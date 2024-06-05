淡水、八里小吃推薦這家八里香小吃館，小巷裡總是藏著令人意想不到的美味，在吧裡有一間鄉民的私藏大份量麵店，老闆娘深怕客人上門會吃不飽似的，餐點都是裝得滿滿滿，尤其是招牌蔥辣麵一上桌總是讓人驚呼，青蔥堆得跟座小山似，完全看不到下面的麵，還有海鮮麵大碗公滿滿都是配料，幾乎麵還要多，所以每到用餐時分，店裡總是高朋滿座

八里香小吃館｜交通方式、停車資訊

八里香小吃館就位在八里市區的巷弄內，巷子很小開車的朋友可以停到附近的停車場再走過來，我們是中午剛開門的時間就來，店裡就已經有很多客人了，除了內用外，很多在地人都喜歡來這外帶，便宜大碗老闆待人親切是這裡的特色

八里香小吃館｜菜單

八里香小吃館菜單如下，料理品項不算很多，價位也不會很貴，除了招牌麵食外，還有飯類、便當跟一些小菜，如果沒有很餓，千萬不要點大碗的會吃不完，基本上他們家小碗的份量已經比一般麵店的大碗還要多

店裡有時候就老闆娘一個人作業，人多的時候需要稍微等一下，料理區也都維護的非常乾淨，小菜滷味都有用菜罩子罩著

八里香小吃館｜推薦料理

點了菜單上最上頭的兩樣獨家料理蔥辣乾拌麵跟特製海鮮麵，原本還想說要不要點些小菜來配，看著老闆娘端了兩碗公的麵走過來，算了，滷味下次再來吧，太大碗了啦！

視覺效果拉滿的蔥辣乾拌麵，蔥量多到幾乎成了座小山，看起來真的很像火鍋店讓人加配料的蔥碗，而且還是用三星蔥，成本極高啊！

撥開麵才隱約看到下面的麵條，吃的時候拌一下，將蔥跟配料與麵拌勻，隨著麵體的熱氣，蔥的香味也越發濃郁，然後下面的特製辣醬，聞起來很像XO醬的感覺

這辣度應該是中辣以上，醬料本身就帶有不小的辣度，加上蔥的辛香辣感，是那種多層次的辣，將了充滿了海鮮風味，應該是干貝XO醬，鹹香夠味，蔥的量真的很多，咀嚼時還能品嘗到三星蔥的水分，好吃ㄟ！

特製海鮮麵，這個也是非常厲害！除了蛤蠣、小卷、鮮蝦等海鮮料外，裡面還有豬肉片跟豬肝，目測麵跟料的比例應該是五五波，料超多！

湯頭因為加了大量的海鮮配料熬煮，喝起來非常的鮮，海鮮料的熟度也拿捏得很好，食材也很新鮮，麵體也充分地吸收了湯頭的鮮味，澎派大碗又好吃啊！

八里香小吃館真的是出乎我們意料的好吃ㄟ！原本還有抱什麼太大的期待，但吃了他們的招牌，回味無窮，尤其是蔥拌麵，滿滿三星蔥真的很銷魂，辣度也是越吃越過癮，現在想到還會流口水呢！下回有機會來八里玩，千萬不可以錯過八里香小吃館唷

八里香小吃館

地址：新北市八里區華峰二街2號

電話：02 2610 7228

營業時間：11:30-19:00

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