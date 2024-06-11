西門町可是許多美食餐廳林立的一級戰區，心心麻辣鍋店Ruby一直放在我的口單名單，

就和大家來分享Ruby當天的用餐體驗吧！

當天Ruby是訂位7點的，

門口已經有不少等候用餐的人潮。





午餐時間在16:00之前入場，每人是$698，晚餐及例假日每人$798，

晚餐時間多提供了美國安格斯無骨牛小排和澳洲M9 PIus黑毛和牛兩種肉品，

10%清潔費另計，用餐時間為120分鐘。

肉品的來源在店門口也都詳細告知了，也有提供外帶的，

詳細的外帶方式也可詢問店家。

店內的用餐環境明亮，非常適合多人用餐。

可愛的比心手勢讓用餐氛圍更加逗趣。

在鍋底選擇方面，有四種口味可供選擇。除了必點的麻辣鍋底外，

還有老火雞煲鍋、蔬菜昆布鍋和起司牛奶鍋，每一種都獨具特色。

Ruby加點牛奶小熊需再加價$88，起司牛奶鍋使用北海道昆布搭配柴魚去熬煮，

再加入濃郁的鮮乳及艾曼塔起司，奶香味濃郁。

加入LINE好友當月壽星會招待一分肉蛋糕，

肉片的部分則是牛五花肉。

目前點餐方式是掃描QR CODE，菜盤的部分依季節調整，

以現場供應為準，Ruby推薦龍蝦丸、水蓮、甜不辣、

魚豆腐和大白菜，這些都是Ruby加點了好幾次的美味。

Ruby喜歡罐裝飲料，小小容量讓每個口味都能嘗到。

如果不喜歡汽水，這裡也有熱咖啡、抹茶歐蕾、拿鐵、奶茶、巧克力飲、

無糖茶及Ruby最愛的可爾必思，選擇多達12種，還有茶包可泡熱茶。

如果想喝酒類飲品，可以另外向店員加購，

記得【飲酒過量，有害健康，未滿十八歲禁止飲酒，開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

附餐有七種選擇，包括冬粉、手工拉麵、

刀削麵、王子麵、韓國拉麵和印尼泡麵。

最最最好吃的就是這滷肉飯，Ruby回家後發現好吃到忘記拍照

滷肉屬於肥肉比例較多，膠質帶有的黏黏口感，

對於喜歡濃郁與鹹香味道的人來說，絕對會喜歡這滷汁。

還有麻辣鍋必吃的豆皮及油條，

大家可以試試紅糖加麻辣湯的油條，味道相當不錯。

自助區的醬料區備有基本醬料，還有獨家推薦。

Ruby最喜歡的組合是蒜頭、醬油和一點辣椒。

餐具等區域都保持的很乾淨。

湯底我們點了麻辣湯和起司牛奶鍋底

心心麻辣鍋最特別真的也是Ruby就是這七龍珠的膠原蛋白球，

每顆球內含滿滿的膠原蛋白，星星是用紅蘿蔔雕刻而成，

總共7顆拍照特別好看。把七龍珠膠原蛋白球放在湯頭裡，

湯會變的有些許濃稠，讓湯頭有滿滿的膠原蛋白。

Ruby點了滿滿的一桌準備來好好享用我的生日大餐，

超級彭湃來實現火鍋肉片富翁吧~

肉片的部分點了美國安格斯無骨牛小排

美國Prime自然牛雪花

美國SRF極黑和牛

澳洲M9PIus黑毛和牛

紐西蘭小羔羊、丹麥活菌梅花猪和澳洲穀飼級牛舌

Ruby覺得他們家的肉品的質量令人驚喜，和牛肉片的油花分布均勻，

煮過後很嫩口，特別是美國安格斯無骨牛小排和澳洲M9PIus黑毛和牛肉

肉質鮮美且入口即化，讓人一吃就上癮。

海鮮的部分也不遜色，有鮮嫩鯛魚片、船釣小卷、北海帆立貝



鮮嫩鯛魚片 、鮮嫩巴沙魚，魚肉不管是煮在

麻辣湯底或是牛奶鍋都各有獨特的口味。

蝦子新鮮肉質緊實且彈牙， 在口感還是味道上都表現出色

鲜甜蛤蜊，蛤蜊顆顆飽滿，蛤蜊煮的湯讓湯喝起來更鮮甜。

東石鮮蚵和加入好友就會送一顆北海道干貝一顆。



鮮蚵每個頭大且飽滿，煮在麻辣湯底裡吸滿了湯汁，

味道特別鮮美，讓愛吃鮮蚵的Ruby也點了好幾次。

手打草蝦滑和手打花枝滑也是必點，店員建議分成三份放下鍋煮，

滿一口都吃的到蝦子及花枝塊，口感彈牙，味道鮮美，

讓人停不下筷子，絕對值得加點的一道。

私房滷味三寶，滷牛筋、滷牛肚和滷肥腸，單點都要三四百元，

滷的味道很夠味浸泡在麻辣湯底特別美味。

滑嫩雞柳條，經過店家的特別處理，

雞柳條吃起來完全不乾柴，非常嫩口。

Cold Stone冰淇淋共有八種口味，Ruby覺得鐵觀音茶和濃巧克力都很值得吃，

在專櫃吃一球也不便宜，Ruby吃了5球以上的冰品。

也有傳統的棒棒冰和小美的紅豆牛奶冰及布丁冰，都是復古懷舊冰品，

也勾起了我兒時的美好回憶，完美地為這次的用餐畫上了句號。

甜點部分也有蛋糕五種可選擇

巧克力蛋糕、芋香蛋糕、檸檬派、泡芙及蛋塔。

整體用餐來說，心心麻辣鍋店不僅提供了高品質的食材和豐富的菜品選擇，

令人愉快的用餐環境和貼心的服務。這次的用餐經驗讓我對這家店讚不絕口，

不僅滿足了我的味蕾，如果你也喜歡麻辣火鍋，心心麻辣鍋店絕對值得一試，

也非常適合慶生的一間餐廳，真的是好吃又好拍。



【店家資訊】

👉心心麻辣鍋 西門店

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠台北市萬華區成都路141號

☎️02 2388 9299

⏰AM11:30~PM22:00

此篇文章為Ruby邀請用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





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