113. 6. 5 (三) 金雙甡花卉農場

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近日看到文心蘭盛開，心動不如馬上行動，立刻衝一波

出發當天早上台北是陰天，氣象預報宜蘭降雨機率70%

幸好下了交流道天氣還不錯，看到綠油油的稻田好舒心

上次到訪「金雙甡花卉農場」已是數年前，再次來訪依舊雀躍

園區由一對雙胞胎兄弟共同經營，故取名"雙甡" (雙胞胎之台語發音)

欲參觀園區要從左邊進入，右邊是花卉展示販售區

今年文心蘭黃金隧道開放日期是2024/6/1～6/25

另有一片"跳舞女郎"綻放中，老闆提醒別忘了一併欣賞

開放時間是上午9:30～下午5:00，入園每人50元

憑券可兌換一支水果冰棒或礦泉水

走進綠意盎然的園區，身心靈皆舒暢

今年新增空氣鳳梨隧道，有一種走進熱帶雨林的錯覺

「哇！好漂亮的黃金隧道～」我和幾位早到的遊客同時發出讚嘆

趕緊把握時間拍淨空照，沒有路人甲乙丙丁的畫面實在太完美了

另一個角度也超美，老闆以500盆文心蘭交錯成花海大道

打造全台唯一的"黃金隧道"，閃亮亮的視覺效果非常震撼

除了黃金隧道，老闆還用心設計了幾個適合拍照的角落

讓大家拍好拍滿，人人都能擁有專屬網美、網帥照

近看文心蘭好像一隻隻飛舞的花蝴蝶，閃閃惹人愛

這張照片像三隻蝴蝶共舞，美哉

很幸運遇到老闆在旁邊整理花，他親自指導從什麼角度拍照最好看

還主動幫我拍幾張"以花為框"的照騙 ...實在太開心了，感謝老闆

空氣鳳梨隧道旁還有這個金黃耀眼的花棚，獨立空間拍照不會有路人干擾

真心佩服老闆的巧思，除了布置美美的花園，還兼顧大家的"照癒症"

黃燦燦的視覺饗宴，讓我難得拍了很多人物照留念

老闆還種植許多種類的花卉，歡迎大家一起來"拈花惹草"

粉粉嫩嫩的小花深得我心

這裡也有很多蕨類植物，盆栽皆有販售，如有需要可洽詢老闆

在角落一隅看見"愛心"，可愛極了

猶如綠色瀑布的角落也很適合拍照

最後到戶外花園逛逛，平日遊客較少，既輕鬆又愜意

跳舞女郎別稱"時鐘藤"，一串串隨風搖曳，姿態優雅迷人

在這麼美的花園裡，當然要幫KITTY拍些網美照留念

花卉展售區有很多盆栽和花花草草，我不是綠手指，純觀賞拍照就好

賞心悅目、滿室馨香，心情也跟花兒一樣美麗

離去之前別忘了用門票兌換水果冰棒，有多種口味可供選擇

我選桑葚口味，內餡添加桑葚果肉，微酸滋味我喜歡

走出園區看見對面民宅的花圃有一排豬公造型撲滿的擺飾，勁古錐

被花包圍的快樂，至今仍難以忘懷，明年花季若有機會仍想再訪...

＜金雙甡花卉農場＞宜蘭縣員山鄉頭分路82-26號

0922 - 952284 營業時間9:30～17:00

FB粉絲頁：金雙甡花卉農場