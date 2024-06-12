松緣會館 THE PINE | 彰化最美夢幻婚宴場地推薦，萬坪綠地景觀+一窗一景美術館級環境，搭配星級廚藝團隊打造完美饗宴!

彰化最美夢幻婚宴場地就在這裡，坐落成台灣第一名園，擁萬坪綠意景觀的【松緣會館 THE PINE】，是全台首創一窗一景的美術館級宴會廳，結合超大的萬坪綠地景觀植栽，超越國際五星級酒店的硬體設備，以及禮聘台北五星酒店主廚呈上極品佳餚，是彰化奢華婚宴場地的最佳選擇。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

松緣會館 THE PINE｜環境分享

▼【松緣會館 THE PINE】位於彰化縣永靖鄉中山路二段，園區內附設有停車場，宴會席間可以免費停車。

▼【松緣會館 THE PINE】擁有萬坪的夢幻綠意景觀，種植了許多象徵愛情的百年松柏，還有戶外證婚區營造浪漫氛圍。

▼【松緣會館 THE PINE】建築外觀則以「家」為核心與靈感，打造出如同藝術殿堂級的美術館，不僅可以作為婚宴之用，無樑柱的寬闊空間可以多功能使用，不論大型會議、社團餐會、企業春酒尾牙也很適合。

松緣會館 THE PINE｜宴會廳

【松緣會館 THE PINE】宴會廳共有三層樓的空間，分別是一樓錦緣堂、二樓 松美堂、三樓歲禧堂，每一樓層的設計都融入了獨特的景觀和氛圍。

▼一樓 錦緣堂 : 充滿現代特色的唯美韓風，以三十萬顆水晶熠熠生輝，寓意著愛的純粹與堅貞，演唱會級舞美和影院級音響，高解析度LED電視牆、迎賓動畫共同烘托婚禮的神聖。

容量：主桌｜18 人桌 x1 桌＋客桌｜12 人桌×24 桌，共計 25 桌／306 人



▼二樓 松美堂 : 典雅空間的曲線打造時髦感，流動的燈光交織金屬穿孔雲朵。

容量：主桌｜18 人桌＋客桌｜12 人桌×28 桌，共計 29 桌／354 人



▼三樓 歲禧堂 : 適合家宴的大氣恢弘場地，以 2,400 根金色琉璃燈串, 串成一條 101 公尺的巨型金龍燈，搭配宮牆紅的桌布營造豪華感。

松緣會館 THE PINE｜新娘室

▼【松緣會館 THE PINE】的新娘室設備齊全完善，木質調搭配絕美的落地窗採光，在這裡隨便拍照都超級好看，裏頭還有一張雙人床可以休息，附設浴缸的乾溼分離私人廁所，全身鏡和保險箱等貼心設施，讓新娘能夠以最完美狀態迎接人生重要時刻。

松緣會館 THE PINE｜婚宴專案選擇

2024婚宴專案，10位／桌

每個方案都提供獨特的食材和菜色

以滿足不同的口味和需求

NT$20,800元+10%

NT$23,800元+10%

NT$26,800元+10%

NT$33,800元+10%

NT$36,800元+10%

NT$20,000元+10%（素食）

松緣會館 THE PINE｜婚宴菜色

【松緣會館 THE PINE】禮聘台北五星酒店宴會主廚領軍，主打特色的「譚廚菜系」，主要使用「燒、燉、煨、扒、蒸」方法烹調，講究濃湯、慢火細燉，以達到質感軟爛的口感，不只料理手法講究用心，從前菜到主菜再到甜點，菜餚擺盤都融入巧思恨想法，每一道料理不僅好吃也好看。

福氣五行齊聚寶

烘烤烏魚子

紅油涼拌牛雙寶

蜂蜜紅玉栗子仁

泰味酸辣海鮮沙律



南乳七味鳳翼

傳香網油酥肉卷

花好月團圓

譚廚金湯物華天寶

櫻花蝦干貝烏魚子米糕

金銀蒜蒸澳洲龍蝦佐馬蹄肉糜

金椒醬蒸紅鰷斑

熳燉澳洲和牛臉頰

古早味芋籤糕

手作香滑燕窩杏仁

▼最特別的是還有調酒師進駐，可以現場調製出各式各樣的調酒，讓賓客和主人都能夠盡情微醺同樂!

店家資訊

松緣會館 THE PINE

粉絲團：松緣會館 THE PINE FB

訂席專線：04-822-0909

地址：彰化縣永靖鄉中山路二段86號

官網：https://www.cmcp1885.com/

Facebook :https://www.facebook.com/thepine2024?locale=zh_TW

Instagram：https://www.instagram.com/thepine_2024/



婚 宴 預 約 表 單 ：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY1v4N4och5Y0M7eyyU8wLuVWzKRStZR

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