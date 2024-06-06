桃園平價無菜單料理推薦/中壢美食【燦台菜私廚】12道經典+創意台式海陸餐食!生日饗宴1380元活波龍無菜單套餐(好好吃)桃園機捷A21環北站美食

最近在網路常看到這家5月底剛開幕不久(燦台菜私廚)無菜單料理食記分享文

平常想吃中式古早味台菜海鮮美食通常不是到快炒店要不就是到餐廳吃桌菜居多。

對在異鄉工作生活小紫而言(為了吃桌菜)或想吃澎湃一點(熱炒美食)總須約多位朋友一起聚餐(均分餐費才划算)

每年6月生日月

我都會找超多有生日優惠餐廳or平常想吃捨不得吃的美食! 好好犒賞自己平時的辛勞及幫自己慶生!

看到『燦』5/26~6/10(止)試營運期間用餐打9折

無菜單台菜料理 (1人)也可以內用

再也不用為了配合朋友們休假日期(揪大家吃桌菜或熱炒) 自己1人也可細細品味很少看到的(台菜私廚套餐美食) 於是揪下個月生日堂妹一起提前來吃生日月大餐

燦台菜私廚

電話: 03-493-0777

營業時間:11:00~14:00。16:30~21:00

地址: 桃園市中壢區環北路80號

粉絲頁: 燦 台菜私廚

原文網址 桃園平價無菜單料理推薦/中壢美食【燦台菜私廚】12道經典+創意台式海陸餐食!生日饗宴1380元活波龍無菜單套餐(超好吃) 桃園機捷A21環北站美食

餐廳店址位在中壢環北路(台1省道)上。

騎車可停店門口。開車餐廳前方約可停2台車

若餐廳門口滿停

(附近)有付費桃園機場捷運『，Ｅ』可停車。走行約400m-6分鐘路程即可抵(燦 台菜私廚)

外縣市朋友可以直接搭桃園(機捷)下環北站~享食超方便!

台菜無菜單料理(套餐)每人880元起+10%服務費

(5/26~6/10)試營運期間9折優惠=免收服務費

一套無菜單套餐料理(餐期)約1.5小時~2小時!

餐廳座位有限! 以接預約客為先! 建議您~像我們一樣! 提前預約訂位(才能)不急不徐地品味(主廚)精心烹煮的台式私廚料理喔!

每道餐食都是主廚手作! 趕緊趁優惠期間預約用餐go

除了吃『無菜單台菜料理套餐』也可加碼單點現蒸龍蝦料理

預約時店家說: 除了網路看到的每人880元+10%服務費(無菜單海陸套餐)

最近更新增活波龍~海陸無菜單料理(每人1380元)即可品嚐約12道手作精緻台菜!

生日月覓食! 當然要趁試營運打9折期間~對自己好一點『點~波龍無菜單料理』吃

剛入座服務生送來一壺(畫面十足)冒著白煙氣泡菊花茶

我當下反應不及只記得要快點拿手機錄影記錄(最後只拍到這張)視覺效果吸睛~菊花茶相片

吃無菜單料理! 主廚會一道道上菜！

讓客人細細品味! 每道手作私廚料理迷人風味!

不會像(下圖)這樣整桌呈現唷!

預約時小紫有告知(商量)我想拍短影片記錄分享! 請餐廳可以先出餐(不用)等我們一道道吃完才出

(餐桌上大約只放了此套餐的2/3餐食)還 沒全放(全出完)!

主餐『蒜蒸活波龍』也還沒出現

真的太豐盛了so我立馬現場喊卡(請廚房)先出這樣就好，其它餐食等等再出

今天預訂每人$1380元(活波龍~無菜單料理)套餐!

不含迎賓"氣泡菊花茶"總共12道!

菜色內容(僅供參考)吃無菜單料理~主廚會依當日採購之當季食材做變化(菜色)有可能『不會』和我們吃的一模一樣喔!

吃完有飽足感! 不會像是吃(日式無菜單料理)那樣大約只有7分飽的fu。

我覺得這價格不貴『平價、新鮮、好食』而且超適合我這種朋友在各行各業上班(大家)很難揪同一天一起圍圓桌聚餐的饕客

一人用餐~沒問題! 1人外食再也不是邊緣人!

即可品味豐富台菜私廚料理

開胃前菜 梅子苦瓜

這道(冷菜)保證害怕苦瓜味的人! 吃過也會愛上

以薑片+梅子及醃梅醬汁慢火煨煮到厚切苦瓜條(從頭到尾)裡裡外外~均勻吸附梅香醬汁

滷的相當透徹!入口只有一瞇瞇微微苦瓜韻味!輕咬即化開且嘴裡梅香四溢(立馬回甘)

伊比利松阪豬沙律(沙拉)

台菜料理 點綴的像在吃西餐! 很有吃生日餐的餐食儀式感

伊比利松阪豬肉片口感Q脆! 佐特調胡麻醬很香

下方生菜沙拉佐醬除了胡麻醬，還有mix自熬芒果醬! 帶著果香風味開胃又好食

主廚出餐時!會稍微做餐食之介紹

(餐期有任何問題)請教他也都會親切的回覆

這道沙拉(果香風味佐醬)會依季節選用不同水果調製。我們都很喜歡今天的芒果+胡麻醬沙拉(好吃)

迎賓氣泡菊花茶

壺內看不到菊花! 花茶入口帶著『菊花』淡雅清香

在品味下一道無菜單料理時剛好可以當清新口腔味蕾之茶飲

炸巧味屏東白饅

在『燦台菜私廚』用餐! 餐盤內生菜都是可食用的有機生菜(不單單)只是盤飾! 也是可以吃的生菜或花瓣

炸白鰻 粉衣酥香~吃的到白鰻肉甜(加減會有細刺)

不建議爸比媽咪們給小寶貝食用鰻魚喔! 大人品味就好!

餐桌上有胡椒灑一些可以提升炸白鰻香氣

餐盤內主廚手作(炸)煙燻鮭魚卷

不用灑任何佐料粉(單吃)就好吃! 喜歡吃創意料理的我們覺得這道台式海鮮炸物蠻有特色的(有海鮮味又帶著海苔香)

預訂(龍蝦無菜單料理套餐)

主廚要抓水族箱內波士頓龍蝦前會詢問客人(是否有拍照 需求？)

他會帶著您到水族箱現撈『活』波士頓龍蝦等您拍照後(立馬送進廚房)處理現蒸

我有問: 單人龍蝦無菜單料理是出『半隻』現蒸波龍

若像我們預約2人用餐則是一次抓一隻! 出餐時餐盤會出一隻量(呈現)兩人共享

龍蝦1隻大約500~600g重

蒜蒸波龍 出場超氣派! 好大一盤!

現處理現蒸的『活』波士頓龍蝦肉質真的特鮮特Q彈!

底層舖超多洋蔥絲! 龍蝦的鮮味流入盤底連(佐餐)配菜洋蔥絲也超甜超夠味! 帶著特調蒜醬湯汁(香) 南瓜片、櫛瓜也吸飽飽蒜汁很涮嘴

龍蝦頭(蝦膏)鮮又甜

推薦大家(私廚無菜單台菜套餐) 直接點1380元龍蝦餐就對啦!

鮮嫩玉米雞 附(雙佐醬)

隨餐附自調客家桔醬+蒜味醬油

玉米雞 特色就是(雞皮)帶著閃閃動人金黃色澤！不沾醬(單吃) 肉質鮮甜

出餐時主廚有介紹: 他是以舒肥料理手法呈現這道菜餚!

雞胸肉真的很嫩且多汁! 完全 不會有柴口的不佳口感！吃的出主廚對料理的用心

但...我倆更愛『燦台菜私廚』雙味佐醬風味!

這"蒜味醬油" 一入口(立馬)讓我憶起紫媽與外婆!

小時候回阿嬤家吃農家菜! 自養雞(剁的鹽水雞肉盤)就是沾這一味! 以蒜片+新鮮辣椒+醬油+糖調製(必須)讓其靜置熟成入味後才可以沾佐的『古早味』沾醬

甜甜鹹鹹蒜頭醬油微微辣! 夾一片入味蒜片配現剁玉米雞肉~金厚呷! 超有阿嬤農村手作料理風味!

雞肉沾客家桔醬 也好好吃!

妹妹直誇! 這是她吃過最順口"桔醬"

不會太酸也不會太鹹! 而且金桔果香味濃郁! 不曉得主廚是買哪個牌子金桔醬(好吃內)

一問: 這是主廚自己有再另外加工(調配過)鹹度適中、濃郁桔香『客家風味醬』唷!

妹妹有多愛？

看她整塊雞胸肉沾滿滿金桔醬就可知道!

想微醺小酌(目前)有以下酒飲可點飲佐餐(未成年勿飲酒/喝酒不酒駕/安全有保障) 也有飲料(品項)不多！

一人一盅 鬼頭刀鮮魚翅羹

真的有一片入口即化 超大魚翅

羹湯裡頭藏了超多蝦仁！湯頭好鮮(芡汁)不會太濃

鬼頭刀魚片先沾粉油炸後才放入羹湯內、肉質鮮甜。

印象中在網路好像有看到可以現場『加價』加點一盅？我不確定！您訂餐時可以詢問一下嘿!

櫻花蝦手作米糕 光看到米糕上方舖滿滿櫻花蝦! 就覺得真材實料

櫻花蝦有拌炒韭菜花! 是一道客家風味做法米糕

米糕軟中帶Q 吃的到五花肉絲、香菇丁香氣! 酥香"櫻花蝦" 超鮮! 好大一碗! 很有飽足感!

吃桌菜料理! 才會有的清蒸鮮魚荷葉龍虎斑

再也不用因為想吃又怕一人吃不完而不敢點食!

在燦台菜私廚! 一人一份! 以荷葉當包材，將新鮮(龍虎斑魚)切大大塊清蒸

龍虎斑又稱珍珠龍膽或珍珠斑！牠是龍膽石斑+老虎斑(兩種石斑魚)培育而成的新品種石斑魚

肉質微Q細緻!魚皮膠質豐富

主廚以大量洋蔥絲+薑絲舖底! 放魚肉再淋蒸魚醬汁(蓋包)菏葉清蒸；魚肉帶著淡淡荷葉香 (魚肉鮮甜)

醬燒烘肉 我稱它醬燒『焢肉』

古早味經典台菜肉食! 經過廚師的巧手! 立馬變成一道秀色可餐"精緻"料理

這道嚴選油花分佈均勻『豬五花』切成類似東坡肉的『方型』肉塊

以"舒肥"手法! 滷製!

讓整塊焢肉! 入口帶著濃郁醬香且咬食到肥肉部位時竟然(不會有)肥膩感！滷的很軟嫩! 焢肉輕咬幾下即可在嘴裡化開! 焢肉皮也很香

吃一口焢肉! 再咬一小口滷紅白蘿蔔佐餐!

鹹鹹甜甜滷蘿蔔! 剛好可以解焢肉油脂

干貝蝦鬆 太豪華啦！主廚還搭配爆蛋鮭魚卵! 增添這道料理鮮滋味!

脆甜蘿蔓生菜 包夾油條

再均勻舖上炒的入味鮮香蝦仁+干貝及漬鮭魚卵

這是我目前吃過最好吃最澎湃『海味蝦鬆』

每一口都有著大量蝦仁與干貝! 漬鮭魚卵還時不時的在嘴裡爆蛋! 蘿蔓生菜脆又甜

老菜脯雞湯 選用烏骨雞剁塊煲湯

+有『黑金』之稱老菜脯燉煮! 湯頭溫順尾韻回甘! 烏骨雞肉! 嫩口又略帶咬勁！

這是一道很古早味的台菜湯品!

煲湯內有加枸杞、湯頭散發著雞肉與枸杞甘甜味!

無菜單套餐! 除了剛剛的鬼頭刀鮮魚翅羹湯，再加上這盅份量十足煲湯! 整套吃起來份量很可以『會飽』喔!

不會讓您回家後有需再吃碗泡麵的空虛感!

單人~2~3人或多人用餐都OK!

人數若大於4人(好像)也可以請主廚以『多人共享』大盤子出餐(無菜單料理)方式出餐!

寶島水果 (餐後水果) 2人份

小玉西瓜、芭樂、哈密瓜都很甜!

中壢(燦台菜私廚) 用餐環境

(座位不多) 想吃真心建議一定要提前(預約訂位) 讓主廚可以為您精心準備展現私廚台菜美味料理

多人用餐or重視個人隱私! 有一間約可容納16~20人用餐『包廂』

多人聚餐 另外還有一桌8~10人餐桌

圍圓桌吃無菜單料理! 我猜~應該會以桌菜方式呈現？

日式無菜單料理~到處都有!

台菜私廚(無菜單套餐)真的比較少見! 且無論肉食或海鮮(道道)吃的出餐食鮮滋味! 精緻與美味加飽足感! 通通兼具~推薦給大家!

餐後心得: 想吃台菜料理終於不用等一票朋友放同一天假才能約吃! 一人也能好好的享受(台菜無菜單美食)

今天提前來吃『生日月大餐』可能剛開不久還是試營運期間so目前沒有(當月壽星好康) 希望未來能推出(壽星用餐)提前預約招待壽星慶生甜點讓節日約會用餐更具儀式感!

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