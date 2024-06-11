海拔約1650公尺，佔地1.5甲，從二人房到包棟都有，入住享精緻早晚餐，還有免費停車場，環境清幽，可以欣賞湛藍天空、蒼翠山林，非常適合遠離城市的繁雜喧鬧，來這裡好好渡假

撰文。拍攝／呂萱萱

民宿的車位很多，除了櫃檯前的公用停車位之外，每區的客房外都有位置可以停

這是check in 的接待櫃檯

二樓是早晚餐用餐的地方

我們今天入住的四人房，車子可以從上圖這個坡道開上去，剛好就停在客房外，這樣卸行李也比較方便，不用一直爬樓梯

A區是園區遠眺碧湖最高視野，屬於獨立室的小木屋，客房外還有小步道可以散步，滿適合帶小朋友來的

客房外的休息景觀區，可以欣賞美不勝收的景象，看著雲霧起伏流動的樣子，宛如大海一般，真的超級美

小木屋自然溫馨的木造建築，簡單設計讓人沒有距離感，非常舒適溫馨

客房內的兩張King Size大床真的很大，床墊的軟硬適中，有彈性、但不會整個陷下去

因為清境山上比較冷，所以客房內不用冷氣也會覺得很涼爽，每張床都附有電毯，冬天也不會冷到皮皮挫

浴室採乾濕分離

淋浴間有提供白茶精萃的洗沐用品

客房的配備很齊全，電熱水瓶、茶包、杯子、吹風機、還有洗沐用的備品都有

衣櫃內有附上衣架可掛衣服

園區落在小小的半山腰，每個客房外圍都有不錯的造景

週邊造景也超美，在這邊散步吹吹風，都會覺得很舒服

每一處都可以欣賞南投山區的美景，真的是幽靜的度假勝地

晚餐17：00至20：00（需事先預約，最後點餐時間為19:45）

用餐區採用大面玻璃落地窗，採光明亮，用餐同時也可以欣賞山莊風景

今天我們四個人來用餐，選擇二套小火鍋、二套燒肉套餐

茲心園單人燒肉饗宴，除了當季時蔬外，還有特選choice 等級美國牛肉

嚴選牛五花：選用牛胸腹部位，油脂豐富，適合快速燒烤後沾玫瑰鹽，

無骨牛小排 ：油花均勻，風味濃郁，單吃或佐玫瑰鹽都適合

秘制牛肋條：肋骨中間的部位，帶有油脂、筋膜及肉品本身的香氣口感，烤久一點，略帶微焦比較好吃

燒肉套餐的食材很新鮮，其實只要燒烤，不太需要沾任何醬料就很好吃了

如果重口味的朋友，也以沾烤肉醬或玫瑰鹽，別有一翻風味

火鍋的部份，我們選擇鮮味昆布湯底、南瓜奶香湯底，肉品選擇雞肉跟豬肉

蔬菜清甜，肉品沒有肉腥味，整體下來是可以吃很飽的

早餐07：00至09：00（若有調整，入住當天會另行告知）

因為今天入住的人數比較少，所以店家提供個人套餐，有西式跟中式二種選擇

西式的生菜很好吃

現做的鍋貼跟蛋餅也不錯

長輩通常都滿喜歡中式早餐

吃得飽也很精緻

原文連結