話說雲林虎尾鄉藏著一間台灣唯一地瓜糕點專賣店，鄉親們都稱它是地瓜甜點界LV。主打雲林在地地瓜為食材，創造出各式各樣地瓜蛋糕、甜點伴手禮，網路評價超級好，其中「虎珍堂菓寮店」還推出獨家散步甜點「虎月燒」，將銅鑼燒與虎咬豬概念結合，將銅鑼燒外皮夾入滿滿憨吉濃濃乳酪餡，很多老饕一吃就愛上，甚至太晚來買不到，想吃朋友記得卡早來。另外推薦大家隱藏版懷舊午茶體驗，可以穿越時空欣賞早期繁榮的正義百貨行歷史故事，對了，平時是沒有開放參觀，大家記得要預約唷！

隱身在寧靜的虎尾鎮中山路裡，外觀充滿著時光歲月的痕跡，將老房打造成沉穩日式風格，擁有70年歷史的它，可是曾經最著名的正義百貨行，至今「虎珍堂」也是火速席捲IG版面，若大家有來虎尾遊玩，可以安排附近的虎尾驛、虎尾糖廠、虎尾鐵橋、雲林布袋戲館順遊。

附近就有收費停車場，步行僅約1分鐘即可抵達，停車十分便利～

旅人單純想買虎月燒可以敲鑼購買唷。

天啊～這也太可愛了吧，紅色鳥居掛上整排彩色燈籠，拍照唯美又好看，據說是「虎珍堂」復刻鳥居緬懷神社與安慶圳，讓旅人來到這裡感受濃濃懷舊人文風情。

老闆是雲林在地人，因為年邁父親把老家留給他，後來選用地瓜當主力食材，並將全台地瓜產量最多雲林地區推廣出去，研發過程中十分艱辛，為了就是讓更多人能嚐到地瓜也能擁有精緻口感，因此抱著期待心踏進店裡，看似小店面卻如此有規模。

魅力無極限，從一開門到休息，人潮幾乎沒停過，甚至還有網友激推來虎尾就是要吃虎月燒。

菓寮店一樓有販售伴手禮盒，如虎丸御皇吉、紫薯流心餅、米吉林．地瓜米薯球、糖都禮盒(天長餅禮盒)、呷甜甜 茶糖禮盒、金緻禮盒系列、虎珍寶盒系列、地瓜牛軋糖、紫薯米蛋糕、憨吉濃濃乳酪、天然地瓜脆片、法式珍珠泡芙..等，通通買的到，產品多元又獨特，是台灣唯一地瓜糕點專賣店，很多老饕都稱它地瓜甜點界霸主。

鳴虎是虎珍堂吉祥物，不定時會舉辦虎趣行程。

經典原味60元 (原味憨吉濃濃乳酪+萬丹蜜紅豆)

日式抹茶63元 (抹茶憨吉濃濃乳酪+萬丹蜜紅豆)

紫薯卡士達67元 (紫薯憨吉濃濃乳酪+鮮奶卡士達)

購買注意事項

虎月燒為菓寮店限定，本舖無販售。

虎月燒僅供應至下午5:30(賣完提前完售)。

大量訂購可事先以LINE預約

Nana就是為了虎月燒慕名而來，有著日式銅鑼燒的外皮，如虎咬豬的飽滿內餡，每天現點現做，賣完提前完售，堪稱是雲林秒殺級散策甜點。

虎月燒分別有經典原味、日式抹茶、紫薯卡士達三種口味。店員雙手沒停過將蜂蜜麵糊淋在銅鑼燒煎檯製作，待煎餅皮熟後依序夾入萬丹蜜紅豆餡和憨吉濃濃乳酪，最後烙印虎字並裝進麻繩紙袋就完成拉～

超級可愛耶～竟然將銅鑼燒與虎咬豬結合，創造出獨一無二的虎月燒，一拿到手有點捨不得開吃啦！

我們點了三種口味，每樣都好好吃，尤其是蜂蜜做的餅皮，淡淡蜂蜜甜韻，搭著頗有厚度又柔軟外皮，裏頭夾著飽滿的又不甜膩的紅豆餡，最後放入招牌憨吉濃濃乳酪的三種口味，每款吃起來甜度恰好，風味獨特會讓人想再吃！

須滿12歲(懂得保護與維護老屋裡的任一物件) 消費限定套裝組(一人一組，午茶時間為40分鐘) 飲品+糖都本土二砂一包+祈願籤 $149 飲品+虎月燒一份(原味或抹茶)+祈願籤 $149 飲品+每日精選蛋糕一份+祈願籤 $199

虎珍堂二樓藏著民國45年前的老屋故事，平時是沒有開放參觀，僅提供給懷舊午茶體驗的客人，若害怕撲空建議提前電話預約。另外進入到二樓的客人必須遵守店家規矩，因為歷史展示資源十分珍貴，請大家不要隨意破壞。

一步步往二樓前進，階梯上掛滿了老屋歷史故事，彷彿穿越時空回到了民國45年的懷舊空間，一同欣賞著歲月故事，感受當年的軌跡之餘。

抬頭一看日光穿過復古窗戶撒落在懷舊空間裡，彷彿時間也緩慢下來，而我們聆聽著虎尾起街百歲祭故事，據說是由民間集資，為虎尾舉辦的百歲祭，當年活動辦得十分熱鬧，甚至虎珍堂還推出天長餅，如同日本天皇與皇后感情天長地久也代表著祝福。

昔日正義百貨是一對北港夫妻，像開木屐工廠朋友借錢打拼，民國45年時在虎尾第一街蓋了這棟洋房，當時可是最夯的百貨彩妝嫁妝店，生活用品一應具全，就在105年榮景不在，歲月刻在老屋上歷史痕跡，透過照片與物品展現當時舊日情懷。

這間老屋後著手整理，保留正義百貨行原始風貌，如花磚地板、木製樓梯、榻榻米、紅色皮箱、木桌、十幾年留下來的婚紗、傢俱..等，坐在於此，享受日治時代光陰故事挺美好的。

C套餐：飲品+每日精選蛋糕一份+祈願籤$199元

我們點了一份C套餐，內容物有一瓶飲品、憨吉濃濃乳酪、祈願籤。首先品嚐飲品，外觀有著清澈茶湯，啜飲一口茶香細緻圓滑，尾韻回甘不澀。再來是堪稱地瓜糕點界LV，嚴選雲林地瓜為主角，特別是使用50%地瓜與50%純乳酪，在融入龍眼蜜製作，過程完全不加一滴水，淺嚐一口綿密柔嫩質地直接滑進嘴裡，濃郁地瓜香與細膩纖維感讓人呵咾甲會觸舌。

虎丸御皇吉

這款虎丸御皇吉是虎珍堂的鎮店之寶。外型宛如傳統蛋黃酥樣貌，內餡包裹著濃郁厚實的大甲芋頭、屏東鹹蛋黃、雲林憨吉的三層餡，內餡吃起來飽滿，甜度恰恰好，就連餅皮香酥層次分明，讓人意猶未盡。

紫薯流心餅

再來是人氣商品紫薯流心餅，有著獨特的紫薯千層酥皮，以及內餡夾著蜂蜜軟麥芽，每一口咬下淡雅的紫酥餅皮化在口裡，內餡蜂蜜軟麥芽帶出香甜韻味，吃完也不會顯得膩口。

米吉林.地瓜米薯球

米吉林.地瓜米薯球賣得很好，除了門市熱銷，就連線上訂購也很夯，之所以這麼熱門原因是選用本土八目米為原料，在研發出醬香豆腐乳與甘梅薯條兩種風味，口味鹹甜又獨特，更讓人一吃就停不下來的涮嘴，推薦大家來虎尾必買伴手禮。

法式珍珠泡芙

Nana親戚在虎尾工作，每次都會專程買一罐法式珍珠泡芙回彰化，至從吃過一次就對它念念不忘，尤其是撒上比利時珍珠糖的外層，咬下後的酥脆顆粒感融在嘴裡，隱約能感受到甜菜根的自然甜味，而且完全純手工製作，口味屬於法國傳統小點心，甜度僅蔗糖1/2，難怪會這麼耐吃。

天然地瓜脆片

天然地瓜脆片是虎尾必買伴手禮，獨特是每70公克約使用兩條地瓜厚切製成，並採用真空低溫乾燥取代高溫油炸，輕咬一口地瓜甘甜滋味在口腔綻放，響脆聲響在腦波間傳開，更棒是口味有黃金地瓜、紫心地瓜、蛋黃地瓜脆片三種，讓你一次享有。

地瓜牛軋糖

這款地瓜牛軋糖深得我心，比我想像中還要不黏牙，更特別是選用黃金地瓜、紫心地瓜、杏仁豆配料製作，接著放進口中咀嚼，綿密又不會硬脆，然而奶香味夠之外，低糖又高纖，層次感豐富又好吃，光是買一包地瓜牛軋糖回家，不到一天就被吃光光。

幸好有提前預約懷舊午茶體驗，在這麼古色古香空間裡享用甜點，有種穿越時空感，而且我還買了幾包伴手禮回家孝敬父母。圖中伴手禮和甜點提供大家參考。

西元1916年時，為紀念天皇即位，建立一座五間厝神社，但現今神社已不存在，虎珍堂將戶外露臺打造成迷你版日式小庭園造景，有歷年相關介紹、彩繪牆，然後我們將願望寫在祈願籤上並掛在樹上，願夢想成真。

介紹完菓寮店後，接著帶大家前往自強街上的虎珍堂本舖，這裡沒有提供內用，主要以販售伴手禮盒為主，若有經過本舖也可進來購買，基本上停車算好停。

停好車後，印入眼簾的本舖也太日式了，尤其是濃濃日式建築搭著綠色植栽，再掛上紅色旗幟，給人一種秒飛日本錯覺，甚至許多網美前來都會站在門口拍幾張。

雙腳踏進店裡迎面而來購物空間，眺望著四周傢俱呈列，擺設著復古櫃子、茶壺、茶几等傢俱，使人有種回到阿嬤家的悸動。

雲林產量最多就是地瓜，虎珍堂將在地農產品地瓜發揚出去，創造出獨一無二地瓜糕點，不僅這款憨吉濃濃乳酪蛋糕賣的嚇嚇叫，曾經還榮獲國際美食評鑑一星殊榮，強烈建議有來虎珍堂絕對必買回家！

虎珍堂用雲林地瓜美味征服許多獎項，甚至還有許多媒體新聞報導，難怪是虎尾名店代表。

逛著伴手禮區毫無壓力，不僅品項多元，禮盒更是無比精緻，送禮絕對體面。另外若無法遠道而來，虎珍堂的伴手禮也可線上購買。

每到節慶虎珍堂最暢銷就是精緻禮盒系列、虎珍寶盒系列，盛裝著紅色與藍色外盒呈現，充滿絕佳質感，是送禮的不二選擇。

金典地瓜蛋糕於虎珍堂本舖和菓寮店都買得到唷。

熱情店員遞上熱茶和憨吉濃濃乳酪、蜜薯厚布蕾請我們試吃，一入口就感受到綿密化口質地，以及淡雅地瓜香慢慢滑入喉嚨，這味道我好喜歡啊！

虎珍堂本舖竟然打造出日式和室空間，充滿濃濃日式韻味，宛如穿越時空來到日據時代，嫻靜雅緻的氣氛，讓人想在這裡多待一會，只不過這區不開放飲食，僅供客人拍照休憩。

整體心得：虎珍堂在雲林虎尾當地頗有名氣，只要說到虎珍堂沒有人不知道，而我們實際造訪本舖和菓寮店後深深愛上，尤其是堅持使用雲林在地地瓜，搭配職人五星工法料理，激盪出各式各樣地瓜商品，可說是地瓜界LV。我們品嚐後最讓我印象深刻就是憨吉濃濃乳酪蛋糕與虎月燒，細膩地瓜竟然能完美詮釋，地瓜恰好的纖維，以及甜而不膩口感，吃過後讓人念念不忘，果然是一間雲林排隊伴手禮名店。

虎珍堂菓寮店

地址:雲林縣虎尾鎮中山路13號

電話:05-6323639

營業時間:10:00~18:30(全年無休)

虎珍堂本舖

地址:雲林縣虎尾鎮自強街147號

電話:05-6328835

營業時間:10:00~18:30(全年無休)