一中街蛋包雞｜新鮮現切現炸的馬鈴薯洋芋片，卡滋酥脆口感吃了會上癮! 

你吃過用馬鈴薯現炸的洋芋片嗎?在一中街爆紅的這家【一中街蛋包雞】，是我吃過最驚豔的洋芋片，主打新鮮現切現炸製作，從清洗、削皮、切片到油炸通通不假他人，可以感受到老闆對食材的堅持，因此炸出來的洋芋片格外卡滋酥脆，厚度十足吃起來更加有口感，喜歡洋芋片的朋友快來試看看！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【一中街蛋包雞】位於台中市北區育才南街37號，同時也是熱鬧的一中街商圈當中，位置在水利大樓的旁邊，看到黃色的亮眼招牌就是了，門口排著許多剛下課的學生!

▼【一中街蛋包雞】主打現切現炸的炸物，包含炸雞、薯條、洋芋片和地瓜條，都是使用馬鈴薯和地瓜清洗、削皮、切片新鮮製作，包含孜然、泰式沙嗲海苔、梅子、普羅旺斯和原味，連灑粉都是跟中藥材拿原料製作，堅持天然無添加讓大家安心放心，而且每包都裝到快要滿出來，份量相當真材實料!

菜單



餐點介紹

現做洋芋片💰60元

▼新鮮現切現炸的洋芋片，從馬鈴薯的清洗、削皮、切片到油炸，都是由老闆一手親自製作完成，有別於外面的洋芋片，厚度更厚也更加大片，剛出爐吃起來脆度十足，咬下去有著卡滋卡滋聲，口感和口味都很優秀!

無骨蛋包雞💰80元

▼主打天然無添加的無骨蛋包雞，經過老闆獨家秘方醃製，再以蛋液包裹雞胸肉後下去油炸，外皮咬起來卡滋卡滋，裏頭的肉質更加柔軟多汁，還會附贈地瓜條吃完超有飽足感!

薯條 地瓜條💰30元/50元/100元

▼費工以純手工現切的薯條和地瓜條，厚度比外面常見的還要厚，讓整體口感更加升級，沒有額外添加有的沒的，簡單撒上秘製調味粉就很夠味，大推地瓜條綿密又鮮甜，可以吃到地瓜本身的香味!

用餐心得

吃過一次現炸洋芋片就回不去了，堅持天然無添加的【一中街蛋包雞】，是我吃過最厲害的洋芋片，無論是脆度或是厚度，都完全大勝市售常見的洋芋片，再搭配秘製灑粉口味更多變，難怪逛街時看到很多學生都人手一包!

店家資訊

一中街蛋包雞

粉絲團 : 一中街蛋包雞FB

電話 : 0910-489-990

地址：台中市北區育才南街37號

營業時間：14:00-23:00(週一至週四)/13:00-23:00(週五)/12:00-23:00(週末)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food