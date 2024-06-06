新北美食 金山美食
金山磺港漁港，紅磚老宅私房料理
【Amajia阿嬤家咖啡漁村料理】
三姐弟改造金山阿嬤家，
阿嬤顧健康，味道清爽不油膩，
蛤蜊、小卷、鯊魚羹是必點，
男女老少都會來，因為有阿嬤的味道！
【Amajia 阿嬤家咖啡漁村料理】
- 地址：新北市金山區磺港路189號
- 電話：0965-282535
- 營業時間：(二~五) 11:00-14:00、17:00-20:00 / (六日) 11:00-19:30 (週一店休)
- FB：Amajia 阿嬤家咖啡漁村料理
▼由三姐弟共同改造阿嬤家，
沿襲阿嬤的好客精神與待客之道，
在平凡無奇的「金山」巷弄間，
打造一間具有人情味的小店，
漁村料理營業時間都有，
(📌咖啡只有週末有開 )
▼在磚仔厝吃飯，
讓人懷念起小時候到阿嬤家的感覺，
全店共36個座位，高腳椅要併桌吃。
【Amajia阿嬤家 菜單】
漁港特色料理、湯品、主食、冰飲…等，
✔️打★ =人氣推薦！
✔️不收服服務費！
【漁港限定炸鯊魚】$250
裏了很多粉，也沒啥味道，
是今天最一般般的一道。
【酒蒸蛤蜊】$280
蛤蜊肥美，加了白酒、九層塔、
黑胡椒、洋蔥爆炒，入味好吃！👍
【檳榔花】$250
加了紅蘿蔔、木耳清炒很脆口，
也有時蔬的清甜甘口~~
【薑爆小卷】$280
Amajia阿嬤家招牌菜！
薑很乾扁，但小卷卻乾煎得超嫩，
咬起來Q彈又細緻，
總共14尾，也算夠誠意！
【豬油拌飯】$40
有懷舊的古早味道，還放了薑片
豬油拌飯，能不香嗎？🤤🤤
【鯊魚羹】$260/小
我就問，平常哪有機會吃到鯊魚美羹？
阿嬤家的魚塊很大、羹湯滋味家常，
加醋那個酸爽感瞬間升級！😋
《蛋寶543》
金山區道地的漁村料理
【Amajia阿嬤家咖啡漁村料理】
海鮮新鮮，料理得美味可口，
份量不少，3-4人分食最剛好，價客也親民！
有在磚仔厝裡吃著家常菜的懷舊感，
平日中午都有可能客滿，
推薦大家到金山可以吃一下！💕
▼到了金山，
別忘了順便買根知味鄉的烤玉米！
今天的分享就到這邊，如果你也喜歡我的文章，歡迎幫我按讚並分享，
追蹤獲得最即時的動態消息～我們下次見，掰掰
更多台北美食：
【台北米其林 台中米其林懶人包】米其林指南 米其林餐盤 米其林必比登 Michelin Guide Taipei @蛋寶趴趴g
【台北大安區美食懶人包】東區餐廳推薦 #忠孝復興 忠孝敦化 大安站 信義安和站 國父紀念館美食 @蛋寶趴趴go
【台北燒肉推薦】台北燒烤懶人包 中秋烤肉聚餐必吃 大腕 和牛47 路易奇 四時 八和 發肉 梵燒肉 老乾杯 胡同 @蛋寶趴趴go
【台北日本料理懶人包】板前壽司、割烹、料亭、懷石、高級無菜單料理 @蛋寶趴趴go
【台北頂級牛排館推薦】10大必吃牛排館懶人包 約會求婚聚餐 聖誕節情人節高級餐廳推薦 內湖大安區信義區美食 @蛋寶趴趴go
【台北中式料理懶人包】中餐廳/粵菜/台菜/川菜/上海菜/湘菜 台北中式餐廳推薦 #台北聚餐包廂餐廳 @蛋寶趴趴go
【台北中山區美食懶人包】捷運中山站 30間好吃餐廳 火鍋/燒烤/日本料理/居酒屋/美式/義式餐廳 @蛋寶趴趴go