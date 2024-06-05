台北民生社區美食推薦「泰潮苑」，菜單以沙茶火鍋為主的潮汕料理餐廳，除了好吃的潮汕沙茶、精燉牛肉火鍋，菜單還有潮州粿條、乾撈麵、麵點等料理，一個人來用餐也可以。

限量當天現烤的金牌港式叉燒和脆皮燒腩超好吃，朋友和我吃過都很難忘。

原本店名潮苑，現在菜單新增多道泰式料理，改名為「泰潮苑」。

台北民生社區美食 泰潮苑 地點

「泰潮苑」潮汕沙茶火鍋地址在民生東路四段的巷子，距離台北捷運小巨蛋站走路大約10多分鐘，路邊有很多機車停車格，開車可以停在路邊停車格，附近也有家樂福超市旁的嘟嘟房停車場。

泰潮苑

地址：105台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00（星期一公休）

電話：0227155889

粉絲團：泰潮苑

食記：【民生社區美食】泰潮苑潮汕料理餐廳，台北好吃沙茶火鍋推薦

台北民生社區美食 泰潮苑 環境

餐廳空間時尚很有設計感，木紋色的桌椅加上暖色系的燈光，用餐空間溫馨舒適。

「泰潮苑」有一間半開放式的包廂，可供團體、家人聚餐，建議多人來用餐先訂位。

泰潮苑除了超強的火鍋料理，自助區的多種醬料也讓我嘆為觀止

店家自製的沙茶醬一定要試試看，我平常不愛沙茶醬的都很推薦，一旁還有店家自製的天山雪蓮可以免費暢飲。

沙茶醬可以說是潮汕料理的靈魂，鹹香的味道讓人印象深刻，吃起來也不會太油膩，平常吃火鍋很少加沙茶醬，但這自製沙茶我可以，整個超頂的！

其他像是辣椒醬、墨西哥辣椒也都不錯，朋友還夾了墨西哥辣椒單吃，也可以依照自己喜好調配出適合各種料理的沾醬。

台北民生社區美食 泰潮苑 菜單價錢

泰潮苑 菜單價錢

菜單提供潮州粿條、麵點、乾撈麵、正宗潮汕沙茶火鍋、精燉牛肉火鍋、當天現烤金牌叉燒和脆皮燒腩等料理推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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台北民生社區美食 泰潮苑 餐點推薦

泰潮苑點餐使用手機掃描桌上的QR code，裡面有完整的菜單。

這天和朋友四個人來民生社區聚餐

點了牛肉火鍋、粿條還有金牌叉燒和脆皮燒腩

精燉牛胸腩鍋 ($500)

泰潮苑火鍋有三種鍋底，我們選了精燉牛胸腩鍋

鍋底有帶皮牛胸跟半筋半肉的牛腩，加上牛骨和蔬菜等食材熬煮，湯頭喝起來清甜，久煮也不會膩口，很厲害的湯頭！

精燉牛胸腩鍋吃得到整塊的帶皮牛胸肉跟半筋半肉的牛腩

牛腩口感彈嫩，尤其是帶筋部位軟香，膠質滿滿，直接吃就非常美味，咬下去的瞬間除了可以體會到牛肉軟嫩香甜的滋味還有滿滿肉汁，厲害的是湯底沒有肉渣，平常不喝湯的朋友，就喝了好幾碗。

綜合菜盤 ($250)

潮汕沙茶火鍋鍋底有蔬菜，建議點一份菜盤更豐富。

特選溫體牛 ($480)

泰潮苑使用台灣本土溫體牛肉，在滾燙的火鍋中涮一下就可以開吃，味道鮮甜帶點脆度跟嚼勁，沾著沙茶醬料一起享用更是美味。

手切牛小排 ($650)

手切牛小排口感更棒，粉嫩紅潤的牛肉，有著香甜可口的滋味，口感軟嫩，是我非常喜歡的肉品。

手工芋頭丸($150)、芹菜豬肉丸($150)、手工蛋餃($180)

手工芋頭丸大顆紮實，芋頭香氣濃郁飽滿

芹菜豬肉丸脆甜的口感也不錯

手工蛋餃皮厚充滿蛋香，裡面的內餡相當飽滿，非常好吃！煮完秒殺等級

豪華雙拼 ($250)

這道限量的豪華雙拼絕對是「泰潮苑」必點推薦

有港式金牌叉燒和脆皮燒腩一次滿足，喜歡吃燒臘的一定不能錯過。

火鍋料還沒煮熟，這盤就被大家夾光了XD

金牌叉燒

厚切叉燒香嫩，炙燒後帶著微微的焦香，味道討喜

搭配醬汁，肉質香甜可口，非常好吃

脆皮燒腩

外皮有著十分酥脆的口感，咬下去還有喀滋聲響

又肥又嫩的肉質，讓我超滿足，沾點白糖一起享用更是美味。

乾拌撈麵 ($80)

使用廣東淡麵的乾拌撈麵，麵體Q彈有嚼勁，味道很香

什錦粿條 ($220)

粿條也是泰潮苑的招牌，一個人來吃當晚餐也可以

用雞骨、豬骨加上水果等食材來熬製湯頭，加上豐富的配料，富有層次感，一人一碗就很有飽足感了。

牛胸腩粿條 ($240)

這碗清湯牛裡的牛胸腩粿條是用牛大骨跟牛肉去熬製湯頭，雖然是清湯但味道濃郁，也可以加一點店家自製的沙茶或辣油來增添風味，肥瘦各半的牛胸肉軟嫩，牛腩則是Ｑ彈有咬勁。

酸辣海鮮河粉 ($220)

吃起來酸酸辣辣相當開胃的泰式酸辣河粉是潮苑的新品

清爽微辣的滋味，裡面有著豐富的配料，很適合在夏天享用

醬料區旁邊提供店家自製的天山雪蓮

發酵過的味道有點像紅酒，但沒有含酒精喔

超好喝的，我和朋友在餐後喝了好幾杯

地點在民生東路巷弄的泰潮苑潮汕沙茶火鍋，這裡是美食一級戰區之稱的民生社區，附近各種商家跟餐廳林立，下次想搜尋民生社區美食，推薦這間泰潮苑，一個人用餐或多人聚餐都很適合。

泰潮苑

地址：105台北市松山區民生東路四段56巷1弄1號

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00（星期一公休）

電話：0227155889

粉絲團：泰潮苑

食記：【民生社區美食】泰潮苑潮汕料理餐廳，台北好吃沙茶火鍋推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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