▲桃園新開了一間超讚報的石頭火鍋店，在這邊可以吃到厚度十足的Prime等級牛小排、翼板牛排以及櫻桃鴨，現炒後香氣撲鼻的石頭火鍋湯底煮什麼都好吃。

店名：東東石頭火鍋

地址：320桃園市中壢區新生路四段121號

電話： 03 287 2601

▲高鐵桃園站步行約十幾分鐘即可抵達的東東石頭火鍋。

下班從台北直衝，六點四十左即抵達。

▲想感受沙茶的鹹香，來這邊就對了。

▲店內乾淨明亮，還有養金魚。

可愛的金魚是吉祥物。

▲店內一隅。

▲二到六人的桌子。

▲店家也有提供包廂可以超多人聚餐。

▲醬料區，竟然有新鮮大片的九層塔，很少見。

▲菜單一覽表，不收服務費。

兩種湯頭，經典石頭以及藥膳麻辣，人頭費NT. 25/人。

柏克金啤酒500ml(NT. 150)

▲沒什麼比一杯生啤酒更可以解憂的事情了。

▲自取的冰箱區，上面有很清楚標價。

每份火鍋料都用保鮮膜包起來，乾淨衛生。

▲咖哩魚丸、各種餃類。

推蟳味棒，超級大。

▲三記魚餃都有，蔬菜們的賣像都很好。

▲蛤蠣超肥。

海鮮控這邊也有各種選擇。

▲工作人員會將爆香的辛香料們協助爆炒一波。

丹麥松阪豬(NT. 380)

▲肥瘦比約五五分布的松阪豬爆炒一波，香氣瀰漫。

▲真的超厚，就是需要他的油脂。

Prime板腱9oz(NT. 420)

▲這個價格讓身為火鍋達人的我了解，東東真是寶藏店家。

▲趁工作人員爆炒一波的時候狂拿一波火鍋料。

▲炒好的松阪豬，再進去火鍋裡面滾個兩三分鐘就可以享用。

炙燒北海道干貝(NT. 190)

▲店家有提供鮭魚以及干貝兩種生魚片，可惜今天鮭魚沒有了。

炙燒干貝很新鮮。

▲個人覺得花枝漿跟蝦滑也是必拿，很鮮。

調味不會太過。

▲青菜跟丸類先下。

超愛芋頭丸～

Prime翼板9oz(NT. 700)

▲Prime等級的翼板，估看這照片就知道牛肉品質優秀，油花分布超美。

櫻桃鴨腿(NT. 280)

▲多元不同的肉是東東的賣點。

不變的是肉的品質，都很優質!

Prime牛小排9oz(NT. 880)

▲想吃好一點，Prime牛小排絕對是首選，切的這麼厚才不會散掉，五分熟可以在咀嚼中充分體會肉感以及肉香四溢的快樂。

▲圍爐的概念，推一定要拿他們沙茶。

▲店家的綠茶紅茶是一大早現泡的，不是那種陽春的軟性飲料機。

做的跟調酒一樣。

王子麵(MT. 20)

▲泡麵我可以吃兩包。

米飯配上麻辣湯底煮出來的料也會讓人想狂嗑。

▲我們點了水蓮、娃娃菜以及各種菇類。

炸冰淇淋(NT. 60)

▲飯後炸冰淇淋是完美的句點。

▲有巧克力、香草以及草莓三種口味。

冰火三重天。

▲帳單一覽表，個人覺得很超值划算。

▲離開前還快樂拿到金魚徽章，耶!