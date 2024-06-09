小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲！

位於民間住宅區裡的小皮球麵包甜點，需穿越彎彎饒饒與層層小徑，彷彿踏上一場城市裡的冒險旅程～

以呆萌圓滾滾的小皮球麵包扛起招牌，夾入飽滿內餡與誘惑鹽之花奶油，人手沒抓個4、5顆，可是捨不得離開的！現在才跟上小皮球內用的老人米，實在是太落伍拉XD

小皮球麵包甜點｜店內環境

走進社區，即可見這座被綠植包圍的奇幻小花園，木造落地門窗，與花園呼應極好；木製的小皮球招牌坎入在大片綠意裡，令整體氛圍添上一股淘氣可愛氛圍。

拉開木門，屋內瀰漫著誘人的烘焙香氣，超吸睛的小皮球麵包櫥窗也隨之入眼，

除了外帶挑選麵包中的客人，還可見兩張內用桌子，剛好有空桌的話推薦內用，賞著窗外景色，品嚐的是一份片刻的閒暇。

透明甜點櫃裡排排坐著繽紛小皮球麵包，一球一球圓圓萌萌地整齊排放，彷彿一道道療癒的小皮球海，整片色彩多姿、爭奇鬥豔，

感覺每顆都在呼喚著，選我選我，拜託拜託快點來吃我～台中下午茶推薦、好吃麵包甜點底加！

小皮球麵包甜點｜菜單MENU

▎MENU：請點我

(取自 小皮球麵包甜點 官方)

小皮球麵包甜點｜餐點介紹

◍━━ 小皮球麵包 ​━━◍

▎抹茶紅豆｜＄60

酥軟的布里歐麵包裡，夾入快滿出來的紅豆餡與特製靜岡抹茶巧克力，每口皆是飽足的綿甜香軟

右邊為玄米茶奶油小皮球麵包

▎玄米茶奶油｜＄60

將淡雅的玄米茶內餡，mix爽朗柚子丁與滑口的鹽之花奶油，茶香與奶油交織出優雅鹹甜，並以軟香布里歐包覆，這顆得米心呢

▎焙茶地瓜｜＄65

金黃色的甜香地瓜泥與鹽之花奶油也融合極好，配著軟柔布里歐，每個口味都想夾一顆！

◍━━ 法國球 ━━◍

▎芋泥奶油｜＄65

好喜歡小法國的口感，軟韌香Q還帶著過癮的咬勁，包夾入滑潤芋泥，鹽之花奶油的迷人鹹度，巧增了幾分重點，尤愛回家烤過後的滋味((記得先取出奶油與內餡))，那股卡滋脆Q，還要再去買！今日最愛莫屬這顆台法經典組合

▎海鹽奶油捲｜＄40

鹽奶油也好尬意，高級奶香伴隨著點睛鹹味，空氣酥～裡藏著迷人的軟Q與保水度

小皮球麵包甜點｜店家資訊

小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon

評分： / 4.5

地址：403台灣台中市西區華美街348巷7號( 地圖 )

電話：04 2321 2016

營業時間

星期一: 15:30 – 19:00,



星期二: 休息,



星期三: 休息,



星期四: 休息,



星期五: 15:30 – 19:00,



星期六: 15:30 – 19:00,



星期日: 15:30 – 19:00

星期一: 15:30 – 19:00, 星期二: 休息, 星期三: 休息, 星期四: 休息, 星期五: 15:30 – 19:00, 星期六: 15:30 – 19:00, 星期日: 15:30 – 19:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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┺每週二、三、四公休

🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車格、CITY PARKING忠明公園站

小皮球麵包甜點｜店家地圖