一個人只要1380元，總共有十道菜，還可以吃到活龍蝦！用平易近人的價位就可以輕鬆體驗高檔的食材，真的ＣＰ值很高

撰文。拍攝／呂萱萱

位於民有三街上，鄰近寶山公園，

看著水族箱裡的龍蝦就知道，宗初食堂最大的特色，就是可以吃到活龍蝦！

用餐境很寬敞，每個座位都有一定的距離，不會太擁擠

獨立式包箱

適合多人聚餐

座位的下方有面紙、濕紙巾，旁邊還有充電插頭，非常貼心

（如下圖）上菜前店員會提供熱麥茶，喝完還可以續壺

↑綜合野菜沙拉：裡面有當季時蔬、洋蔥、番茄、火龍果、花枝、炸玉米粒…等，底部有芝麻湖，再搭配和風醬，口感很清爽

↑綜合生魚片：有旗魚、海鱺、鮭魚、鮪魚，表面有炙燒，每一片都切得很厚實，新鮮沒話講，吃得到魚肉本身的甜味

↑蟹肉茶碗蒸：上面粉紅色是鮮蝦分子泡泡，裡面的鮭魚卵用是用柚子去醃製，讓滑嫩的蒸蛋吃起來有淡淡果香

↑稻香鮪魚下巴：鮪魚下巴採用稻香煙燻，吃起來有碳烤香氣，再搭配店家自製的清醬、紫蘇葉、拇指檸檬，味道真的很不錯

↑醬烤櫻桃鴨胸：鴨胸煮的很嫩，搭配蘑菇高湯，還有底部的溫泉蛋，真的創意十足

重頭戲就是今天的活龍蝦！淋上松露高湯醬汁，真的超奢華！

龍蝦口感超級Ｑ，鮮嫩又多汁，吃得到蝦肉的鮮甜，超級滿足

↑龍蝦熬小漢堡：小小一個好可愛，上面是龍蝦的熬，小漢堡裡還有鮭魚卵跟馬鈴薯泥，滿滿海味超級鮮

↑鯖魚散壽司：底部的米飯有淋上醬汁很下飯，鯖魚鹹香很涮嘴，再加上鮭魚卵，真的超好吃

↑牛奶貝味增湯：牛奶貝鮮嫩飽滿多汁，搭配味增湯， 契合度超高！

↑摸茶富士山：是今日的甜點，上面的紅豆泥是店家自製的，還有抹茶香十足很不錯

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