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多種粥品口味可選擇，配料豐富

2024-06-09 22:24:00 果果愛Fruitlove 人氣：129
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窩客好文

果果愛Fruitlove

發表篇數：589篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

巧福粥品
phone-0988079087
place台中市烏日區中山路二段373號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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巧福粥品⟩台中烏日美食，台中粥品專賣店，多種粥品口味可選擇，配料豐富，還有附油條 @果果愛Fruitlove

以多種口味的粥品為主打，另外麵食類有販售紅燒牛肉麵、海鮮麵、酸辣湯麵、肉燥乾麵和雞絲麵加蛋，飯類的部分則有梅干扣肉、紅燒肉、酸辣湯飯、肉燥飯，湯品則有鱸魚湯、酸辣湯、虱目魚丸湯、紫菜蛋花湯、餛飩湯可以選，還可以點小菜配著一起吃，不僅僅只是賣粥還有多種選項，從中午開到晚上中間沒有休息，很適合來往的旅人或是三五好友跟家人一起來享用。

巧福粥品⟩台中烏日美食，台中粥品專賣店，多種粥品口味可選擇，配料豐富，還有附油條 @果果愛Fruitlove

最近很常一下冷一下熱的，在某天很冷的溫度時想起了在口袋名單的巧福粥品，會想來這家主要是我們家每個人想吃的都不太相同，來這裡可以一次滿足。

巧福粥品⟩台中烏日美食，台中粥品專賣店，多種粥品口味可選擇，配料豐富，還有附油條 @果果愛Fruitlove

內用座位

大約有三張桌椅可以使用，其它的空間店家有放置物品跟養小鳥。

巧福粥品⟩台中烏日美食，台中粥品專賣店，多種粥品口味可選擇，配料豐富，還有附油條 @果果愛Fruitlove

餐具和醬料

巧福粥品⟩台中烏日美食，台中粥品專賣店，多種粥品口味可選擇，配料豐富，還有附油條 @果果愛Fruitlove

皮蛋牛肉粥 

不加蔥花跟胡椒，份量看起來不會水水的，裡面的配料有玉米、牛肉、高麗菜、青蔥、皮蛋，單子上的翡翠我沒有注意到有沒有、每一碗粥都有附油條......( 繼續閱讀文章 )

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