帶著今年畢業的小妞來桃園吃韓式料理慶祝畢業，【燒桶子韓食烤肉桃園統領店】在桃園火車站前的統領百貨，主打韓食烤肉料理，除了大家熟悉的各種韓式料理，還有烤肉及鍋物，所有想吃的韓國美食幾乎在這裡都吃得到；現在推出平日個人商業午間套餐，一個人也能吃韓國烤肉美食，而且還有韓式炸雞做搭配，份量大又經濟實惠，這讓喜愛韓式烤肉料理的我們很心動，於是特別挑了周五中午來用餐，來瞧瞧韓國烤肉料理的商業午餐有什麼超值的內容吧！

【燒桶子韓食烤肉桃園統領店】

地 址：桃園市桃園區中正路61號5樓

電 話：(03) 331-8198

營業時間：週日～週四 11:00-21:30 ／ 週五～週六11:00-22:00

官方網站：https://zex.com.tw/sittingkorean (內有菜單)

官方臉書：https://www.facebook.com/sittingkoreanfood (內有菜單)

官方ＩＧ：https://www.instagram.com/sittingkoreanfood (內有菜單)

官方Line： @553ufvrx https://lin.ee/YDLuYnE （加入Line好友送好禮）



【燒桶子韓食烤肉桃園統領店】就位在桃園火車站前站的中正路上，從桃園火車站前站步行約3分鐘就到囉！位在桃園市中心的經濟樞紐，商辦匯聚的生活圈很熱鬧，交通方便，隨時想吃都可以來；餐廳就位在統領廣場的五樓，在購物廣場裡吃完就能順便去逛街購物，我一直蠻喜歡在購物商場裡用餐，吃飽飽後可以逛街消消食。。

餐廳裡的空間寬敞座位很多，以簡約的質樸色彩搭配木桌和軟墊座椅，環境舒適。



我們被安排在靠窗光線明亮的座位區，品嚐美食之餘也可欣賞周遭的景色。

每一桌都有這樣一座特製的韓國烤肉爐，第一次看到這麼特別的的電烤爐，採鑄鐵烤盤上下雙面加熱的方式，讓食材熟透，而且這烤盤是自動旋轉的，相當人性化的烤肉設備。

燒桶子菜單～有幾種雙人以上的套餐做選擇，烤肉＋韓式料理和鍋物，三種韓國美食一次享受，不用有選擇障礙；這種多人組合的套餐，很適合六月份畢業季的謝師宴。

如果套餐還無法滿足你，再多點幾道特色美食來補足就行啦！

我們今天特別挑選平日中午來用餐，所以選擇了個人午間商業套餐，供應時間是11:00-17:00，算很長的時間，午間套餐有豆腐鍋和韓式烤肉＋炸雞這兩種選擇，愛吃烤肉的我們都點了烤肉＋炸雞的午間套餐，一人一份份量不少，才300元不到的價位，可以說是相當超值，老闆超彿心！

只要點店內任何一份燒烤套餐，可以加價選購食材

餐廳也不時推出新品，用優惠價加購很划算

在畢業季也推出了謝師宴的優惠活動，這裡真的很適合來辦謝師宴

個人午間套餐的內容和份量，這樣一個人只要270+10%服務費，等於300元有找；包含一份150G的肉品，搭配一些蔬菜，還有三種小菜吃到飽，再配上一碗白飯，這份量可以吃飽飽沒問題。

牛五花

午間套餐的烤肉肉品有牛五花、豬五花或牛豬雙拼可任選，一份肉盤有150Ｇ的肉片,我們選擇了C套餐＋199元，再多加一份150G的肉片，等於是雙倍份量，還有生菜和白蝦一份；也可以只加購A套餐50元生菜，或是B套餐加肉99元，三種不同的套餐可選擇。

豬五花

不吃牛的朋友就可以選擇豬五花，肉片從外觀上看去不會肥腻，反而油脂平衡吃起來肉質更有彈性。

牛豬雙拼

適合懶得選擇的朋友，就一次滿足，光一盤肉的份量就蠻多的，從顏色上看去肉質很新鮮，等等烤熟後的肉質立馬見真章。

豬五花粉嫩的顏色美極了，因為是烤肉，肉片切的厚度比火鍋肉片來得厚一點，吃起來會比較有口感。

牛五花的肥瘦也很均勻，肉色也很鮮紅，也都是原塊肉去切的。

每一份肉盤都會附大黃瓜、南瓜和杏鮑菇這三種蔬菜，這三種蔬菜烤後都很好吃，尤其是南瓜鬆綿香甜，不用沾任何醬汁就很好吃！

生菜包肉是韓式烤肉傳統的吃法，我們都有選擇加生菜，一人份的份量還不少哦，而且生菜很大片。

餐廳裡用的餐具都是不鏽鋼的，很標配的韓國餐廳所使用的食器。

韓國烤肉附的三種沾醬，左邊是梨汁醬，用新鮮水梨和數十種醬汁烹煮成的甜口醬汁，很適合搭配牛肉和蔬菜；中間的青蒜醬是裡面味道最重的，用香菜、蒜仁和青蔥調製，搭配豬肉和海鮮最合適；右邊的麻油胡椒鹽是經典韓國烤肉中必備的，建議沾豬肉或生菜包肉吃是最合適的。

每份套餐皆附三種小菜，每日提供的小菜會有些變化，今日提供的是涼拌海帶芽、柚香大根和韓式泡菜，小菜的部份是可以無限吃到飽哦！

傳統中的經典就屬韓式泡菜了，他們家的泡菜辣度順口不刺激，有著自然酸香的發酵味。

柚香大根切成薄片，每一片都充滿清新香甜的柚香味，十分入味爽口。

涼拌海帶芽軟嫩，帶有適度的鹹味，用來搭配烤肉或生菜包肉吃都很讚！

邊吃小菜開胃的同時手也沒停，把肉片放入旋轉的烤盤上炙烤，過程中沒有什麼油煙，所以吃完也就不會有燒肉味上身。

雙面加熱的烤爐很快就把肉烤熟可大快朵頤了，像這樣有凹槽的烤盤可以很巧妙的把多餘的油脂分離，所以烤出來的食材都只會留住適當的油脂，這樣吃起來就不會滿嘴油膩。

六月份加LINE好友送的好禮是雞軟骨哦!這樣一份兩串很有誠意，餐廳每個月送的好禮都會變化。

烤後的雞軟骨香香的，吃起來軟硬適中有嚼勁

果香青蔥韓式炸雞

午間套餐裡除了有烤肉片外，還有一份韓式炸雞，口味有果香青蔥和韓式紅醬兩種任選，這樣一份炸雞還有兩條韓國年糕，看到我超愛的韓國年糕我眼睛就發亮了。

果香青蔥炸雞是把炸好的雞肉塊淋上特調的果香青蔥醬汁，吃起來有點果香甜味，適合不太能吃辣的朋友，裡面的雞肉是軟嫩多汁的，味道不錯！

經典韓式紅醬炸雞

相信很多人對韓式炸雞印象最深的便是外層拌入獨特的韓式辣醬，韓式辣醬雖然顏色火紅會讓人以為很辣，但其實吃起來是甜辣的口感，兩者混合在一起巧妙融合卻一點也不違和，我反而很喜歡主廚調製的韓式紅醬，讓炸雞更有滋味。

韓式紅醬是帶點黏稠度的醬汁，和果香青蔥比較濕式的醬汁不同，吃起來外層會比果香青蔥來得酥脆。

烤好的牛五花，依照自己喜歡的熟度去控製時間，第一回我們烤的比較久呈全熟的狀態，肉質吃起來較紮實；第二回開始我們縮短烤肉的時間，吃起來的肉質變得有彈性軟嫩，口感更好！

豬五花帶有點膠質彈性，瘦肉的地方不會乾澀，外層的皮帶點Q度，中間層的油脂讓口感滑潤，吃起來沒有腥味。

肉片沾上味道最重的青蔥醬有著味覺上的提升，適合豬肉和海鮮食材。

牛肉則最適合梨汁醬了，帶點甜口的滋味讓牛肉更香甜

生菜包肉吃的話建議將肉片沾麻油胡椒鹽，再加上韓式泡菜和其它的配菜自由搭配，這種五花肉油脂豐富，搭配生菜吃真的很解膩。

加價選購Ｃ套餐還有一盤白蝦哦！蝦子新鮮用烤的更好吃，我自己也特別鍾愛烤蝦，讓人吮指回味。

午間商業套餐皆有附一大杯的飲料，有碳酸飲料也有茶飲，我們選了柚子茶和可樂，柚子茶有冷熱可選擇，炎炎夏日我們都挑冰的，香甜可口的柚子茶很叫人喜歡。

燒桶子韓食烤肉的商業套餐初體驗，給我的感覺就是價格便宜但食材品質不馬虎，不僅可以吃到韓式烤肉，還有炸雞可以滿足，小菜無限續，還有白飯吃飽飽和一杯飲品，一套餐吃下來飽足感十足，CP值爆炸高；想吃韓式烤肉和炸雞隨時都可以來享受！

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