食。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

小起司蛋餅 50元：起司蛋餅內有香濃的牽絲起司，起司的鹹香與蛋香融合得非常完美，強烈建議點起司口味，味道更有層次。

 

【台南食記】阿公阿婆蛋餅

饅頭加蛋 22元：饅頭吃起來不像老麵發酵，就是很一般家常的饅頭，嚼起來有淡淡的甜味。

 

 

 

 

雞蛋糕短評：店家隱藏在市場內，粉漿蛋餅口感較鬆軟，整體份量非常大，起司口味香甜濃郁，豆漿也很香濃。


用餐環境★★★
餐點★★★★☆    
服務★★★★
CP值★★★★


【阿公阿婆蛋餅美食資訊】

地址：台南市東區小東路198巷10號
電話：062747580
官網：facebook
營業時間：05:30–12:30 (周一公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：有
刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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