小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon｜小皮球，香蕉油，這顆繽紛皮球好吃喲！
位於民間住宅區裡的小皮球麵包甜點，需穿越彎彎饒饒與層層小徑，彷彿踏上一場城市裡的冒險旅程～
以呆萌圓滾滾的小皮球麵包扛起招牌，夾入飽滿內餡與誘惑鹽之花奶油，人手沒抓個4、5顆，可是捨不得離開的！現在才跟上小皮球內用的老人米，實在是太落伍拉XD
小皮球麵包甜點｜店內環境
走進社區，即可見這座被綠植包圍的奇幻小花園，木造落地門窗，與花園呼應極好；木製的小皮球招牌坎入在大片綠意裡，令整體氛圍添上一股淘氣可愛氛圍。
拉開木門，屋內瀰漫著誘人的烘焙香氣，超吸睛的小皮球麵包櫥窗也隨之入眼，
除了外帶挑選麵包中的客人，還可見兩張內用桌子，剛好有空桌的話推薦內用，賞著窗外景色，品嚐的是一份片刻的閒暇。
透明甜點櫃裡排排坐著繽紛小皮球麵包，一球一球圓圓萌萌地整齊排放，彷彿一道道療癒的小皮球海，整片色彩多姿、爭奇鬥豔，
感覺每顆都在呼喚著，選我選我，拜託拜託快點來吃我～台中下午茶推薦、好吃麵包甜點底加！
小皮球麵包甜點｜菜單MENU
▎MENU：請點我
(取自 小皮球麵包甜點 官方)
小皮球麵包甜點｜餐點介紹
◍━━ 小皮球麵包 ━━◍
▎抹茶紅豆｜＄60
酥軟的布里歐麵包裡，夾入快滿出來的紅豆餡與特製靜岡抹茶巧克力，每口皆是飽足的綿甜香軟
▎玄米茶奶油｜＄60
將淡雅的玄米茶內餡，mix爽朗柚子丁與滑口的鹽之花奶油，茶香與奶油交織出優雅鹹甜，並以軟香布里歐包覆，這顆得米心呢
▎焙茶地瓜｜＄65
金黃色的甜香地瓜泥與鹽之花奶油也融合極好，配著軟柔布里歐，每個口味都想夾一顆！
◍━━ 法國球 ━━◍
▎芋泥奶油｜＄65
好喜歡小法國的口感，軟韌香Q還帶著過癮的咬勁，包夾入滑潤芋泥，鹽之花奶油的迷人鹹度，巧增了幾分重點，尤愛回家烤過後的滋味((記得先取出奶油與內餡))，那股卡滋脆Q，還要再去買！今日最愛莫屬這顆台法經典組合
▎海鹽奶油捲｜＄40
鹽奶油也好尬意，高級奶香伴隨著點睛鹹味，空氣酥～裡藏著迷人的軟Q與保水度
小皮球麵包甜點｜店家資訊
- 小皮球麵包甜點 Le Petit Ballon
- 評分： / 4.5
- 地址：403台灣台中市西區華美街348巷7號( 地圖 )
- 電話：04 2321 2016
- 營業時間
星期一: 15:30 – 19:00,
星期二: 休息,
星期三: 休息,
星期四: 休息,
星期五: 15:30 – 19:00,
星期六: 15:30 – 19:00,
星期日: 15:30 – 19:00
- 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。
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┺每週二、三、四公休
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小皮球麵包甜點｜店家地圖