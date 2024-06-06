新北美食 金山美食

金山磺港漁港，紅磚老宅私房料理

【Amajia阿嬤家咖啡漁村料理】

三姐弟改造金山阿嬤家，

阿嬤顧健康，味道清爽不油膩，

蛤蜊、小卷、鯊魚羹是必點，

男女老少都會來，因為有阿嬤的味道！

【Amajia 阿嬤家咖啡漁村料理】

▼由三姐弟共同改造阿嬤家，

沿襲阿嬤的好客精神與待客之道，

在平凡無奇的「金山」巷弄間，

打造一間具有人情味的小店，

漁村料理營業時間都有，

(📌咖啡只有週末有開 )

▼在磚仔厝吃飯，

讓人懷念起小時候到阿嬤家的感覺，

全店共36個座位，高腳椅要併桌吃。

【Amajia阿嬤家 菜單】

漁港特色料理、湯品、主食、冰飲…等，

✔️打★ =人氣推薦！

✔️不收服服務費！

【漁港限定炸鯊魚】$250

裏了很多粉，也沒啥味道，

是今天最一般般的一道。

【酒蒸蛤蜊】$280

蛤蜊肥美，加了白酒、九層塔、

黑胡椒、洋蔥爆炒，入味好吃！👍

【檳榔花】$250

加了紅蘿蔔、木耳清炒很脆口，

也有時蔬的清甜甘口~~

【薑爆小卷】$280

Amajia阿嬤家招牌菜！

薑很乾扁，但小卷卻乾煎得超嫩，

咬起來Q彈又細緻，

總共14尾，也算夠誠意！

【豬油拌飯】$40

有懷舊的古早味道，還放了薑片

豬油拌飯，能不香嗎？🤤🤤

【鯊魚羹】$260/小

我就問，平常哪有機會吃到鯊魚美羹？

阿嬤家的魚塊很大、羹湯滋味家常，

加醋那個酸爽感瞬間升級！😋

《蛋寶543》

金山區道地的漁村料理

【Amajia阿嬤家咖啡漁村料理】

海鮮新鮮，料理得美味可口，

份量不少，3-4人分食最剛好， 價客也親民！

有在磚仔厝裡吃著家常菜的懷舊感，

平日中午都有可能客滿，

推薦大家到金山可以吃一下！💕

▼到了金山，

別忘了順便買根知味鄉的烤玉米！

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