為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西區小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲｜台中甜點｜烘焙麵包店推薦｜海鹽奶油捲+1激推 …

台中市西區小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲｜台中甜點｜烘焙麵包店推薦｜海鹽奶油捲+1激推 - 小米食

2024-06-09 22:41:00 小米食 人氣：118
share
窩客好文

小米食

發表篇數：264篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西區

造訪商家：

小皮球（256。貳伍柒）
place台中市西區華美街348巷7號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲｜台中甜點｜烘焙麵包店推薦｜海鹽奶油捲+1激推

小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲！

位於民間住宅區裡的小皮球麵包甜點，需穿越彎彎饒饒與層層小徑，彷彿踏上一場城市裡的冒險旅程～

以呆萌圓滾滾的小皮球麵包扛起招牌，夾入飽滿內餡與誘惑鹽之花奶油，人手沒抓個4、5顆，可是捨不得離開的！現在才跟上小皮球內用的老人米，實在是太落伍拉XD

 

小皮球麵包甜點｜店內環境

走進社區，即可見這座被綠植包圍的奇幻小花園，木造落地門窗，與花園呼應極好；木製的小皮球招牌坎入在大片綠意裡，令整體氛圍添上一股淘氣可愛氛圍。

拉開木門，屋內瀰漫著誘人的烘焙香氣，超吸睛的小皮球麵包櫥窗也隨之入眼，

除了外帶挑選麵包中的客人，還可見兩張內用桌子，剛好有空桌的話推薦內用，賞著窗外景色，品嚐的是一份片刻的閒暇。

透明甜點櫃裡排排坐著繽紛小皮球麵包，一球一球圓圓萌萌地整齊排放，彷彿一道道療癒的小皮球海，整片色彩多姿、爭奇鬥豔，

感覺每顆都在呼喚著，選我選我，拜託拜託快點來吃我～台中下午茶推薦、好吃麵包甜點底加！

小皮球麵包甜點｜菜單MENU

MENU請點我

(取自 小皮球麵包甜點 官方)

小皮球麵包甜點｜餐點介紹

◍━━ 小皮球麵包 ​━━◍

   ▎抹茶紅豆｜＄60

酥軟的布里歐麵包裡，夾入快滿出來的紅豆餡與特製靜岡抹茶巧克力，每口皆是飽足的綿甜香軟

右邊為玄米茶奶油小皮球麵包

   ▎玄米茶奶油｜＄60

將淡雅的玄米茶內餡，mix爽朗柚子丁與滑口的鹽之花奶油，茶香與奶油交織出優雅鹹甜，並以軟香布里歐包覆，這顆得米心呢

   ▎焙茶地瓜｜＄65

金黃色的甜香地瓜泥與鹽之花奶油也融合極好，配著軟柔布里歐，每個口味都想夾一顆！

◍━━ 法國球 ━━◍

   ▎芋泥奶油｜＄65

好喜歡小法國的口感，軟韌香Q還帶著過癮的咬勁，包夾入滑潤芋泥，鹽之花奶油的迷人鹹度，巧增了幾分重點，尤愛回家烤過後的滋味((記得先取出奶油與內餡))，那股卡滋脆Q，還要再去買！今日最愛莫屬這顆台法經典組合

   ▎海鹽奶油捲｜＄40

鹽奶油也好尬意，高級奶香伴隨著點睛鹹味，空氣酥～裡藏著迷人的軟Q與保水度

小皮球麵包甜點店家資訊

  • 小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon
  • 評分： / 4.5
  • 地址：403台灣台中市西區華美街348巷7號( 地圖 )
  • 電話：04 2321 2016
  • 營業時間 
    星期一: 15:30 – 19:00,

    星期二: 休息,

    星期三: 休息,

    星期四: 休息,

    星期五: 15:30 – 19:00,

    星期六: 15:30 – 19:00,

    星期日: 15:30 – 19:00
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

FacebookInstagram

線上預訂：請點我

┺每週二、三、四公休

🅿️ 鄰近收費停車場：路邊停車格、CITY PARKING忠明公園站

小皮球麵包甜點｜店家地圖

 




加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

#台中打卡景點推薦
morechevron_right
文章關鍵字
台中甜點推驗 台中烘焙麵包 小皮球甜點 小皮球 菜單 more
檢舉
share
chevron_left

世唯囍餅SWEETWAY｜在愛情裡，因為有你才圓滿豐
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up