地瓜控在哪裡~~~能夠一邊感受日式老屋氛圍，一邊吃到由地瓜製成美味又獨特的點心「虎月燒」及各式地瓜糕點伴手禮，就不能錯過今天要介紹給大家的「虎珍堂」！

雲林排隊伴手禮名店「虎珍堂」是台灣唯一地瓜糕點專賣店，目前有兩家分店，虎珍堂本舖及虎珍堂菓寮店各有不同特色，其中以菓寮店的日式老屋及鳥居最讓人印象深刻，有種一秒飛日本的錯覺！好拍又好吃的景點要到哪裡找~

虎珍堂本舖

從裡到外濃濃的日式氛圍~尤其庭院植栽太美了

店內的和室也很好拍照~

展示著各式地瓜糕點伴手禮，虎珍堂的伴手禮這裡都買得到！

店內除了展示各式伴手禮以外，還有提供憨吉濃濃乳酪、蜜薯厚布蕾及一小杯茶飲試吃~乳酪及布蕾都好綿密又濃郁~散發出濃濃地瓜香氣，試吃了喜歡也可以直接購買

虎珍堂菓寮店

菓寮店是結合下午茶及伴手禮的特色店面，一樓販售虎珍堂的伴手禮，二樓則是提供下午茶套餐用餐的區域！

店外面真的太好拍了，有種散步穿梭在日本舊式街道的感覺！

一樓和本舖一樣有販售各式伴手禮，有憨吉濃濃乳酪、蜜薯厚布蕾、紫薯流心餅、虎丸御皇吉、天長餅、手工地瓜牛軋糖、厚切三色地瓜脆片、法式珍珠泡芙等，曾獲得雲林十大伴手禮的殊榮！

還可以看到特色甜點「虎月燒」的製程！

這邊還有名人簽名牆~看來有很多藝人慕名而來！

再來到二樓~但是上去二樓有須知大家可以參考看看

二樓牆面上寫著虎尾地區及周遭建物的歷史沿革~一邊享用下午茶還能順便補點知識真是一舉兩得！

菓寮店是由日治時期的老屋改建而成，前身是至今擁有70年歷史的正義百貨行，整個空間擺放著各種古董老物，每個角落都好好拍！

●餐點介紹

下午茶套餐有ABC三組選擇

飲品+糖都本土二砂一包+祈願籤$149

飲品+虎月燒（經典原味、日式抹茶、紫薯卡士達）+祈願籤$149

飲品+每日精選蛋糕一份+祈願籤$199

▼憨吉濃濃乳酪

嚴選純乳酪為基底，50%地瓜+50%乳酪的完美比例，綿密細緻又濃郁的口感在口中散開來~超級美味！

▼虎月燒（經典原味、日式抹茶、紫薯卡士達）

虎月燒是虎珍堂菓寮店熱門餐點之一，甚至許多客人都會特別外帶好幾個

一樓還可以看到現點現做的製作過程~好療癒！

經典原味及抹茶都是包紅豆泥，紫薯卡士達則是加鮮奶卡士達醬，三款都好好吃！搭配憨吉濃濃乳酪的香濃地瓜香氣，吃起來層次豐富，又不會過於甜膩，讓人愛不釋手！

外帶會以提袋呈現，文青設計有夠可愛！

飲品搭配的是無糖的冷泡茶，搭配甜點解膩又清爽！

▼紫薯流心餅

紫薯千層餅皮層層酥鬆，透著淡淡的紫薯香氣~包裹著香甜軟麥芽，吃起來不黏牙又不過甜！

▼虎丸御皇吉

這個也很特別！結合大甲芋頭、台灣地瓜、屏東鹹蛋黃，層層重新演繹出傳統蛋黃酥的新樣貌，外層酥脆爽口，內層綿密濃郁，鹹甜剛好的美味，不愧是虎珍堂初次獲選雲林十大伴手禮的佳作

▼天長餅

嚴選寶島憨吉57號地瓜再加入來自虎尾糖廠的經典二砂糖製成的地瓜羊羹餅，相互交織出酥鬆香甜的甜蜜滋味！這款更是虎珍堂為了慶祝虎尾創鎮百年時所出的紀念文創商品！

▼手工地瓜牛軋糖

這個好特別！牛軋糖裡吃得到黃色及紫心地瓜，而且牛軋糖完全會太甜~越嚼越香~

▼厚切三色地瓜脆片

這個真的有厚！三色地瓜一次滿足~低溫烘烤而成，將地瓜養份完美鎖住，呈現最純粹的美味！

▼法式珍珠泡芙

原本想說是唯一一樣跟地瓜無關的產品，應該沒有很特別吧~沒想到我大錯特錯！使用比利時珍珠糖，甜度只有蔗糖的一半，一顆一顆酥脆無比，一口一個停不下來~難怪店員說這是店內最受小孩子歡迎的產品，不要說小孩子~大人也會淪陷！

二樓還有個戶外區域，可以掛上下午茶套餐附的祈願籤，而我當然要寫上健康平安賺大錢的願望了啊！（請忽略我字沒有很好看XD

來虎珍堂菓寮店更不能錯過的就是一旁的鳥居燈籠隧道，好拍到不行~

整體來說，說虎珍堂是地瓜糕點界的LV真的不為過！以地瓜為發想，研發出這一道道美味又有特色的糕點及甜點，每一口都能吃到真材實料的濃郁地瓜香，是讓人久久無法忘懷的美味！加上在環境空間上都能感受到的日式氛圍~不管是日式老屋或是鳥居都是特色打卡景點！來雲林旅遊別忘了來趟虎珍堂吧！

【 虎珍堂 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/huwei.HJTang

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/hjtang.tw/

▸ 店家官網 ｜ https://www.hjtang.com.tw/

▸ 伴手禮連結 ｜ https://bit.ly/3v4sfpQ

▸ 本舖地址｜雲林縣虎尾鎮自強街147號

▸ 本舖電話｜05-6328835



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▸ 菓寮店地址｜雲林縣虎尾鎮中山路13號

▸ 菓寮店電話｜05-6323639

▸ 營業時間｜10:00-18:30



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