台北大直 美福大飯店餐廳
【晴山日本料理】
裝潢氣派、環境寬敞舒適，
壽司、鍋物、炭火割烹、鐵板燒
可以通通都點一次上桌，爽度加倍！
#台北日料 大直美食 劍南路美食
【晴山日本料理】
- 地址：台北市中山區樂群二路55號3F
- 捷運：劍南路站3號出口，步行3分鐘
- 電話：02-77223393
- 營業時間：11:30-14:30、18:00-21:30
- 官網：https://www.grandmayfull.com/dining/HARUYAMA
- 訂位：晴山日本料理 訂位
▼晴山用餐空間諾大，充滿日式感，
共有143個座位，
包含一間桌席料理獨立包廂及二間7席鐵板燒包廂，
並提供六大料理區座位供選擇：
- 桌席
- 炭火吧台
- 壽司吧台
- 火鍋
- 鐵板燒板前
- 鐵板燒包廂
【晴山日本料理 菜單】
有套餐、單點、會席料理，
單點可混搭日料/鐵板/炭火/鍋物
✔️開瓶費：葡萄酒$800-烈酒$1200
✔️需另加10%服務費
▶️ (晴山 菜單)
【鮫鰈緣側壽司】$280/貫
【星鰻壽司】$220/貫
先來個握壽司冷前菜吃吃，
鰈魚油脂豐富鮮甜好吃，
星鰻壽司造型還蠻特別的，嗯不錯！
【蟹肉茶碗蒸】$220
蟹肉沒啥記憶點…
蒸蛋水潤吹彈可破有加分！
【和牛火鍋-佐賀牛紐約客】$5400
就這4片和牛的火鍋套餐要$5400，
估計就2人份，價格果然很五星酒店~
▼昆布清湯鍋底+豆腐
▼菜盤，大約有8種季節時蔬。
▼和牛軟嫩，幾近入口即化的口感，
嘴巴滿意，肚子也滿足！😋
▼涮個5分熟就是最佳口感，
沾整胡麻醬更是提味~
▼邊吃火鍋的同時，
其他菜色也陸陸續續上桌~
【炭烤鱈場蟹】$2800
鱈場蟹腳鮮甜多汁，
帶著炭烤的迷人風味，香氣十足！
【炭烤蒲燒鰻】$800
本來想點鰻魚飯但不適合分食，
所以單點了這個來撫慰自已！
鰻魚先刷上了蒲燒醬汁再進行炭烤，
鎖住了醬香也注入了炭香，
還能保有鰻魚Q彈的膠質感，很棒！💕
【林龍星冠軍米】$50/碗
來自池上的台灣冠車好米，
米粒飽滿，光澤黏彈，
搭著鰻魚吃更是幸福！
【炭烤紅喉】$2400
這麼一小尾這樣貴…wtf…
一定要說好吃的吧，不然心裡會受傷。
【炸蝦天婦羅】$680
裡頭有炸蝦、炸櫛瓜、炸香菇、炸蕃薯…等，
不錯吃，但賣相擺盤可以再提升！
【奶酪】
《蛋寶543》
台北美福大飯店
【晴山日本料理】
今天選一道最愛的菜絕對是「烤鰻魚」
下次會為了吃鰻魚飯再回訪！😋
用餐空間環境大也安靜，適合約會或商務用餐。
但來這裡真的別想吃什麼cp值，不可能有這東西😅！
今天人均$5000，東西是不錯吃，大家也都吃得很飽，
尤其可以把壽司、火鍋、炭烤、鐵板類通通叫來一起吃，爽度很高，
若考量到性價比…坊間有更多選擇，
給大家參考！💕
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