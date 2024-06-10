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羽田機場TOP 3必住，紅眼班機首選!

2024-06-10 15:46:00 30以後 人氣：104
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窩客好文

30以後

發表篇數：352篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後 羽田機場住宿羽田機場飯店羽田機場酒店有哪些？ 想要短暫停留東京該住哪裡？如果不知道該如何選擇機場住宿，或想知道有哪些優質選擇，歡迎參考以下內容。

 

羽田機場住宿

1. The Royal Park Hotel Tokyo Haneda (Terminal 3)

  • - 這間飯店相當受搭乘紅眼航班旅客的歡迎，它就位於第三航廈國際線出境大廳的同一樓層，搭電車抵達羽田機場後步行約3～5分鐘就能抵達。走出飯店門外就是各家航空公司的Check in 櫃台，早晨可睡到最後一刻再從容退房辦理登機手續，對於搭乘早班機或需要較多儲備時間的親子家庭堪稱最佳選擇。
  • - 設施方面，每一樓層都設置製冰機和自動販賣機。飯店餐廳位於4樓，全天候都有營業，除了早餐之外，午餐、晚餐也可選擇在此享用。早餐從早上06:00開始提供，菜色融合日式和西式，菜色豐富口味評價佳，如有足夠時間建議訂房時可考慮附加。

The Royal Park Hotel Tokyo Haneda Terminal 3 → BOOKING訂房 | 

 

 

2. 東京羽田日航都市酒店西館

  • - 日航不僅是最受旅客歡迎的日本航空，集團旗下的飯店更成為優質住宿的指標。其中這間位於離JR京急線「守穴稻荷站」相當近，出站後往左走就能看到；如果是開車前往，飯店有提供停車位，若停滿了也會安排至其他停車場。
  • - 房型大小普遍都在5坪以下，整體空間雖小但是環境乾淨整潔，有免費提供濾掛式咖啡、茶包，砂糖奶精隨手包；浴室不僅備品齊全，也有浴缸可以泡澡紓壓。早餐最早06:00開始提供，菜色選擇不多但絕對吃得飽，以單純過夜而言沒什麼好挑剔的。

東京羽田日航都市酒店西館 → BOOKING訂房 | 

 

 

3. 東京羽田日航都市飯店

  • - 在JR穴守稻荷站附近的日航城市飯店共有2家，兩者位置相鄰，周邊機能也都相仿。如果在另一間訂不到滿意的房型，便可以考慮改訂西館。
  • - 免費機場接駁同樣是從05:00開始每隔30分鐘一班，需步行1分鐘到本館搭乘，抵達羽田機場的順序為第三航廈、第一航廈、第二航廈，車程最多20分鐘，不需要事先預約。

東京羽田日航都市飯店 → BOOKING訂房 | 

 

 

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