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忠孝新生人氣韓系咖啡廳 超厚豬排三明治超好吃

2024-06-09 10:37:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：429
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：465篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中正區

造訪商家：

GinGin Coffee Company
phone02-2394-9566
place台北市中正區忠孝東路二段134巷16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台北美食 ] GinGin Coffee-忠孝新生人氣韓

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃忠孝新生人氣韓系咖啡廳

[ 台北美食 ] GinGin Coffee-忠孝新生人氣韓

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華山商圈最愛的咖啡廳非GinGin Coffee莫屬！GinGin改裝後加入了高級原版設計師家具，讓客人在享受美味餐點的同時，也能體驗舒適又質感的用餐環境。

[ 台北美食 ] GinGin Coffee-忠孝新生人氣韓

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我已經在這裡吃了四、五年，餐點越來越好吃，完全不減我對GinGin的喜愛 🥰

[ 台北美食 ] GinGin Coffee-忠孝新生人氣韓

忠孝店menu_1.jpg

忠孝店menu_2.jpg

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有事沒事就愛點店內的Gin牌沙拉，牛排和雞胸是必選搭配🤤。

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義大利麵最愛松露野菇，味道濃郁，每次都要一人獨吞！

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吐司加上‘’超厚豬排‘’更是超療癒的美味組合。

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夠酸的檸檬乳酪塔、濃郁的香蕉巧克力戚風蛋糕也是我的最愛！

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頑皮豹是冷萃咖啡+柑橘，爵得有點巧是伯爵巧克力鮮奶茶。

💡這些都是我平常會點的品項喲！

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✔️ 牛排沙拉 $400

✔️ 松露野菇奶油義大利麵 $300

✔️ 豬排三明治 $280

✔️ 香蕉巧克力戚風 $180

✔️ 檸檬乳酪塔 $180

✔️ 頑皮豹 $150

✔️ 爵得有點巧 $200

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📍 台北市中正區臨沂街27巷9號

🚉 #捷運忠孝新生站

☎️ 02-2394-0089

🕰 9:30-21:00

文章標籤
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ㄩㄐ吃透透 （注音符號的ㄩㄐ）




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