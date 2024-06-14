板橋的火鍋店數量還不少，這次來到致理科技大學附近時剛好看到新開的「來吧吃鍋」，主打的就是生鮮蔬菜還有各式火鍋料的自助吧吃到飽，火鍋的湯底有高達12種口味可以挑選，搭配不同肉品就可以有多樣化的組合，內用還有滷肉飯跟各種麵食也能吃到飽，讓一鍋印象中的單點小火鍋有不一樣的吃法。加上附近就是「四維公園」有附設停車場，開車前往也不用擔心沒有位子停，搭車來同時有兩個捷運站都能抵達交通非常方便。

餐廳資訊

來吧吃鍋 名稱 : 來吧吃鍋

電話 : (02)2255-2155

地址 : 新北市板橋區陽明街84號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:30-22:00

從捷運 新埔站 1號出口步行6分鐘，或是 環狀線新埔民生 步行8分鐘就可抵達，離捷運站的距離都滿近的

餐廳環境

店內的空間滿寬敞的也非常明亮，座位幾乎都是以四人桌為主，只有最裡面有兩張雙人桌，如果是聚餐或是家庭用餐都滿方便的桌子空間也夠大

店內中間的位置有飲料機台，熱飲、冷飲跟氣泡飲料都有，雖然每台飲料機都是2~3種飲料而已，但以這樣規模的小火鍋店就有四台飲料機真的滿少見的

在飲料機旁邊是醬料、高湯跟白飯區，如果點的湯底味道比較特別，後面一樣都是加一般的高湯，好處就是可以讓口味稍微清淡一點，這樣吃到後面比較不容易感覺到膩

滷肉的部分相對常見的滷肉飯口味相對清淡一點油膩感也不會那麼種

麵食的種類還滿多的，常見的王子麵、蒸煮麵都有，還有拉麵跟雞絲麵等不同的種類可以選，光這些麵食就不用擔心來到這裡會吃不飽

隔壁是蔬菜以及火鍋料的冷藏區，一共有四層店員跟老闆娘會隨時出來巡視食材的量，只要數量快食用完畢就會馬上補上新的

上面兩層主要以新鮮蔬菜為主，種類高達12種可以挑選，種類可以會依照每日進貨而有些不同

在蔬菜旁邊還有火鍋湯底的好夥伴「油條」，吸附湯汁跟酥脆感都比豆皮還要好

下方兩層主要以火鍋料為主，幾乎常見的火鍋料都有，還有幾種是平常比較少見的口味，每種都吃一輪差不多就快有7~8分飽了吧XD

冰淇淋在最裡面的牆壁旁，一次會有四種口味牆上也會貼上口味的名稱

菜單

火鍋的點法是先選擇「湯底」，再選擇「主餐」也就是肉品的種類，如果想多吃一點還可以額外單點，「秘製滷味」都是單點的選擇

如果不曉得湯底大概的樣子牆上有放上12種鍋底的圖案，可以減少思考的時間

餐點介紹

這次是家庭聚餐一共點了四種湯底，上面是一開始清湯底的樣子，下面是放完火鍋料的狀態，第一鍋是「義式蕃茄鍋」，湯底比想像中還要紅裡面直接放入大蕃茄的切片

第二鍋是「星馬叻沙鍋」，這是我第一次在小火鍋店有看到這款湯底，一端上來熟悉的叻沙味直接佔滿整桌，整鍋煮起來那股濃郁感喜歡星馬料理的人可以嚐試看看

第三鍋是「泰式酸辣鍋」，湯頭本身酸辣味帶點香茅的清香，煮起來的的口味比想像中還要清爽一點也十分開胃

第四鍋是「日式昆布鍋」，也是這間店最基本的湯底，除了已經丟進去的火鍋料外還可以看到幾大片昆布，喝起來的清爽帶有昆布淡淡的甜味

主餐的肉品選了兩份「上選雞肉」、一份「上選豬肉」跟一份「上選牛肉」，當天拿到剛好滿盤都是12片，看來這間店的老闆娘滿喜歡12的數字，因為從湯底、生鮮蔬菜到肉盤都是以12為單位~~

「上選牛肉」吃起來肉質緊實，因為我點的湯底是「義式蕃茄鍋」，所以肉品吃起來會多一份蕃茄的清甜味

「上選豬肉」的肉質軟嫩即便煮過久也不會變硬，第一口都建議直接以湯底的味道為主，更能吃出食材與湯頭搭配出來的美味

「上選雞肉」吃起來鮮嫩不會有肉腥味，煮一段時間肉質吃起來依舊彈牙

看完主餐的肉品後接著就是內用自助吧的食材，每個人都會有一個盛裝的盤子，只要吃的下都不怕你拿。不過還是要記得不要拿過多的食物，這樣吃不完會很浪費喔~

因為我點的是蕃茄鍋，裡面的蕃茄可以當作湯底繼續熬煮或是拿出來直接吃，這樣算是間接多一種蔬菜吧?哈哈

蔬菜的部分都非常新鮮，主要火鍋滾開就可以夾起來吃，吃起來清脆多汁，搭配蕃茄湯底鮮甜味更加明顯

蛋餃、魚餃吸附蕃茄高湯後吃起來油膩感就不會那麼種，還會多一股蕃茄的清香

「油條」搭配蕃茄湯頭吃起來多了種淡淡的清爽感，如果喜歡吃外軟內酥的口感記得注意燉煮的時間，就能一次享受到雙重口感

「芋頭丸」是我這次吃到滿驚豔的一種火鍋料，一口咬下芋頭的香味直接充斥嘴中，加上裡面的芋頭籤咀嚼後遠遠超乎我想像中的濃郁感

「蟹肉棒」本身的味道比較淡吃起來幾乎都是蕃茄的味道，加上本身也是會吸湯汁一口咬下還會直接噴汁

「蟹黃花枝」是我比較少吃到的火鍋料，一口咬下彈牙脆口洋香菜的味道濃郁

「起士丸」一口咬下裡面滿滿都是融化的起士，香濃滑順的口感讓人忍不住一口接一口

吃完第一輪後把握時間在接著第二輪，這次還故意把蔬菜鋪在底層當作一個擺盤，雖然一回到座位馬上就把全部火鍋料都放進去了

第二輪拿到另一種起士丸，中間包的比較像是起士條，味道雖然沒有前一種起士丸濃郁但口感跟香味依舊有一定的水準

接著是「小蝦餅」，這也是老闆娘特別跟我們介紹的，吃起來外皮微微脆口裡面有蝦的香味，而且一口一個剛剛好

最後就是來支冰淇淋當結尾，還有附餅乾可以自製冰淇淋，或是直接用碗裝也可以

結語

雖然是經過的一間火鍋店，不過新型蔬菜跟火鍋料自助吧的模式有別於一般的小火鍋店，雖然單價跟一般小火鍋比稍稍高一點，不過高達12種新鮮蔬菜跟多種火鍋料可以吃到飽，食量大的人也不用擔心會吃不飽，加上食材新鮮是這間店的招牌之一，剛開幕就有源源不絕的客人，旁邊又有大學下課後也是不少學生的好選擇，因為這次是剛營業就來用餐入座約20分鐘後整間店就客滿了，所以建議可以在開店就來或是避開用餐時段來享用。