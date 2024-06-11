今天跟朋友來到通化街逛街，我跟朋友很久沒來這附近了，剛好通化街可以走到六張犁站，我就跟朋友說要不要就六張犁站來看看有沒有什麼小吃。

上網搜尋，我立馬就看到了麗馥小吃，搜尋一下麗馥小吃的評價，他原本就是眷村小吃，原來在龍門國中是一間老字號的眷村滷味跟麵店，因為龍門國中在做更新計畫，所以搬到六張犁的巷弄內，評價很不錯，而且很多網友都說他們家的滷味很好吃很入味，也不會死鹹，還有眷村本來就是麵食很有名，朋友喜歡吃麵看了一下麵食的評語，網友也很推薦麗馥小吃的麵食，離捷運六張犁站也不遠，我們就決定去那邊吃晚餐啦！

麗馥小吃

地址:台北市大安區安居街34巷8號

電話:02-27336397

營業時間:星期天公休，星期一到星期六中午11:00-14:00，星期一到星期六傍晚17:00-20:00

還有line官方網站可以預點餐點，訂餐很方便，內用空間也很寬敞明亮，座位舒適，不壅擠，環境整潔。

大眾運輸工具前往，文湖線的捷運六張犁站，出站後往捷運站後方往和平東路三段直行，看到和平東路三段228巷過馬路後往228巷內前進，看到安居街34巷在前往安居街34巷前進，就可以抵達安居街34巷8號的麗馥小吃，走路大概7分鐘可抵達。

文湖線上的美食我大部分只會去捷運忠孝復興站跟捷運南京復興站吃，很少跑到捷運六張犁站，店家美食的類型是很少碰到的眷村美食，這次跟我前往的是一位美食愛好者，也是很挑食物的饕客，他先跟我介紹眷村美食，還有眷村美食的特點，因此在看評價時，他會特別注意『眷村美食』重點的評價是否是好的，有些店家主打眷村美食，但實際上吃起來卻不是。

他跟我說眷村美食的重點就是麵食、水餃、滷味。這次前往麗馥小吃吃的重點也是他們眷村美食必點的。

來看看我們點了哪些菜色呢？

10顆水餃、炸醬麵、兩盤滷味拼盤(拼盤，老饕朋友一直推薦，他覺得滷味就是要入味，還有就是要刀工，他覺得麗馥小吃兩樣兼併，尤其是刀工，他一直誇獎老闆誒!)、牛蛋麵、青菜(地瓜葉)。

我們要來品嚐美食啦!我先說明唷!我很少吃眷村美食，因為這次是剛好找到也很覺得想嚐鮮，因此就跑來吃，我卻這樣愛上簡單的眷村美食，這家麗馥小吃一定要推薦，我還跟朋友說下次可以帶我們的共同朋友來吃吃看，他也說真的可以。

10顆水餃

你一定會認為水餃就是水餃對不對？不對唷!我覺得沒有浮誇，麗馥小吃的水餃，皮不會很厚，有些水餃皮很厚又很硬，麗馥小吃的皮薄，肉很鮮美，裡面的湯汁很鮮甜，不用沾醬油就很好吃了。

炸醬麵

麵條Ｑ彈軟嫩，適合長輩或是小朋友。

兩盤滷味拼盤

這兩盤滷味拼盤一上桌時，我還問朋友說，看起來顏色沒有很深，這樣乾滷的滷味會好吃嗎?而且看起來就沒入味。

他就跟我說，妳不要先入為主，先吃吃看，而且老闆的刀工很好，切的很薄之外，片狀的滷味，很難切的，我就真的夾了拼盤上的滷味來吃，豬頭皮真的很好吃，切薄片也吃得出味道，他們的滷法不一樣，我覺得有點偏甜的感受，甜中帶有鹹味，但不會死鹹或者死甜，還有海帶，都是入口即化，豆皮滷味超好吃。

青菜(地瓜葉)

很嫩的地瓜葉，簡單的地瓜葉沒有炒蔥薑蒜，用鹽巴清炒，吃得出青菜的原味。

牛蛋麵

這碗麵是店家推薦的，他們的煮法很特別，用紅燒的口感，但不會辣，湯頭帶有偏甜的紅燒，加上很嫩的蛋，滑蛋的口感，跟Q彈的麵條，湯好喝，蛋很滑嫩，入口即化。

這樣的眷村美食很難讓人不愛，這篇文章都以真實口感寫成，我真心推薦愛吃眷村美食的朋友可以去捷運六張犁站的安居街34巷8號吃吃看麗馥小吃，你也會跟我一樣愛上。

麗馥小吃

地址:台北市大安區安居街34巷8號

電話:02-27336397

營業時間:星期天公休，星期一到星期六中午11:00-14:00，星期一到星期六傍晚17:00-20:00

官方line: @779uizwm

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