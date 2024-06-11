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【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋吃到飽，每日限定一組的七龍珠膠原蛋白｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2024-06-11 14:31:00 Ruby說美食享受旅行 人氣：109
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：465篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

心心麻辣鍋西門店
place台北市萬華區成都路141號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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組合圖.jpg

西門町可是許多美食餐廳林立的一級戰區，心心麻辣鍋店Ruby一直放在我的口單名單，

就和大家來分享Ruby當天的用餐體驗吧！

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

當天Ruby是訂位7點的，

門口已經有不少等候用餐的人潮。


【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

午餐時間在16:00之前入場，每人是$698，晚餐及例假日每人$798

晚餐時間多提供了美國安格斯無骨牛小排和澳洲M9 PIus黑毛和牛兩種肉品，

10%清潔費另計，用餐時間為120分鐘。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

肉品的來源在店門口也都詳細告知了，也有提供外帶的，

詳細的外帶方式也可詢問店家。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

店內的用餐環境明亮，非常適合多人用餐。

可愛的比心手勢讓用餐氛圍更加逗趣。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

在鍋底選擇方面，有四種口味可供選擇。除了必點的麻辣鍋底外，

還有老火雞煲鍋、蔬菜昆布鍋和起司牛奶鍋，每一種都獨具特色。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

Ruby加點牛奶小熊需再加價$88，起司牛奶鍋使用北海道昆布搭配柴魚去熬煮，

再加入濃郁的鮮乳及艾曼塔起司，奶香味濃郁。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

加入LINE好友當月壽星會招待一分肉蛋糕，

肉片的部分則是牛五花肉。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

目前點餐方式是掃描QR CODE，菜盤的部分依季節調整，

以現場供應為準，Ruby推薦龍蝦丸、水蓮、甜不辣、

魚豆腐和大白菜，這些都是Ruby加點了好幾次的美味。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

Ruby喜歡罐裝飲料，小小容量讓每個口味都能嘗到。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

如果不喜歡汽水，這裡也有熱咖啡、抹茶歐蕾、拿鐵、奶茶、巧克力飲、

無糖茶及Ruby最愛的可爾必思，選擇多達12種，還有茶包可泡熱茶。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

如果想喝酒類飲品，可以另外向店員加購，

記得【飲酒過量，有害健康，未滿十八歲禁止飲酒，開車不喝酒，安全是回家唯一的路】。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

附餐有七種選擇，包括冬粉、手工拉麵、

刀削麵、王子麵、韓國拉麵和印尼泡麵。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

最最最好吃的就是這滷肉飯，Ruby回家後發現好吃到忘記拍照

滷肉屬於肥肉比例較多，膠質帶有的黏黏口感，

對於喜歡濃郁與鹹香味道的人來說，絕對會喜歡這滷汁。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

還有麻辣鍋必吃的豆皮及油條，

大家可以試試紅糖加麻辣湯的油條，味道相當不錯。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

自助區的醬料區備有基本醬料，還有獨家推薦。

Ruby最喜歡的組合是蒜頭、醬油和一點辣椒。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

餐具等區域都保持的很乾淨。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

湯底我們點了麻辣湯和起司牛奶鍋底

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

心心麻辣鍋最特別真的也是Ruby就是這七龍珠的膠原蛋白球，

每顆球內含滿滿的膠原蛋白，星星是用紅蘿蔔雕刻而成，

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

總共7顆拍照特別好看。把七龍珠膠原蛋白球放在湯頭裡，

湯會變的有些許濃稠，讓湯頭有滿滿的膠原蛋白。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

Ruby點了滿滿的一桌準備來好好享用我的生日大餐，

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

超級彭湃來實現火鍋肉片富翁吧~

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

肉片的部分點了美國安格斯無骨牛小排

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

美國Prime自然牛雪花

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

美國SRF極黑和牛

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

澳洲M9PIus黑毛和牛

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

紐西蘭小羔羊、丹麥活菌梅花猪和澳洲穀飼級牛舌

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

Ruby覺得他們家的肉品的質量令人驚喜，和牛肉片的油花分布均勻，

煮過後很嫩口，特別是美國安格斯無骨牛小排和澳洲M9PIus黑毛和牛肉

肉質鮮美且入口即化，讓人一吃就上癮。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

海鮮的部分也不遜色，有鮮嫩鯛魚片、船釣小卷、北海帆立貝

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋
鮮嫩鯛魚片 、鮮嫩巴沙魚，魚肉不管是煮在

麻辣湯底或是牛奶鍋都各有獨特的口味。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

蝦子新鮮肉質緊實且彈牙， 在口感還是味道上都表現出色

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

鲜甜蛤蜊，蛤蜊顆顆飽滿，蛤蜊煮的湯讓湯喝起來更鮮甜。

 

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

東石鮮蚵和加入好友就會送一顆北海道干貝一顆。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋
鮮蚵每個頭大且飽滿，煮在麻辣湯底裡吸滿了湯汁，

味道特別鮮美，讓愛吃鮮蚵的Ruby也點了好幾次。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

手打草蝦滑和手打花枝滑也是必點，店員建議分成三份放下鍋煮，

滿一口都吃的到蝦子及花枝塊，口感彈牙，味道鮮美，

讓人停不下筷子，絕對值得加點的一道。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

私房滷味三寶，滷牛筋、滷牛肚和滷肥腸，單點都要三四百元，

滷的味道很夠味浸泡在麻辣湯底特別美味。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

滑嫩雞柳條，經過店家的特別處理，

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

雞柳條吃起來完全不乾柴，非常嫩口。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

Cold Stone冰淇淋共有八種口味，Ruby覺得鐵觀音茶和濃巧克力都很值得吃，

在專櫃吃一球也不便宜，Ruby吃了5球以上的冰品。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

也有傳統的棒棒冰和小美的紅豆牛奶冰及布丁冰，都是復古懷舊冰品，

也勾起了我兒時的美好回憶，完美地為這次的用餐畫上了句號。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

甜點部分也有蛋糕五種可選擇

巧克力蛋糕、芋香蛋糕、檸檬派、泡芙及蛋塔。

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

【西門町麻辣火鍋吃到飽】心心麻辣鍋西門店 附菜單-和牛麻辣鍋

整體用餐來說，心心麻辣鍋店不僅提供了高品質的食材和豐富的菜品選擇，

令人愉快的用餐環境和貼心的服務。這次的用餐經驗讓我對這家店讚不絕口，

不僅滿足了我的味蕾，如果你也喜歡麻辣火鍋，心心麻辣鍋店絕對值得一試，

也非常適合慶生的一間餐廳，真的是好吃又好拍。


【店家資訊】
👉心心麻辣鍋 西門店
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 上訂位請點此
🏠台北市萬華區成都路141號
☎️02 2388 9299
⏰AM11:30~PM22:00 

 

此篇文章為Ruby邀請用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

 

RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐⭐
回訪率⭐⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。

 

FB封面0103.jpg
   

 💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】 

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每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

 

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創作者 Ruby說美食享旅行 的頭像
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