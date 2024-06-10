每次放假都好想陪毛小孩，但又很想出去玩嗎~這次來跟大家分享5間超厲害的花蓮寵物飯店/民宿！依山傍水，又不會離市區太遠，重點是寵物寶貝們也有足夠的活動空間，還有超讚的花蓮海景飯店跟花蓮包棟民宿~一起旅行、一起渡假真的好幸福呀~go go!!🐈⛰🐕🌅

✨瑞穗天合國際觀光酒店✨

可攜帶小型/大型犬、寵物可入房、提供寵物碗/寵物餐/寵物零食

不說還以為走到歐洲城堡了！超級漂亮的飯店有很多大人小孩都會很愛的服務跟設施，可以游泳、健身~小朋友跟寵物也有各自的活動空間，兒童遊戲區和大草皮！全家大小與寵物一起入住一起享受假期，簡直不要太幸福了！

✨真實旅客評價：4.8/5.0 飯店很華麗，園區內有各式各樣的設施，房間新穎，浴缸泡起來相當舒適，整體環境與價位相符

📍附近地標：瑞穗溫泉區 - 1464 公尺、瑞穗火車站 - 1930 公尺

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✨起點民宿✨

寵物可入房（記得提前於訂單上備註喔~）

離花蓮車站後站很近~房間內還有陽台可以吹吹風、散散心，寵物寶貝們也可以在陽台休息~更是很貼心的安裝了電梯，對於老年人、嬰兒車、行李箱等等都超級方便！

✨真實旅客評價：4.8/5.0 房間乾淨，且是寵物友善民宿！離市區也很近，管家人也很親切，住宿前還會打電話再通知，很棒！值得再訪！

📍附近地標：花蓮火車站 - 729 公尺、花蓮縣立體育場 - 1437 公尺

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✨海芸旅人窩✨

開放寵物入房最多小型犬3隻內或中大型犬1隻、寵物可入房

旁邊就是超美的海邊！甚至房間窗簾拉開就看的到了😍早上起床能和小寶貝們看看海，吹吹風，真的好幸福啊~附近還有自行車道，可以和毛孩一起跑步！房間也是整齊乾淨，超讚的！

✨真實旅客評價：4.7/5.0 這次住的是二樓的房間，從房間和陽台還能看到部份的海景，距離東大門夜市也很近，整體環境都不錯，而且早上還附早餐，會是下次入住的優先選擇

📍附近地標：東大門夜市 - 371 公尺、南濱公園 - 966 公尺

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✨藍天麗池飯店✨

可攜帶小型/大型犬、寵物可入房、寵物旅館服務！

去哪都很方便的好飯店還可以免費停車~如果不出去的話飯店內也很夠玩！有兒童遊戲區，還提供嬰兒澡盆、消毒鍋等等用品，超貼心！甚至還有寵物旅館的服務，太厲害了吧😻

✨真實旅客評價：4.7/5.0 飯店提供早餐蔬食自助bar，對素食者是一大福音。各種中西式食物以素食方式呈現，對於素食者的我非常滿足，早餐可以吃很飽再出門。 交誼廳還Switch可以玩，過晚上9點還有飯店準備的葷素泡麵各2種。 非常滿意

📍附近地標：東大門夜市 - 592 公尺、松園別館 - 671 公尺

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✨莫里茲民宿✨

可攜帶小型/大型犬、寵物可入房（記得提前於訂單上備註喔~）

愛拍照的一看到這間真的會很想尖叫！超漂亮的歐式風情建築~裡面還超貼心的裝有電梯，不只是寵物友善、親子友善，還可以包棟打麻將、打電動！

✨真實旅客評價：舒適的民宿 還有電動車充

📍附近地標：知卡宣森林公園 - 1469 公尺、洄瀾灣 - 1526 公尺

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你是不是也很想帶上加裡的毛孩寶貝來一場難忘的旅遊呢~台灣超多寵物友善住宿等你來解鎖✨花蓮寵物飯店的好山好水、台東寵物民宿的山景海景，都超值得衝的！別猶豫了，讓AsiaYo帶你和寵物們一起到花蓮包棟住宿享受假期吧🐾！

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