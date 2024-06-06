『最近好市多又有新驚喜拉！

伴手禮最佳選擇 - 唐舖子上 架拉！！

這款原味牛軋巧酥不僅好吃，份量也是主打家庭大包裝，無論是自己享用或是送給 親朋好友，都是絕佳選擇』

唐舖子是台灣知名的甜點品牌，以傳統手工製作的牛軋糖聞名

他們的牛軋糖禮盒甚至榮獲米其林二星的殊榮，在免稅機場也能買到，可見其品質的卓越和受歡迎程度

這次在好市多上架的家庭式大包裝牛軋巧酥，選用了最優質的原料，保留了傳統的風味和細膩的口感

每一塊牛軋巧酥都經過精心的手工製作，保證了品質和口感的完美結合

無添加人工香料和防腐劑，讓你吃得更放心

每顆牛軋巧酥都採用單顆包裝設計，無論是上班途中、午茶時光，還是旅遊出行，都能輕鬆攜帶

當你嚐一口牛軋巧酥，立刻會被它的酥脆口感所吸引

每一口都充滿著輕盈的脆感，不會黏牙，讓人倍感舒適

最讓人難以忘懷的是那濃郁的奶香，彷彿每一口都在享受一場奶香盛宴

你看看～我家弟弟吃唐舖子牛軋巧酥多開心啊XD

除了美味的牛軋巧酥，店家的珍珠牛奶與杏仁糖也是不容錯過的絕佳美味，更是必買的伴手禮之一

台灣最具代表性的珍珠奶茶，現在已經成為了超級夯的商品

這款美味的甜點使用來自紐西蘭的頂級乳源和高品質植物奶油來製作

一入口就能感受到濃郁的奶香，讓人忍不住欲罷不能，接連不斷地品嚐

而更令人難以抗拒的是，珍珠奶茶裡的Q彈有嚼勁的黑糖珍珠

每一口都像是在嘴裡跳舞，帶給人獨特的口感享受

這絕對是一款讓人無法抗拒的美味，無論是在工作間隙還是與朋友聚會，都能成為您的美味選擇

杏仁牛奶糖，這款焦糖口味的絕美甜點，將飽滿的杏仁風味與牛奶糖的香甜完美融合

咬下去，先是那令人愉悅的堅果酥脆感，杏仁的香氣瀰漫開來

彷彿置身於一片植被茂密的果園中，清新的氣息輕輕襲來

隨著咀嚼，濃郁的牛奶糖香隨之散發，帶來溫暖的感覺

忙碌的生活中，不妨停下腳步，品味一口杏仁牛奶糖，讓它帶給你無盡的甜蜜和美好時光

唐舖子不僅僅是一家伴手禮店，更是一種生活的美好象徵

從他們的牛軋巧酥到黑糖珍珠牛奶糖，再到杏仁牛奶糖，每一款甜點都是精心製作的絕妙之作

品嚐唐舖子的甜點，就像是在享受一場美食之旅

每一口都帶來滿滿的幸福感，每一個瞬間都讓人心情愉悅

無論是和家人共享，還是和朋友相聚，唐舖子的美味總能為生活增添一絲絲的甜蜜

哪裡能找到唐舖子 唐舖子門市迪化街門市：台北市迪化街一段340號

機場門市：一航廈3樓出境大廳(星巴克旁)，二航廈2樓伴手禮大街，二航廈5樓觀景台

門市詳情參考：https://reurl.cc/KeMMmj

官網：https://www.tangshop.com.tw/

蝦皮：https://shopee.tw/tangshop4711

好市多：https://www.costco.com.tw/Food-Dining/Snacks/Cookies-Chips/Tang-Shop-Nougat-with-Biscuit-Original-650-g/p/144896

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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