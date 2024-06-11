2024 6月優惠風暴美食活動(即日起~6/30)

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▲日式燒海苔(原味/辣味)寵粉優惠NT78

▲逗豆干系列第二件8折

端午連續假期，我們來開箱得倫食品系列海苔報報喔。開箱的品項有三種爆脆海苔：日式燒海苔、爆脆烤海苔、香酥爆海苔；以及夏天無法開胃，最好的零食夥伴無花果絲；這款是放大版絕對讓你吃的到果肉。

小朋友才做選擇，通通一次買回家；品嘗的出三種爆脆的美妙海苔好滋味。

這兩款是我也第一次品嘗的日式燒海苔，有兩種口味：原味與辣味；其實品嘗起來，小朋友也可以接受的辣度。家長們真的可以安心採購。

原味的日式燒海苔，今年六月單包優惠78元；團購價格90元。真的有購划算。這款的口味與脆度比較偏向一般我們對於海苔的認知。

尺寸可以包飯捲沒問題，很大一塊；很適合拿來包米飯、涼菜用；很推薦給小姐姐們使用。

日式燒海苔的辣味，真的沒有被辣到；小朋友也可以接受的啦；可以拿來包辣度的小菜吃，夏天超推薦這款。

可以當零食吃、也可以拿來料理用；

醬燒口味就是一般的醬油口味!! 去年我也有開箱過，以為是最酥爆的；結果這只是普通酥爆；最酥爆脆的是下面那款，喜歡這種爆脆海苔口感一定要來品嘗。驚喜連連。

這款才是 業 界 最 酥、爆、脆 照片都還沒拍完；真的又來一片。只有得倫食品可以超越得倫食品。喜歡這種爆酥脆口感海苔嗎? 手刀下單。

2024今夏新品，放大版的無花果絲；這款品嘗的到果肉厚度的那種。和小時候拿一個透明塑膠圓罐不相同，太過瘦小的無花果肉不夠過癮；這款品嘗的到果肉纖維，相信很多營養師也會喜愛喔。

得倫食品訂購資訊：

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電話訂購：(02)2298-1068

傳真訂購：(02)2298-1085/(02)2298-1089

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門市營業時間：週一~週五10:00~20:00、週六10:00~:19:00

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