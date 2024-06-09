ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃忠孝新生人氣韓系咖啡廳

華山商圈最愛的咖啡廳非GinGin Coffee莫屬！GinGin改裝後加入了高級原版設計師家具，讓客人在享受美味餐點的同時，也能體驗舒適又質感的用餐環境。

我已經在這裡吃了四、五年，餐點越來越好吃，完全不減我對GinGin的喜愛 🥰

有事沒事就愛點店內的Gin牌沙拉，牛排和雞胸是必選搭配🤤。

義大利麵最愛松露野菇，味道濃郁，每次都要一人獨吞！

吐司加上‘’超厚豬排‘’更是超療癒的美味組合。

夠酸的檸檬乳酪塔、濃郁的香蕉巧克力戚風蛋糕也是我的最愛！

頑皮豹是冷萃咖啡+柑橘，爵得有點巧是伯爵巧克力鮮奶茶。

💡這些都是我平常會點的品項喲！

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✔️ 牛排沙拉 $400

✔️ 松露野菇奶油義大利麵 $300

✔️ 豬排三明治 $280

✔️ 香蕉巧克力戚風 $180

✔️ 檸檬乳酪塔 $180

✔️ 頑皮豹 $150

✔️ 爵得有點巧 $200

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📍 台北市中正區臨沂街27巷9號

🚉 #捷運忠孝新生站

☎️ 02-2394-0089

🕰 9:30-21:00

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