









蘆洲百元鍋物推薦 | 逸小鍋鍋物蘆洲店 地理位置 交通資訊

逸小鍋鍋物蘆洲店 座落於新北市蘆洲的長興路上，距離「 新北市立鷺江國民中學 」步行只要5分鐘即可抵達，從附近最近的公車站牌「長榮路」站下車，步行也只需要5分鐘，開車過來的話，建議可以停「鷺江國中地下停車場」，每小時只要30元。









蘆洲平價鍋物推薦 | 逸小鍋鍋物蘆洲店 環境介紹

提供多人座位為主的百元鍋物專門店，用餐環境乾淨舒適，跟一般印象中的百元鍋物反差很大，冷氣開放，即便開放式廚房設置於室內，吃鍋也能很涼爽，結合創意的室內設計，感受到用餐氛圍特別不一樣，可以輕鬆不疾不徐的好好享用。











▼ 開放式廚房





▼ 每鍋鍋物均經過磅秤，內容物份量一致

▼ 開放式廚房▼ 每鍋鍋物均經過磅秤，內容物份量一致





蘆洲百元鍋物推薦 | 逸小鍋鍋物蘆洲店 免費自助吧

研究一下菜單，內用最便宜只要NT$160，就可以免費享受自助吧，（ 用餐限時90分鐘 ），吃得超飽足～！！！肉食族的朋友可以單點肉品（牛、豬、羊肉），享買一送一優惠，超划算～！！！



提供的免費自助吧無限量供應 有 飲料吧 （可樂、汽水、咖啡、蘋果汁、檸檬紅茶、雀巢金選奶茶、悅氏黃金烏龍茶、可爾必思 等等）、 小美冰淇淋 （3種口味）、 自助式霜淇淋機 、 飯前零食 （五香乖乖、爆米花）、 多款麵食 （冬粉、米粉、烏龍麵、油麵條、王子麵、鍋燒麵 等等）、醬料、餐具自助式～



提供白飯，可淋 壽喜燒醬汁 以及 獨家手作麻辣醬汁 ，非常特別，跟一般店家只提供滷肉醬汁不太一樣，壽喜燒醬汁裡面還有豆皮切塊，可以增添口感，獨家手作麻辣醬汁的麻辣香氣逼人，算小辣，一般人可接受範圍。



外帶的朋友不能享受自助吧， 每鍋折價NT$10 ，另外還會送鋁箔包飲料一瓶（口味隨機）。滿NT$500提供外送服務。













▼ 飲料吧、冰淇淋吧









▼ 小美冰淇淋





▼ 飯前零食





▼ 多款麵食，無限量供應









▼ 白飯（可淋 壽喜燒醬汁、麻辣醬汁）









▼ 醬料自取式





▼ 餐具自取（紫外線消毒）





▼ FB打卡、評論 免費送雞蛋一顆

▼（內用）、（外帶）菜單▼ 飲料吧、冰淇淋吧▼ 小美冰淇淋▼ 飯前零食▼ 多款麵食，無限量供應▼ 白飯（可淋 壽喜燒醬汁、麻辣醬汁）▼ 醬料自取式▼ 餐具自取（紫外線消毒）▼ FB打卡、評論 免費送雞蛋一顆





蘆洲百元鍋物推薦 | 逸小鍋鍋物蘆洲店 人氣菜單

基本上單點鍋物的內容物非常豐富，搭配自助吧的麵食就可以非常飽足了，愛吃肉的肉食族，覺得不夠滿足口慾的話，建議可以 單點肉品買一送一 ，吃下來也非常划算～！！！



目前還有集點活動: 點一鍋送一點，集滿10點『送200元以下鍋物』一鍋，也可共鍋(共鍋費)可折抵單點。



提供20幾種以上湯底可以選擇，口味選擇多樣化，天天吃也不會膩，我們點了「 奶香麻辣鍋 」、「 海陸鍋 」，還有單點牛肉買一送一，幾款人氣單點鍋料，分享給大家～！！！









海陸鍋

可以一次滿足的海陸鍋，份量相當飽足，滿滿一鍋裡面的內容物有 鮮蝦、魚片、豬肉片、精緻鍋料、青菜時蔬 等等，底層還有可以熬湯的大量高麗菜，使湯底更加鮮甜。



使用的鮮蝦肥美鮮甜，每尾鮮蝦的身材都差不多，不會有特別大或是特別小尾的狀況，吃起來的口感特別紮實彈牙，鮮魚片軟嫩可口。



豬肉片的油花與瘦肉比例相當均勻，吃起來不會有豬腥味，湯底經過高麗菜與海鮮熬煮過後，非常清甜不油膩。















▼ 鮮蝦









▼ 鮮魚片





▼ 嚴選鍋物





▼ 豬肉片





▼ 鮮蝦▼ 鮮魚片▼ 嚴選鍋物▼ 豬肉片





奶香麻辣鍋（+10元牛肉）

麻辣湯底均附老油條，自家手作的麻辣風味結合濃醇的奶香，讓喜愛吃麻辣鍋的朋友，也能享受香濃滑順的麻辣湯底。來店消費麻辣系列鍋物滿2鍋，即贈麻辣滷鴨血一份。



內容物相當豐富，除一般的青菜時蔬、精緻鍋料、牛肉片外，還有特製鴨血，份量相當飽足。















▼ 老油條

▼ 老油條





牛肉買一送一

先不用特別盤點牛肉買一送一裡面的份量，光看這肉盤，一盤才NT$80，就覺得CP值很高，仔細一算，裡面有12片牛肉片，等於一份是6片。



特別嚴選大眾口味的五花牛，油脂分佈不算多，跟一般百元鍋物相較，吃起來口感算精緻。













芋頭塊

下鍋煮後的芋頭塊，吃起來鬆軟綿密，還有種QQ的口感，我很愛～！！！













蛋餃

還沒下鍋前的蛋餃體型就蠻大的，下鍋煮後，變身更大，咬下一口，還會爆出新鮮肉汁，超推～！！！













滷臭豆腐

精心滷製的臭豆腐吸飽滿麻辣汁，香麻的風味充滿口中，微辣。













鳥蛋＆蝦球

精心嚴選的鵪鶉蛋，營養豐富；火鍋料必備的蝦球，吸滿火鍋湯汁，Q彈好吃。















▼ 免費加湯

▼ 免費加湯









［ 店家資訊 ］



逸小鍋鍋物蘆洲店

地址: 新北市蘆洲區長興路297號

電話: 02-8282-7588

營業時間: (平日)11:00~22:00(假日)10:00~22:00

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本文皆為本人親自試用過後的體驗心得(非商業性質)僅供參考。產品成分及功效說明，引用商品或官網(含粉絲團)所載，不等於宣稱具有療效，每個人使用習慣、體質膚質不同，實際效果依每人體驗為主。