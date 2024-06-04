台北大直 美福大飯店餐廳

【晴山日本料理】

裝潢氣派、環境寬敞舒適，

壽司、鍋物、炭火割烹 、鐵板燒

可以通通都點一次上桌，爽度加倍！

#台北日料 大直美食 劍南路美食

【晴山日本料理】

▼晴山用餐空間諾大，充滿日式感，

共有143個座位，

包含一間桌席料理獨立包廂及二間7席鐵板燒包廂，

並提供六大料理區座位供選擇：

桌席

炭火吧台

壽司吧台

火鍋

鐵板燒板前

鐵板燒包廂

【晴山日本料理 菜單】

有套餐、單點、會席料理，

單點可混搭日料/鐵板/炭火/鍋物

✔️開瓶費：葡萄酒$800-烈酒$1200

✔️需另加10%服務費

▶️ (晴山 菜單)

【鮫鰈緣側壽司】$280/貫

【星鰻壽司】$220/貫

先來個握壽司冷前菜吃吃，

鰈魚油脂豐富鮮甜好吃，

星鰻壽司造型還蠻特別的，嗯不錯！

【蟹肉茶碗蒸】$220

蟹肉沒啥記憶點…

蒸蛋水潤吹彈可破有加分！

【和牛火鍋-佐賀牛紐約客】$5400

就這4片和牛的火鍋套餐要$5400，

估計就2人份，價格果然很五星酒店~

▼昆布清湯鍋底+豆腐

▼菜盤，大約有8種季節時蔬。

▼和牛軟嫩，幾近入口即化的口感，

嘴巴滿意，肚子也滿足！😋

▼涮個5分熟就是最佳口感，

沾整胡麻醬更是提味~

▼邊吃火鍋的同時，

其他菜色也陸陸續續上桌~

【炭烤鱈場蟹】$2800

鱈場蟹腳鮮甜多汁，

帶著炭烤的迷人風味，香氣十足！

【炭烤蒲燒鰻】$800

本來想點鰻魚飯但不適合分食，

所以單點了這個來撫慰自已！

鰻魚先刷上了蒲燒醬汁再進行炭烤，

鎖住了醬香也注入了炭香，

還能保有鰻魚Q彈的膠質感，很棒！💕

【林龍星冠軍米】$50/碗

來自池上的台灣冠車好米，

米粒飽滿，光澤黏彈，

搭著鰻魚吃更是幸福！

【炭烤紅喉】$2400

這麼一小尾這樣貴…wtf…

一定要說好吃的吧，不然心裡會受傷。

【炸蝦天婦羅】$680

裡頭有炸蝦、炸櫛瓜、炸香菇、炸蕃薯…等，

不錯吃，但賣相擺盤可以再提升！

【奶酪】

《蛋寶543》

台北美福大飯店

【晴山日本料理】

今天選一道最愛的菜絕對是「烤鰻魚」

下次會為了吃鰻魚飯再回訪！😋

用餐空間環境大也安靜，適合約會或商務用餐。

但來這裡真的別想吃什麼cp值，不可能有這東西😅！

今天人均$5000，東西是不錯吃，大家也都吃得很飽，

尤其可以把壽司、火鍋、炭烤、鐵板類通通叫來一起吃，爽度很高，

若考量到性價比…坊間有更多選擇，

給大家參考！💕

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